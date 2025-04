Internat din Timişoara, plin de muncitori şi saloane de masaj. „De ce elevele sunt forțate să întâlnească pe holuri bărbați doar cu prosop pe ei?” (VIDEO)

Anchete la Liceul Tehnologic de Vest din Timişoara, după ce viceprimarul Ruben Laţcău a descoperit că două etaje ale internatului sunt închiriate pentru muncitori sau saloane de masaj. În urma scandalului izbucnit, directoarea liceului a anunțat că va demisiona.

Viceprimarul Timișoarei: Adolescente sunt forțate să întâlnească pe holurile internatului bărbați doar cu prosop pe ei

Elevii liceului au protestat luni față de decizia primăriei de a-i muta din clădire. Viceprimarul Ruben Laţcău a mers acolo să discute cu elevii și spune că așa a aflat ce se întâmplă în internat.

Asta deși, scrie , primăria are câte un reprezentant în Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățămant din oraș, inclusiv la Liceul Tehnologic de Vest.

Liceul ar închiria camerele din internat pe care elevii nu le doresc și astfel ar aduna bani pentru diferite cheltuieli pe care municipalitatea nu le acoperă.

„De ce elevii de la Liceul Tehnic de Vest sunt forțați să se trezească la 3 noaptea și să facă naveta la Timișoara? De ce eleve – adolescente sunt forțate să întâlnească pe holurile internatului bărbați doar cu prosop pe ei? Pentru că conducerea Liceului cazează muncitori și închiriază camerele pentru afaceri – saloane de masaj sau firme de pregătire paznici. Toate astea în afară oricărui cadru legal. Am ascultat ieri elevii și părinții. Am fost șocat și revoltat. Am verificat imediat. Situația este inacceptabilă și nu va fi lăsată așa”, a transmis Ruben Laţcău, pe Facebook.

La Liceul Tehnologic de Vest a fost trimis Corpul de Control al Primarului.

„Corpul de Control al Primăriei, al primarului, este la școală și face verificări în contabilitatea școlii pentru a putea să vedem exact acești bani care au fost încasați pe chitanțe pe care le-am văzut cu ochii, cum sunt ei fiscalizați, unde intră ei în veniturile școlii. Noi vedem în fiecare an veniturilor școlii și nu am surprins în niciun an o sursă de venituri extrem de mare făcută din această activitate. Vorbim de zeci de oameni, 40-50 de oameni care de fapt nu sunt cazați, sunt chiriași, locuiesc acolo. Două etaje de clădire a școlii sunt, de fapt, exploatate de către conducerea școlii în acest sens economic”, a revenit viceprimarul cu precizări.

Și Inspectoratul Școlar Timiș a deschis o anchetă la Liceul Tehnologic de Vest: „Prezența unor persoane străine de procesul educațional în aceste spații, în lipsa unui cadru legal expres, este strict interzisă. Vom determina cine se face vinovat, în ce condiții s-au luat deciziile și ce sancțiuni se impun. Dacă se confirmă că persoane străine de procesul educațional au fost cazate în internatul Colegiului Tehnic de Vest, fără să existe baza legală corespunzătoare, avem de-a face cu o încălcare clară a legislației și a normelor de funcționare a instituțiilor de învățământ”.

Ce spune directoarea liceului

Georgeta Horelu, directoarea liceului, a anunțat că va demisiona. Aceasta a declarat că are contracte de închiriere cu cei pe care îi găzduia în internat și că îi și înștiințase că din 28 aprilie trebuie să plece, întrucât Primăria Timișoara va muta liceul într-un alt spațiu, pentru ca în clădirea respectivă să-i aducă pe elevii de la Colegiul „Ana Aslan”, a căror școală intră în reparații.

„Mi s-a spus că cel mai bine ar fi să îmi dau demisia de onoare, ca să nu fie alte repercusiuni, și facem tot posibilul să nu mute copiii de-aicea măcar până la sfârșitul anului. Prefer să mă sacrific eu decât întreaga școală”, a mai afirmat Georgeta Honorelu, potrivit