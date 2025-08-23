B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Profesorul de religie care ar fi violat și bătut o minoră a fost arestat. Ce funcție politică are Marius Lucian Chiurtu și din partea căror partide a candidat

Profesorul de religie care ar fi violat și bătut o minoră a fost arestat. Ce funcție politică are Marius Lucian Chiurtu și din partea căror partide a candidat

Mirela Ionela Achim
23 aug. 2025, 16:18
Profesorul de religie care ar fi violat și bătut o minoră a fost arestat. Ce funcție politică are Marius Lucian Chiurtu și din partea căror partide a candidat
Sursa foto: Pixabay

Profesorul de religie din Teleorman acuzat că a violat și bătut o elevă de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform unei decizii a Judecătoriei Sector 6. Marius Lucian Chiurtu (45 de ani) este și politician. El e consilier local PNL în comuna Lița, iar în trecut a încercat fără succes să candideze din partea PSD, apoi PNL pentru funcția de primar al acestei localități. El a mai avut probleme cu legea.

Cuprins

  • Ce acuzații i se aduc profesorului de religie
  • Ce implicare politică are Marius Lucian Chiurtu
  • Ce probleme cu legea a mai avut profesorul de religie

Ce acuzații i se aduc profesorului de religie

Profesorul de religie ar fi violat-o pe minoră de mai multe ori pe parcursul a patru luni și ar fi bătut-o de două ori. Totul s-a întâmplat în două imobile situate și în Capitală, dar și în Teleorman.

Marius Lucian Chiurtu a fost arestat preventiv sub acuzațiile de viol în formă continuată, respectiv loviri sau alte violențe săvârșite asupra unui minor.

Ce implicare politică are Marius Lucian Chiurtu

Profesorul, pe nume Marius Lucian Chiurtu, e consilier local PNL în comuna teleormăneană Lița, unde și predă. Potrivit paginii sale de Facebook, „a studiat Teologie pastorală la Universitatea Valahia Târgoviște”.

În 2020, el a candidat din partea PSD pentru funcția de primar al comunei, iar în 2024 din partea PNL, de fiecare dată fără succes.

Între 2012 și 2020 a fost viceprimar în Lița.

„Sincer, în ultimii doi-trei ani era schimbat, tot timpul la păcănele, avea credite neachitate și tot primea somații de plată”, a declarat primarul Marian Nonea, pentru G4Media.

Ce probleme cu legea a mai avut profesorul de religie

Luna trecută, Marius Lucian Chiurtu a fost trimis în judecată pentru că a refuzat să sufle în fiola polițiștilor de la Rutieră.

De asemenea, în luna mai, soția și unul dintre copiii săi au obținut un ordin de protecție împotriva lui.

Marius Lucian Chiurtu este al treilea profesor de religie acuzat, în ultimul an, de agresiunea sexuală a unor eleve minore.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
Eveniment
Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
Bănescu: Degeaba ne lăudăm că suntem creștini, nu prea mai suntem. Un creștin nu e un om agresiv, analfabet, rău, care-și încheie îndemnurile la violență cu „Doamne, ajută!”. Suntem țara cu cel mai mare număr de femei ucise (VIDEO)
Eveniment
Bănescu: Degeaba ne lăudăm că suntem creștini, nu prea mai suntem. Un creștin nu e un om agresiv, analfabet, rău, care-și încheie îndemnurile la violență cu „Doamne, ajută!”. Suntem țara cu cel mai mare număr de femei ucise (VIDEO)
Raed Arafat: Studiile au arătat prezența sindromului burnout la un procent din personalul UPU. Ce soluții propune șeful DSU
Eveniment
Raed Arafat: Studiile au arătat prezența sindromului burnout la un procent din personalul UPU. Ce soluții propune șeful DSU
Surpriză neplăcută pentru turiștii care își petrec weekendul pe litoral. Apa mării este mai rece și cu 10 grade față de zilele trecute 
Eveniment
Surpriză neplăcută pentru turiștii care își petrec weekendul pe litoral. Apa mării este mai rece și cu 10 grade față de zilele trecute 
Un român urmărit internațional, prins în Germania, în timpul operațiunilor de căutare a lui Emil Gânj. Ce legătură există între cei doi
Eveniment
Un român urmărit internațional, prins în Germania, în timpul operațiunilor de căutare a lui Emil Gânj. Ce legătură există între cei doi
Interviu Exclusiv // Istoricul Dragoș Ursu: “Victimele comunismului nu sunt responsabile pentru cum le e mistificată amintirea de diferiți activiști politici care cred că pot scoate dividende electorale din parazitarea memoriei acestora”
Eveniment
Interviu Exclusiv // Istoricul Dragoș Ursu: “Victimele comunismului nu sunt responsabile pentru cum le e mistificată amintirea de diferiți activiști politici care cred că pot scoate dividende electorale din parazitarea memoriei acestora”
Autoritățile din Ucraina au raportat peste 400 de atacuri în Zaporojie. Zeci clădiri au fost avariate
Eveniment
Autoritățile din Ucraina au raportat peste 400 de atacuri în Zaporojie. Zeci clădiri au fost avariate
12 refugii moderne vor fi montate în munții României. Ce dotări vor avea adăposturile
Eveniment
12 refugii moderne vor fi montate în munții României. Ce dotări vor avea adăposturile
Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe
Eveniment
Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe
Un bărbat și fiul lui au murit înecați în lacul Snagov. Erau pe caiac când au fost luați prin surprindere de furtună
Eveniment
Un bărbat și fiul lui au murit înecați în lacul Snagov. Erau pe caiac când au fost luați prin surprindere de furtună
Ultima oră
18:48 - Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
18:26 - Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
17:56 - Radu Vâlcan, despre partea nevăzută de la Insula Iubirii: Mereu mă surprinde câte ceva. Mă consumă psihic și simt nevoia de o vacanță
17:26 - Bănescu: Degeaba ne lăudăm că suntem creștini, nu prea mai suntem. Un creștin nu e un om agresiv, analfabet, rău, care-și încheie îndemnurile la violență cu „Doamne, ajută!”. Suntem țara cu cel mai mare număr de femei ucise (VIDEO)
16:42 - Shurubel: „Mi se pare oribil ce pățesc femeile în 2025. Aș introduce egalitatea de șanse ca materie la școală. Aș vrea ca femeile să conducă lumea, sincer”. Ce a spus despre Andrew Tate
15:57 - Raed Arafat: Studiile au arătat prezența sindromului burnout la un procent din personalul UPU. Ce soluții propune șeful DSU
15:23 - Surpriză neplăcută pentru turiștii care își petrec weekendul pe litoral. Apa mării este mai rece și cu 10 grade față de zilele trecute 
14:46 - Un român urmărit internațional, prins în Germania, în timpul operațiunilor de căutare a lui Emil Gânj. Ce legătură există între cei doi
14:40 - Interviu Exclusiv // Istoricul Dragoș Ursu: “Victimele comunismului nu sunt responsabile pentru cum le e mistificată amintirea de diferiți activiști politici care cred că pot scoate dividende electorale din parazitarea memoriei acestora”
14:16 - Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani. Cum l-au surprins soția și copiii lui. „Te iubim nemărginit!”