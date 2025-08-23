Profesorul de religie din Teleorman acuzat că o elevă de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform unei decizii a Judecătoriei Sector 6. Marius Lucian Chiurtu (45 de ani) este și politician. El e consilier local PNL în comuna Lița, iar în trecut a încercat fără succes să candideze din partea PSD, apoi PNL pentru funcția de primar al acestei localități. El a mai avut probleme cu legea.

Ce acuzații i se aduc profesorului de religie

Profesorul de religie ar fi violat-o pe minoră de mai multe ori pe parcursul a patru luni și ar fi bătut-o de două ori. Totul s-a întâmplat în două imobile situate și în Capitală, dar și în Teleorman.

Marius Lucian Chiurtu a fost arestat preventiv sub acuzațiile de viol în formă continuată, respectiv loviri sau alte violențe săvârșite asupra unui minor.

Ce implicare politică are Marius Lucian Chiurtu

Profesorul, pe nume Marius Lucian Chiurtu, e consilier local PNL în comuna teleormăneană Lița, unde și predă. Potrivit paginii sale de Facebook, „a studiat Teologie pastorală la Universitatea Valahia Târgoviște”.

În 2020, el a candidat din partea PSD pentru funcția de primar al comunei, iar în 2024 din partea PNL, de fiecare dată fără succes.

Între 2012 și 2020 a fost viceprimar în Lița.

„Sincer, în ultimii doi-trei ani era schimbat, tot timpul la păcănele, avea credite neachitate și tot primea somații de plată”, a declarat primarul Marian Nonea, pentru

Ce probleme cu legea a mai avut profesorul de religie

Luna trecută, Marius Lucian Chiurtu a fost trimis în judecată pentru că a refuzat să sufle în fiola polițiștilor de la Rutieră.

De asemenea, în luna mai, soția și unul dintre copiii săi au obținut un ordin de protecție împotriva lui.

Marius Lucian Chiurtu este al treilea profesor de religie acuzat, în ultimul an, de a unor eleve minore.