Anchete la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, după ce un profesor ar fi avut o relație intimă cu o elevă de 14 ani, din clasa a IX-a. Cadrul didactic și-a dat demisia.

Cum au aflat autoritățile despre relația dintre profesor și elevă

Totul a ieșit la iveală după ce eleva a povestit consilierului școlar și apoi, pe 24 noiembrie, directoarei. Aceasta, în loc să anunțe imediat autoritățile, l-ar fi chemat pe profesor și i-ar fi comunicat acuzațiile. Abia după patru zile, conducerea liceului a informat Inspectoratul Școlar. Acesta a sesizat Poliția, Direcția pentru Protecția Copilului și Ministerul Educației.

Ce anchete se fac

„Având în vedere gravitatea celor comunicate, Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Timiș a procedat imediat la informarea instituțiilor abilitate, realizând următoarele demersuri:

– a efectuat apeluri succesive la numerele de urgență 119 (linie națională destinată raportării situațiilor de risc privind minorii) și 112 (numărul unic de urgență), furnizând toate datele disponibile la acel moment;

– a sesizat Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

– a sesizat Ministerul Educației și Cercetării;

– a contactat consilierul școlar informat inițial de elevă, pentru clarificări suplimentare.

Totodată, Inspectorul Școlar General a întocmit și a transmis organelor de urmărire penală o declarație scrisă privind aspectele sesizate.

>De asemenea, unitatea de învățământ a informat Inspectoratul Școlar Județean Timiș că persoana acuzată și-a înaintat demisia, cu aplicare imediată”, au transmis reprezentanții ISJ Timiș, citați de .

Cine e profesorul acuzat

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Între timp, profesorul, care are 31 de ani și preda tehnologie în construcții, și-a dat demisia. Surse din cadrul liceului au afirmat pentru că bărbatul ar fi căsătorit recent, iar soția sa predă în aceeași unitate de învățământ.

În ce scandal a mai fost implicat liceul

Liceul Tehnologic de Vest a mai fost implicat într- în aprilie anul acesta. Atunci, un control al primăriei a arătat că în internatul liceului mai multe camere erau închiriate unor persoane din afara școlii. Elevele au povestit că întâlneau pe holurile internatului bărbați care ieșeau de la duș, acoperiți doar cu un prosop. În urma scandalului, directoarea liceului și-a dat demisia.