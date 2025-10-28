Marius Budăi, , a postat un mesaj tranșant, cu privire la efectele măsurilor de austeritate care au fost luate de Guvernul Bolojan. Deputatul consideră că lucrurile nu s-au îmbunătățit prea mult de când au avut loc creșterile de TVA și majorările de dividende.

Budăi: „Nu ne prezintă situația pe luna septembrie, ca să nu se vadă unele efecte negative ale austerității”

Marius Budăi a explicat că Ministerul de Finanțe nu face publică situația pe luna septembrie, deoarece nu ar dori ca unele efecte negative ale măsurilor adoptate de premierul Ilie Bolojan să iasă la iveală.

„Am văzut execuția bugetară pe primele 9 luni publicată de Ministerul Finanțelor! Nu ne prezintă situația pe luna septembrie, ca să nu se vadă unele efecte negative ale austerității, cum ar fi, de pildă, scăderea veniturilor din accize, în ciuda creșterii acestora. Asta reflectă clar o prăbușire a consumului. De remarcat că, în pofida măsurilor de austeritate, deficitul în septembrie este doar cu 0,08 puncte mai mic decât cel de anul trecut. Practic sunt egale. Deci doar pentru atât? Doar pentru atât am chinuit populația cu creșteri de TVA, cu majorări de dividende, cu CASS la pensii, la mame, la veterani, la călugări și călugărițe și s-a refuzat o discuție serioasă despre aplicarea impozitării progresive propuse de PSD?”, a scris Budăi marți pe

Marius Budăi: „Dacă s-ar fi acceptat impozitarea progresivă propusă de PSD, situația bugetară ar fi arătat mult mai bine”

Deputatul PSD a adus în discuție și faptul că impozitarea progresivă pe care au propus-o social-democrații ar fi schimbat situația, în cazul în care ar fi fost acceptată.

„Și aș mai sublinia ceva: dacă nu s-ar fi menținut investițiile publice pentru care s-a luptat PSD în cadrul Coaliției, astăzi deficitul Guvernului Bolojan ar fi fost mai mare decât deficitul Guvernului Ciolacu. Un simplu ‘Mulțumesc!’ ar fi fost conduita corectă, dar să nu ne facem iluzii… Dacă s-ar fi acceptat impozitarea progresivă propusă de PSD și aplicată cu succes în toate țările dezvoltate din UE și nu numai, cu scăderea poverii pe veniturile mici, astăzi situația bugetară ar fi arătat cu mult mai bine. Nu ar fi fost nevoie de alte majorări de taxe, iar veniturile bugetare s-ar fi consolidat pe termen lung”, susține fostul ministru social-democrat.