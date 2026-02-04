Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit, în urma unor controale de rutină, o cantitate semnificativă de bunuri suspectate a fi contrafăcute. Produsele au fost găsite în autocare care circulau pe ruta Turcia–România și au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Ce au descoperit polițiștii de frontieră în autocarele verificate

În ultimele două zile, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control mai multe autocare pe DN 5. Vehiculele efectuau curse regulate între Turcia și România, fiind verificate în cadrul unor acțiuni specifice de prevenire a infracționalității transfrontaliere.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit în urma efectuării unor controale asupra mai multor autocare, peste 1.100 articole vestimentare, de marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute”, a transmis

În urma controalelor, au fost identificate 1.126 de articole vestimentare, produse de marochinărie și bunuri de parfumerie. Toate purtau însemnele unor mărci protejate, existând suspiciuni că acestea nu sunt produse originale.

Cine deținea bunurile și ce probleme au apărut

Produsele aparțineau unor șoferi și pasageri, cetățeni turci, cu vârste cuprinse între 21 și 34 de ani. Aceștia nu au putut prezenta documente de proveniență sau acte care să ateste autenticitatea mărfurilor transportate.

Lipsa documentelor a ridicat suspiciuni suplimentare privind proveniența bunurilor, motiv pentru care polițiștii au decis indisponibilizarea acestora. Verificările au fost realizate de structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră .

Bunurile descoperite au fost evaluate la aproximativ 234.550 de lei, valoare calculată în ipoteza în care ar fi fost comercializate ca produse originale. Această sumă reflectă impactul economic potențial al introducerii unor astfel de mărfuri pe piață.

Produsele au fost transportate și depozitate în camera de corpuri delicte a instituției, urmând să fie supuse expertizelor necesare. Scopul este stabilirea caracterului contrafăcut și a prejudiciului adus titularilor de marcă.

Ce urmează din punct de vedere legal

În acest caz, polițiștii de frontieră au deschis cercetări pentru punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate. Fapta este încadrată ca prejudiciind titularii drepturilor asupra mărcilor respective, relatează News.ro.

La finalizarea cercetărilor, dosarul va fi înaintat unității de parchet competente, urmând să fie propuse soluțiile legale prevăzute de legislația în vigoare.