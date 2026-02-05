Profesor arestat preventiv, pentru 30 de zile, printr-o decizie a . Bărbatul în vârstă de 64 de ani este anchetat pentru că a sărutat o fetiță de 13 ani, pe holul școlii.

Profesor arestat pentru că a sărutat o fetiță

Cadrul didactic în vârstă de 64 de ani din judeţul Argeş este anchetat în urma unei plângeri formulate de mama unei eleve de 13 ani. Femeia a reclamat că bărbatul i-a sărutat fiica, fără voia ei, pe holul instituției de învățământ. Cazul a fost preluat în anchetă de procurori, iar aceștia au solicitat .

Inițial, o a dispus o soluție mai blândâ pentru profesor. Acesta urma să fie plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost contestată de anchetatori la instanța superioară. Contestația a fost admisă, iar tribunalul Argeş a emis, joi, mandat de arestare preventivă pe numele cadrului didactic anchetat.

Tribunalul a desfiinţat încheierea atacată, a rejudecat cererea şi a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Judecătorii au apreciat că, în acest caz, se impune arestarea preventivă pentru bărbatul de 64 de ani.

De alfel, mandatul a fost pus în aplicare, polițiștii ridicându-l pe acesta de acasă pentru a-l transfera la arest.

Incidentul reclamat la poliție

Un profesor de 64 de ani a fost reținut de polițiști, pe 31 ianuarie, după ce a fost acuzat că a sărutat o elevă minoră pe obraji și pe buze în incinta unei școli gimnaziale din comuna Dârmănești. Fetița a povestit mamei ce i s-a întâmplat, iar femeia a despus plângere. Polițiștii au demarat o în urma căruia cadrul didactic a fost reținut pentru agresiune sexuală.

„La data de 30 ianuarie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Stâlpeni, au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Dârmăneşti cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, elevă la o unitate de învăţământ din aceeaşi localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală”, a transmis IPJ Argeș.

În urma verificărilor s-a stabilit că incidentul s-a petrecut pe holul unității de învățământ. Potrivit anchetatorilor, profesorul a sărutat-o pe fetiță pe buze și pe obraji.

„Din verificările efectuate a rezultat că, în timp ce se afla pe holul şcolii gimnaziale din comuna Dârmăneşti, un cadru didactic de 64 de ani ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji şi pe buze”, se arată în comunicatul IPJ Argeș