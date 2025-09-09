B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Propaganda rusă are efecte limitate. Majoritatea românilor susțin orientarea spre Occident. Sondaj INSCOP

Propaganda rusă are efecte limitate. Majoritatea românilor susțin orientarea spre Occident. Sondaj INSCOP

Adrian Teampău
09 sept. 2025, 18:35
Propaganda rusă are efecte limitate. Majoritatea românilor susțin orientarea spre Occident. Sondaj INSCOP

Majoritatea covârșitoare a românilor susțin, în continuare, strângerea legăturilor cu lumea occidentală, UE, SUA sau NATO, în vreme ce un procent foarte mic are opțiune pentru Est, respectiv Rusia și China comunistă.

Cuprins:

  • Câți români se declară în favoarea Occidentului
  • Românii nu vor să renunțe la NATO
  • Ce cred românii despre luarea deciziilor în UE
  • Explicațiile directorului INSCOP referitor la sondaj

Câți români se declară în favoarea Occidentului

Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research arată că 78,9% dintre români sunt favorabili continuării integrării în lumea occidentală, din punct de vedere politic și militar (adică UE, SUA, NATO). Din cercetare, rezultă că doar 7,8% dintre cetățeni au opțiuni pentru Est, Rusia și China. Alți 13,3% dintre cei chestionați spun că nu ştiu sau nu răspund.

Sondajul a fost realizat, la comanda Polithink, în perioada 4-10 august 2025, și urmărește percepţia populaţiei asupra a două teme majore de interes public: direcţiile de politică externă ale României şi digitalizarea serviciilor publice.

Potrivit cercetării, în favoarea alianțelor cu lumea occidentală se pronunță votanţii PNL şi USR, dar și persoanele de peste 60 de ani ori cei cu venit ridicat.

Un procent de 83,3% dintre cei intervievaţi sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană a avut rezultate pozitive. Drept urmare, sunt de părere că România trebuie să rămână membru al Uniunii Europene. Doar 12,4% dintre cei chestionați consideră că România ar trebui să iasă din Uniunea Europeană. Ponderea non-răspunsurilor este de 4,3%.

Românii nu vor să renunțe la NATO

Un procent de 83,7% dintre respondenţi sunt de părere că apartenența la NATO are rezultate pozitive. Aceștia sunt de acord ca România ar trebui să rămână membru NATO. Doar 11,7% dintre români consideră că România ar trebui să iasă din NATO, în vreme ce 4,6% nu ştiu sau nu răspund.

Cei mai favorabili apartenenței la NATO sunt votanţii USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu studii superioare şi locuitorii din Bucureşti.

Întrebaţi în ce măsură sunt de acord sau nu cu enunţul: „România trebuie să îşi apere interesele naţionale atunci când sunt în dezacord cu regulile UE, chiar dacă riscă să îşi diminueze beneficiile sau interesele asociate calităţii de membru”, 84,6% dintre cei chestionaţi s-au declarat de acord. Alți 13,1% sunt în dezacord, iar 2,3% nu ştiu sau nu răspund.

Majoritatea celor care s-au declarat de acord cu enunțul sunt votanţi PSD şi AUR, persoanele de peste 60 de ani şi cei cu venit redus. Sunt în dezacord mai ales votanţii USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi cei cu venit ridicat.

Ce cred românii despre luarea deciziilor în UE

Un procent de 65,7% dintre români sunt de acord cu enunţul: „Puterea de decizie a statelor membre în cadrul Uniunii Europene ar trebui să crească, iar puterea organismelor comunitare (Comisia Europeană, Parlamentul European) ar trebui să se diminueze”. Sunt în dezacord cu această afirmație  24,4% dintre români, iar 9,9% nu ştiu sau nu răspund.

În favoarea acestei afirmații se pronunță, majoritar, votanţii AUR. Îşi exprimă dezacordul mai ales votanţii USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din Bucureşti şi cei cu venit ridicat.

Un procent de 88% dintre respondenţi sunt de acord cu enunţul: „România ar trebui să joace un rol mai activ pe scena internaţională”, în timp ce 9% îşi exprimă dezacordul, iar 2,9% nu ştiu sau nu răspund. Un procent de 38,1% dintre români consideră că apartenenţa României la Uniunea Europeană limitează prea mult independenţa naţională. Majoritatea, 52,4% dintre repondenți au o părere contrară, iar ponderea non-răspunsurilor este de 9,5%.

Explicațiile directorului INSCOP referitor la sondaj

Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, susține că rezultatele sondajului arată că România este ancorată stabil în spațiul euroatlantic. Zona occidentală este văzută ca garant al securității și a prosperității naționale.

„Majoritatea covârşitoare a populaţiei susţine orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO), ceea ce reflectă o ancorare stabilă în spaţiul euroatlantic, perceput ca garant al securităţii şi prosperităţii naţionale. În acelaşi timp, atitudinea critică privind raportul dintre apartenenţa la UE şi apărarea intereselor naţionale reflectă emergenţa unei culturi politice duale, în care integrarea şi suveranitatea sunt percepute simultan ca necesităţi şi surse de tensiune”, a declarat Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Datele sondajului au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice),  volumul eşantionului a fost simplu, stratificat, de 1.107 de persoane: Eșantionul este reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja
Eveniment
O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja
Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
Eveniment
Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
Trucul care te scapă de insomnie. O expertă Harvard te învață ce să faci ca să adormi rapid
Eveniment
Trucul care te scapă de insomnie. O expertă Harvard te învață ce să faci ca să adormi rapid
Mihai Daraban, în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation, privind dezvoltarea economică regională
Eveniment
Mihai Daraban, în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation, privind dezvoltarea economică regională
Anchetă la o grădiniță din Satu Mare, după ce copiii au fost îmbrăcați în uniforme similare cu cele din comunism
Eveniment
Anchetă la o grădiniță din Satu Mare, după ce copiii au fost îmbrăcați în uniforme similare cu cele din comunism
Cea mai fericită zi din viața lor s-a transformat într-un coșmar! Ce au pățit doi proaspăt căsătoriți, în timp ce făceau pozele pentru nuntă
Externe
Cea mai fericită zi din viața lor s-a transformat într-un coșmar! Ce au pățit doi proaspăt căsătoriți, în timp ce făceau pozele pentru nuntă
Accident de amploare în Ilfov. Un șofer vitezoman a rănit cinci persoane. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Accident de amploare în Ilfov. Un șofer vitezoman a rănit cinci persoane. Cum s-a petrecut totul
Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
Eveniment
11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
Eveniment
Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
Ultima oră
20:00 - Delia, scoasă din sărite de o femeie! Ce a pățit artista în timp ce alerga
19:57 - România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE
19:46 - O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja
19:42 - Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
19:26 - IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Casa Albă a confirmat că a știut despre atac. Presa locală anunță că au fost ucise cinci persoane. UPDATE
19:26 - Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
19:16 - Tensiunile din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului a fost incendiată, iar soția unui fost premier a murit în urma atacurilor protestatarilor
19:12 - Trucul care te scapă de insomnie. O expertă Harvard te învață ce să faci ca să adormi rapid
19:11 - Mihai Daraban, în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation, privind dezvoltarea economică regională
19:00 - Copil de 2 ani, lăsat de părinți în portbagaj. Cum a fost salvat băiețelul