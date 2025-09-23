Proiecţie de gală la 20 de ani de la lansarea filmului „Moartea domnului Lăzărescu” (VIDEO)

B1 Inregistrari!
George Lupu
23 sept. 2025, 19:00
  1. Cum va fi marcată împlinirea a 20 de ani de la proiecțiea filmului „Moartea domnului Lăzărescu”
  2. Filmul va fi relansat în zeci de cinematografe

Împlinirea a 20 de ani de la prima prezenţă în cinematografe a filmului românesc premiat la Cannes „Moartea domnului Lăzărescu”, regizat de Cristi Puiu, va fi marcată printr-o proiecție de gală, marți, de la ora 19:00, la Cinema City AFI Cotroceni.

Cum va fi marcată împlinirea a 20 de ani de la proiecțiea filmului „Moartea domnului Lăzărescu”

Unul dintre producătorii filmului “Moartea domnului Lăzărescu” este Bobby Păunescu.

Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii și al Institutului Cultural Român, fapt ce marchează că filmul “Moartea domnului Lăzărescu” este un element al patrimonului României.

Publicul va putea întâlni o parte din echipa filmului, dar și invitați speciali. Biletele sunt disponibile online și la casieria cinematografului.

Evenimentul marchează două decenii de la succesul răsunător obținut la Festivalul de Film de la Cannes, în 2005, și face parte din inițiativa „Dosarul Lăzărescu: Redeschis – Două decenii de la un clasic”, menită să aducă filmul unei noi generații de spectatori și să sublinieze impactul său asupra cinematografiei românești.

Filmul va fi relansat în zeci de cinematografe

Lungmetrajul va fi relansat în zeci de cinematografe din toată țara începând cu 24 octombrie, beneficiind de proiecții în tehnologie actualizată. În mai multe orașe vor avea loc întâlniri cu publicul, la care vor participa actori și membri ai echipei de producție, cu sprijinul Institutului Cultural Român, Dacin Sara și Ministerului Culturii.

Considerat un reper al Noului Val Românesc, „Moartea domnului Lăzărescu” a câștigat Premiul secțiunii Un Certain Regard la Cannes și peste 50 de distincții internaționale. Filmul, scris de Cristi Puiu și Răzvan Rădulescu, spune povestea unui bătrân bolnav, Dante Remus Lăzărescu, plimbat de la un spital la altul într-o noapte, alături de asistenta de ambulanță Mioara Avram.

Distribuția îi include pe Ion Fiscuteanu, Luminița Gheorghiu și Doru Ana, alături de numeroși alți actori români. Imaginea este semnată de Oleg Mutu și Andrei Butică, montajul de Dana Bunescu, iar producția de Mandragora, prin Alexandru Munteanu, Anca Puiu și Bobby Păunescu.

