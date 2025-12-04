B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Timișoara: Profesor acuzat de relații amoroase cu o elevă de clasa a IX-a. Au fost deschise mai multe anchete

Timișoara: Profesor acuzat de relații amoroase cu o elevă de clasa a IX-a. Au fost deschise mai multe anchete

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 09:33
Timișoara: Profesor acuzat de relații amoroase cu o elevă de clasa a IX-a. Au fost deschise mai multe anchete
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum au aflat autoritățile despre relația dintre profesor și elevă
  2. Ce anchete se fac
  3. Cine e profesorul acuzat
  4. În ce scandal a mai fost implicat liceul

Anchete la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, după ce un profesor ar fi avut o relație intimă cu o elevă de 14 ani, din clasa a IX-a. Cadrul didactic și-a dat demisia.

Cum au aflat autoritățile despre relația dintre profesor și elevă

Totul a ieșit la iveală după ce eleva a povestit consilierului școlar și apoi, pe 24 noiembrie, directoarei. Aceasta, în loc să anunțe imediat autoritățile, l-ar fi chemat pe profesor și i-ar fi comunicat acuzațiile. Abia după patru zile, conducerea liceului a informat Inspectoratul Școlar. Acesta a sesizat Poliția, Direcția pentru Protecția Copilului și Ministerul Educației.

Ce anchete se fac

„Având în vedere gravitatea celor comunicate, Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Timiș a procedat imediat la informarea instituțiilor abilitate, realizând următoarele demersuri:

– a efectuat apeluri succesive la numerele de urgență 119 (linie națională destinată raportării situațiilor de risc privind minorii) și 112 (numărul unic de urgență), furnizând toate datele disponibile la acel moment;

– a sesizat Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

– a sesizat Ministerul Educației și Cercetării;

– a contactat consilierul școlar informat inițial de elevă, pentru clarificări suplimentare.

Totodată, Inspectorul Școlar General a întocmit și a transmis organelor de urmărire penală o declarație scrisă privind aspectele sesizate.
>De asemenea, unitatea de învățământ a informat Inspectoratul Școlar Județean Timiș că persoana acuzată și-a înaintat demisia, cu aplicare imediată”, au transmis reprezentanții ISJ Timiș, citați de Opinia Timișoarei.

Cine e profesorul acuzat

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Între timp, profesorul, care are 31 de ani și preda tehnologie în construcții, și-a dat demisia. Surse din cadrul liceului au afirmat pentru Sursa de Vest că bărbatul ar fi căsătorit recent, iar soția sa predă în aceeași unitate de învățământ.

În ce scandal a mai fost implicat liceul

Liceul Tehnologic de Vest a mai fost implicat într-un scandal în aprilie anul acesta. Atunci, un control al primăriei a arătat că în internatul liceului mai multe camere erau închiriate unor persoane din afara școlii. Elevele au povestit că întâlneau pe holurile internatului bărbați care ieșeau de la duș, acoperiți doar cu un prosop. În urma scandalului, directoarea liceului și-a dat demisia.

Tags:
Citește și...
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
Eveniment
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
Eveniment
Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Eveniment
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Înregistrări cu camera ascunsă în scandalul apei. Dezvăluiri făcute de șeful Apelor Române. Nu știa că e înregistrat (VIDEO)
Eveniment
Înregistrări cu camera ascunsă în scandalul apei. Dezvăluiri făcute de șeful Apelor Române. Nu știa că e înregistrat (VIDEO)
Ce au căutat românii pe Google în 2025. Topul subiectelor
Eveniment
Ce au căutat românii pe Google în 2025. Topul subiectelor
O mamă și copilul ei, urcați cu forța într-o mașină. Iată ce s-a întâmplat și cine era răpitorul, de fapt
Eveniment
O mamă și copilul ei, urcați cu forța într-o mașină. Iată ce s-a întâmplat și cine era răpitorul, de fapt
Centrul de zi „Belvedere”, un sprijin real pentru copiii și familiile vulnerabile din Sectorul 6. Cum a schimbat deja viețile a zeci de copii (VIDEO)
Eveniment
Centrul de zi „Belvedere”, un sprijin real pentru copiii și familiile vulnerabile din Sectorul 6. Cum a schimbat deja viețile a zeci de copii (VIDEO)
Reacția lui Daniel David la criticile dure privind noua programă la Limba Română: „Să nu creadă cineva că o echipă de birocrați sau ministrul a intrat cu pixul și a început să pună acolo autor și titlu”
Eveniment
Reacția lui Daniel David la criticile dure privind noua programă la Limba Română: „Să nu creadă cineva că o echipă de birocrați sau ministrul a intrat cu pixul și a început să pună acolo autor și titlu”
Alunecare de teren pe DN1 în zona Comarnic. Ce riscuri anunță specialiștii pentru stabilitatea drumului (VIDEO)
Eveniment
Alunecare de teren pe DN1 în zona Comarnic. Ce riscuri anunță specialiștii pentru stabilitatea drumului (VIDEO)
Alertă de sănătate publică. Campanie de retragere a unor senzori de glicemie. Mai mulți pacienți diabetici au murit
Eveniment
Alertă de sănătate publică. Campanie de retragere a unor senzori de glicemie. Mai mulți pacienți diabetici au murit
Catalin Drula
Ultima oră
12:04 - Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
11:58 - Câți bani a plătit Alina Ceușan să-și aducă bonă din Filipine: „E ca o prietenă bună, așa o simt” (FOTO)
11:47 - Oana Lis, mesaj sincer după mai multe comentarii răutăcioase: „Nu am pe nimeni care să-mi fie cu adevărat aproape la greu”. Ce i-au spus internauții
11:40 - Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari
11:31 - Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „E marcat de dezastre anul acesta”. Ce a spus despre România
11:18 - Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
11:11 - Andrei Caramitru susține că mesajele lui Cătălin Drulă îl avantajează pe candidatul PSD și că există un „joc politic” împotriva lui Ciprian Ciucu
10:40 - Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
10:40 - Șefa POT, Anamaria Gavrilă, o atacă dur pe Anca Alexandrescu. Nici Simion nu a scăpat (VIDEO)
10:34 - Prietenă a lui Artan, mărturii tulburătoare despre ultima lui zi: „Eu îl așteptam și mă miram de ce nu vine”. Artistul a fost foarte afectat de acuzațiile ce i-au fost aduse recent