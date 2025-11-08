B1 Inregistrari!
08 nov. 2025, 10:13
Cuprins
  1. Câți copii beneficiază, în prezent, de programul „Laptele, cornul și fructul”
  3. Cum s-a modificat bugetul alocat programului „Laptele, cornul și fructul”

La două luni de la începerea noului an școlar, programul „Laptele, cornul și fructul” funcționează doar în jumătate de țară. În cealaltă jumătate, procedurile de achiziție le dau bătăi de cap responsabililor care se plâng că sumele pe care le au la dispoziție sunt prea mici. 

Câți copii beneficiază, în prezent, de programul „Laptele, cornul și fructul”

Alimentele oferite prin programul „Laptele, cornul și fructul” ar fi trebuit să ajungă, până acum, la aproape 2 milioane de elevi și preșcolari. Realitatea din teren este că doar în jumătate dintre județe au fost cheltuiți cei 900 de milioane de lei, bani oferiți de statul român și Uniunea Europeană pentru a preveni abandonul școlare.

În cealaltă jumătate de țară, situația stagnează, deși un sondaj realizat de patronatul laptelui arată cât de important este programul ce ar trebui derulat în școli și grădinițe. 83% dintre adulți, chiar dacă nu sunt părinți, consideră importanța această distribuire de alimente către elevi și preșcolari. 86% dintre adulți își doresc ca acest program să continue.

„Undeva la 900 de mii de copii din 2 milioane 200 de mii. Pentru că în momentul în care s-a mărit TVA-ul cu 2 la sută la produsele alimentare s-au blocat toate licitațiile”, a declarat Dorin Cojocaru, reprezentantul APRIL, pentru Știrile ProTV.

Aproape toți producătorii locali au compensat această diferență de TVA, fără a afecta distribuirea de alimente către școli și grădinițe. Acolo unde contractele nu sunt încheiate, autoritățile locale dau vina fie pe lipsa furnizorilor de la licitații, fie susțin că abia au dat startul procesului de achiziţie.

Cum s-a modificat bugetul alocat programului „Laptele, cornul și fructul”

Deși responsabilii din jumătate de județe se plâng că bugetul este prea mic, suma alocată s-a mărit cu 5% în acest an școlar.

Mai exact, tariful zilnic pe care pot să-l aloce, per copil, pentru cumpărarea alimentelor s-a majorat astfel:

  • La fructe și legume: de la 70 de bani la 80 de bani.
  • La lapte: de la 1 leu și 11 bani la 1 leu și 18 bani.
  • La produsul de panificație: de la 65 de bani la 76 de bani.

Deși bugetul per elev pare mic, iar diferența încă și mai mică, în realitate, este mai mult decât suficient. Este important să se ia în calcul faptul că alimentele sunt cumpărate în cantități uriașe, direct din fabrici, iar transportul este asigurat de mașinile primăriilor.

În paralel, Ministerul Educației și-a propus să continue și anul viitor programul „masă caldă” cu 15 lei pe zi. Extinderea la un milion de beneficiari de la o jumătate de milion, cât are în prezent, a fost amânată în urma măsurilor de austeritate adoptate.

