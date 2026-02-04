B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
04 feb. 2026, 19:48
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce compensații primesc angajații care aleg să plece
  2. Cine sunt angajații „privilegiați” și ce planuri are compania pe termen lung

Uzina Automobile Dacia din Mioveni traversează o perioadă tensionată, marcată de un amplu val de concedieri voluntare. Aproximativ 1.000 de angajați sunt așteptați să părăsească fabrica, în schimbul unor pachete de salarii compensatorii.

Decizia vine în contextul unui plan accelerat de tehnologizare, care presupune automatizarea masivă a proceselor de producție și introducerea roboților industriali. Acest lucru va reduce semnificativ nevoia de forță de muncă umană. Practic, multe dintre posturile actuale ar urma să fie preluate de sisteme automatizate.

Mai mult, conducerea ia în calcul și scenariul unei scăderi a producției de automobile în acest an, notează Digi24.

Ce compensații primesc angajații care aleg să plece

Primele plecări ar putea avea loc chiar de la 1 martie. Numărul celor care vor părăsi fabrica ar putea ajunge la 900 de persoane, dintr-un total de aproximativ 11.000 de salariați. Informațiile provin din surse neoficiale citate de profit.ro. Sumele oferite diferă în funcție de vechime și cresc semnificativ de la un prag la altul. Angajații cu până la 2 ani experiență vor încasa 25.000 de lei net, la care se adaugă salariul la zi.

Pentru 2–4 ani vechime, compensația urcă la 63.000 de lei, iar pentru 4–8 ani ajunge la 113.000 de lei. Cei cu 8–12 ani vor primi 137.000 de lei, iar pentru intervalul 12–16 ani suma crește la 167.000 de lei.

Cel mai avantajos pachet este rezervat angajaților cu peste 16 ani vechime. Aceștia vor primi 210.000 de lei, la care se adaugă drepturile salariale. Suma depășește 40.000 de euro și face decizia de plecare mult mai tentantă pentru mulți.

Cine sunt angajații „privilegiați” și ce planuri are compania pe termen lung

Pe lângă pachetele standard, compania a prevăzut și o categorie aparte de beneficiari, care pot ajunge la prime de concediere voluntară de aproape 50.000 de euro. Este vorba despre angajații cu boli profesionale sau despre cei care au suferit invalidități în urma unor accidente de muncă, pe durata contractului cu Automobile Dacia. Pentru aceștia, suma oferită este de 240.000 de lei, în cazul în care aleg să plece în cadrul actualei campanii.

Totodată, conducerea le-a transmis sindicatelor, încă de la finalul anului trecut, că analizează o reducere a producției în 2026. Decizia vine pe fondul scăderii cererii de automobile. La aceasta se adaugă presiunile generate de noile ținte de emisii, care complică strategia industrială a grupului Renault.

În uzină lucrează în continuare aproximativ 11.000 de oameni. Între timp, nivelul de robotizare a crescut puternic în ultimii ani și a ajuns la circa 60%.

