Proiect pentru descurajarea fumatului. Țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului, interzise în spațiile închise

Proiect pentru descurajarea fumatului. Țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului, interzise în spațiile închise

Adrian Teampău
09 mart. 2026, 10:01
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Interdicție pentru țigările electronice
  2. Cum este justificată noua măsură

Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice închise. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ, depus săptămâna trecută la Senat care urmărește să descurajeze fumatul.

Interdicție pentru țigările electronice

Un proiect înregistrat la Senat propune introducerea unor interdicții în ce privește țigările electronice, dispozitivele pentru încălzirea tutunului și alte produse destinate inhalării fără ardere. Dacă legea va di adoptată, acestea nu vor mai putea fi utilizate în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii.

Măsura are drept scop reducerea consumului de produse din tutun, dar și descurajarea fumatului în rândul tinerilor. De asemenea, conform autorilor proiectului un alt obiectiv urmărit este protejarea persoanelor nefumătoare de efectele fumatului pasiv.

„Se interzice fumatul, a tigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii”, se arată în proiectul legislativ.

Legea prevede ca persoanele că de la aplicarea interdicției fac excepție spațiile din penitenciare, în care sunt cazate persoanele private de libertate.

Cum este justificată noua măsură

Autorii proiectului legilativ, parlamentari din partea Partidul Oamenilor Tineri (POT), susțin  că măsura) măsura a fost propusă deoarece legislația actuală (Legea nr. 360/2002) nu a fost actualizată cu evoluția noilor produse de pe piața tutunului. Ei fac referire la țigările electronice sau dispozitivele de încălzire a tutunului. Acestea pot fi utilizate, în prezent, aproape fără restricții în spațiile închise.

Trebuie spus că nu este primul proiect legislativ care își propune reglementarea acestui domeniu. O altă inițiativă a fost întregistrată. tot la Senat, în 2023. Autorii propuneau, la vremea respectivă ca țigaretele electronice și alte produse similare să fie considerate produse din tutun. Prin proiectul de reglementare se cerea ca inhalarea emisiilor eliberate de acesteste dispozitive să fie considerată fumat.

Astfel, spuneau ei, regulile aplicabile fumatului, inclusiv interzicerea acestuia în spațiile publice închise, urmau să se aplice și acestor produse.

Proiectul mai prevedea și interzicerea vânzării către minori a produselor din tutun și a produselor similare, inclusiv a țigaretelor electronice. În plus, se propunea interzicerea reclamei, promovării și a campaniilor de sponsorizare pentru toate produsele din tutun, inclusiv pentru țigaretele electronice.

