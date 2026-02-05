Profesor arestat preventiv, pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Argeș. Bărbatul în vârstă de 64 de ani este anchetat pentru că a sărutat o fetiță de 13 ani, pe holul școlii.
Cadrul didactic în vârstă de 64 de ani din judeţul Argeş este anchetat în urma unei plângeri formulate de mama unei eleve de 13 ani. Femeia a reclamat că bărbatul i-a sărutat fiica, fără voia ei, pe holul instituției de învățământ. Cazul a fost preluat în anchetă de procurori, iar aceștia au solicitat mandat de arestare.
Inițial, o instanță de la Judecătoria Câmpulung a dispus o soluție mai blândâ pentru profesor. Acesta urma să fie plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost contestată de anchetatori la instanța superioară. Contestația a fost admisă, iar tribunalul Argeş a emis, joi, mandat de arestare preventivă pe numele cadrului didactic anchetat.
Tribunalul a desfiinţat încheierea atacată, a rejudecat cererea şi a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Judecătorii au apreciat că, în acest caz, se impune arestarea preventivă pentru bărbatul de 64 de ani.
De alfel, mandatul a fost pus în aplicare, polițiștii ridicându-l pe acesta de acasă pentru a-l transfera la arest.
Un profesor de 64 de ani a fost reținut de polițiști, pe 31 ianuarie, după ce a fost acuzat că a sărutat o elevă minoră pe obraji și pe buze în incinta unei școli gimnaziale din comuna Dârmănești. Fetița a povestit mamei ce i s-a întâmplat, iar femeia a despus plângere. Polițiștii au demarat o anchetă în urma căruia cadrul didactic a fost reținut pentru agresiune sexuală.
„La data de 30 ianuarie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Stâlpeni, au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Dârmăneşti cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, elevă la o unitate de învăţământ din aceeaşi localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală”, a transmis IPJ Argeș.
În urma verificărilor s-a stabilit că incidentul s-a petrecut pe holul unității de învățământ. Potrivit anchetatorilor, profesorul a sărutat-o pe fetiță pe buze și pe obraji.
„Din verificările efectuate a rezultat că, în timp ce se afla pe holul şcolii gimnaziale din comuna Dârmăneşti, un cadru didactic de 64 de ani ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji şi pe buze”, se arată în comunicatul IPJ Argeș