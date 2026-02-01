B1 Inregistrari!
Un profesor a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii

Un profesor a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii

Selen Osmanoglu
01 feb. 2026, 08:36
Un profesor a fost reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Sesizarea a fost făcută de mama elevei
  2. Fapta ar fi avut loc pe holul școlii
  3. Profesorul, prezentat Parchetului
  4. Prefectul Argeșului: vor fi stabilite măsuri clare pentru siguranța în școli

Un profesor în vârstă de 64 de ani a fost reținut de polițiștii din Argeș, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani. Incidentul ar fi avut loc chiar în incinta unei școli gimnaziale din comuna Dârmănești, iar cazul a declanșat reacții la nivelul autorităților județene, prefectul anunțând convocarea unei ședințe pentru stabilirea unor măsuri clare de siguranță în unitățile de învățământ.

Sesizarea a fost făcută de mama elevei

Cercetările în acest caz au fost demarate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Stâlpeni, după ce o femeie din comuna Dârmănești a sesizat autoritățile că fiica sa, elevă la o unitate de învățământ din localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, scrie Agerpres.

În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că fapta s-ar fi petrecut la finalul lunii ianuarie, în timpul programului școlar, într-un spațiu comun al școlii.

Fapta ar fi avut loc pe holul școlii

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, incidentul s-a produs pe holul școlii gimnaziale din Dârmănești, în jurul orei 10:30.

„Din verificările efectuate a rezultat că, la data de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla pe holul şcolii gimnaziale din comuna Dârmăneşti, un cadru didactic de 64 de ani ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji şi buze. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Profesorul, prezentat Parchetului

Cadrul didactic urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc incidentul.

Prefectul Argeșului: vor fi stabilite măsuri clare pentru siguranța în școli

Cazul a generat reacții și la nivelul administrației județene. Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a anunțat că va convoca reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, alături de cei ai structurilor de ordine publică, în contextul mai multor incidente petrecute recent în unități de învățământ din județ.

În cadrul ședinței, care va avea loc luni, vor fi stabilite „măsuri clare care să garanteze siguranţa în şcoli şi în imediata lor vecinătate”.

„Această decizie vine în urma unor evenimente grave petrecute în ultimele zile în unităţi de învăţământ din judeţul Argeş. La o şcoală din Dârmăneşti, situaţia este de o gravitate extremă: o elevă de doar 13 ani a reclamat că un profesor, în vârstă de 64 de ani, ar fi avut un comportament neadecvat la adresa sa. La acest moment profesorul se află la audieri”, a precizat Ioana Făcăleaţă.

