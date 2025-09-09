Propaganda rusă are efecte limitate. Majoritatea românilor susțin orientarea spre Occident. Sondaj INSCOP

Majoritatea covârșitoare a românilor susțin, în continuare, strângerea legăturilor cu lumea occidentală, UE, SUA sau NATO, în vreme ce un procent foarte mic are opțiune pentru Est, respectiv Rusia și China comunistă.

Câți români se declară în favoarea Occidentului

Un realizat de INSCOP Research arată că 78,9% dintre români sunt favorabili continuării integrării în lumea occidentală, din punct de vedere politic și militar (adică UE, SUA, NATO). Din cercetare, rezultă că doar 7,8% dintre cetățeni au opțiuni pentru Est, Rusia și China. Alți 13,3% dintre cei chestionați spun că nu ştiu sau nu răspund.

Sondajul a fost realizat, la comanda Polithink, în perioada 4-10 august 2025, și urmărește percepţia populaţiei asupra a două teme majore de interes public: direcţiile de politică externă ale României şi digitalizarea serviciilor publice.

Potrivit cercetării, în favoarea alianțelor cu lumea occidentală se pronunță votanţii PNL şi USR, dar și persoanele de peste 60 de ani ori cei cu venit ridicat.

Un procent de 83,3% dintre cei intervievaţi sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană a avut rezultate pozitive. Drept urmare, sunt de părere că România trebuie să rămână membru al Uniunii Europene. Doar 12,4% dintre cei chestionați consideră că România ar trebui să iasă din Uniunea Europeană. Ponderea non-răspunsurilor este de 4,3%.

Românii nu vor să renunțe la NATO

Un procent de 83,7% dintre respondenţi sunt de părere că apartenența la NATO are rezultate pozitive. Aceștia sunt de acord ca România ar trebui să rămână membru . Doar 11,7% dintre români consideră că România ar trebui să iasă din NATO, în vreme ce 4,6% nu ştiu sau nu răspund.

Cei mai favorabili apartenenței la NATO sunt votanţii USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu studii superioare şi locuitorii din Bucureşti.

Întrebaţi în ce măsură sunt de acord sau nu cu enunţul: „România trebuie să îşi apere interesele naţionale atunci când sunt în dezacord cu regulile UE, chiar dacă riscă să îşi diminueze beneficiile sau interesele asociate calităţii de membru”, 84,6% dintre cei chestionaţi s-au declarat de acord. Alți 13,1% sunt în dezacord, iar 2,3% nu ştiu sau nu răspund.

Majoritatea celor care s-au declarat de acord cu enunțul sunt votanţi PSD şi AUR, persoanele de peste 60 de ani şi cei cu venit redus. Sunt în dezacord mai ales votanţii USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi cei cu venit ridicat.

Ce cred românii despre luarea deciziilor în UE

Un procent de 65,7% dintre români sunt de acord cu enunţul: „Puterea de decizie a statelor membre în cadrul Uniunii Europene ar trebui să crească, iar puterea organismelor comunitare (Comisia Europeană, Parlamentul European) ar trebui să se diminueze”. Sunt în dezacord cu această afirmație 24,4% dintre români, iar 9,9% nu ştiu sau nu răspund.

În favoarea acestei afirmații se pronunță, majoritar, votanţii AUR. Îşi exprimă dezacordul mai ales votanţii USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi cei cu venit ridicat.

Un procent de 88% dintre respondenţi sunt de acord cu enunţul: „România ar trebui să joace un rol mai activ pe scena internaţională”, în timp ce 9% îşi exprimă dezacordul, iar 2,9% nu ştiu sau nu răspund. Un procent de 38,1% dintre români consideră că apartenenţa României la Uniunea Europeană limitează prea mult independenţa naţională. Majoritatea, 52,4% dintre repondenți au o părere contrară, iar ponderea non-răspunsurilor este de 9,5%.

Explicațiile directorului INSCOP referitor la sondaj

Directorul , Remus Ştefureac, susține că rezultatele sondajului arată că România este ancorată stabil în spațiul euroatlantic. Zona occidentală este văzută ca garant al securității și a prosperității naționale.

„Majoritatea covârşitoare a populaţiei susţine orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO), ceea ce reflectă o ancorare stabilă în spaţiul euroatlantic, perceput ca garant al securităţii şi prosperităţii naţionale. În acelaşi timp, atitudinea critică privind raportul dintre apartenenţa la UE şi apărarea intereselor naţionale reflectă emergenţa unei culturi politice duale, în care integrarea şi suveranitatea sunt percepute simultan ca necesităţi şi surse de tensiune”, a declarat Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Datele sondajului au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului a fost simplu, stratificat, de 1.107 de persoane: Eșantionul este reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2.95%, la un grad de încredere de 95%.