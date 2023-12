Proprietarul unei pensiuni din Cluj a fost amenințat de turiști. Aceștia au stat doar o noapte la cazare

din Cluj a avut parte de un scandal imens cu niște turiști care s-au cazat, iar fiecare parte face acuzații grave.

Vacanță cu peripeții

Turiștii au plecat după o singură noapte din cauză că nu mai puteau sta în frigul din camere. Dar, proprietarul pensiunii spune că temperatura era de peste 20 de grade și că turiștii nu s-au comportat deloc cumsecase cu el, ci l-a amenințat, conform

Evenimentul s-a petrecut în minivacanța de 1 decembrie, într-o zonă de munte a Clujului. Turiștii au închiriat o pensiune în Smida, iar când au ajuns au observat că sunt nevoiți să suporte frigul, ceea ce i-a supărat foc. Turiștii nu au mai vrut să își continue vacanța la cazare din cauza temperaturii de 12-14 grade din camere și și-au cerut banii înapoi. Doar că, proprietarul susține că temperatura era de peste 20 de grade și că nici nu și-au plătit consumația. Pentru că bărbatul nu ceda și nu voia să le dea banii înapoi, oaspeții au început să îl amenințte, având în vedere că o turistă era judecătoare în Turda.

„În 1 decembrie, de ziua României, am primit un grup din Turda și Cluj. Ei au rezervat, au plătit prin virament au primit factură de la mine, totul ok. În data de 28, îmi comandă purcel de lapte pentru cina festiva, 17 persoane. Le asigur comanda prin serviciul de catering, serviciile la locația de servire. Ei ajung în 30/11 ora 14:30. I-am prevenit că față de Cluj, în Smida era ger și zăpadă, în clădire încă nu aveam decât 15-16 grade, în spațiul comun pentru ca era foarte mare, iar domnii turiști mi-au lăsat UȘA deschisă aproape o oră, pâna s-au despachetat pentru cazare. În majoritatea camerelor era deja 17-18 grade, mai puțin cele din nord, unde e mereu umbra (pentru aceasta am propus sa le schimb camera, dar au refuzat !).

Au completat fisele de intrare cu data de sosire și ieșire date pers, și totul a fost ok. Vedeți în poze erau în bluze foarte încântați de cină. Au comandat pe a doua zi masa de amiază, cu planul să-și facă foc afară seara, la grătar etc. OK! A Doua zi se trezesc iau micul dejun și mă anunța ca ei pleacă, pentru că e prea frig, că plouă, că nu au ce face, că vor banii de cazare înapoi, că dacă nu-i rambursez cheamă OPC, DSV etc. Că dna judecătoare de la Turda nici nu are nevoie de proces, mă condamnă direct și că să plătesc etc. Intimidări, amenințări verbale și fizice pentru că acești oameni s-au răzgândit.

Afară turna cu găleata, era viitură de la ploaia torențială furtună și zăpada topită instant la peste 10 grade. Iar dânșii îmi motivau că e frig în casă. În salon erau deja 20 de grade, în camere peste 20. Deci chiar nu știu … mi-au scos termostatul afară să facă poze, au pozat partea de piscină unde încă nu e finalizat. Nu știu ce treabă au făcut.

Mă hărțuiesc pe toate grupurile, îmi trimit zilnic amenințări… Ei care au plecat fără să plătească un leu din ce au mâncat din ce au consumat ! Dna Cristina când a venit nu știa cum să-mi spună că de mult a vrut să vina la noi, că a fost la Cabana Ivan Apuseni și ce mizerie și noroi și plin de mortăciuni în casa și șoareci și etc…. Eu știu că nu e adevărat și chiar m-a pus deja pe gânduri… caracter de țoapă de rahat, nu vă supărați!!! Acum mă terfelește pe mine pe toate rețelele și google etc Asta-i România ? Așa specie de oameni eu nu am mai văzut ! Dumnezeu sa facă dreptate, eu nu știu ce pot sa fac! ”, a spus proprietarul pensiuni.

Ce spun turiștii despre eveniment

Doar că, turiștii au o altă versiune de spus. Atunci când s-au cazat erau 12 grade, iar noaptea 14, fapt care i-a determinat să plece. Au propus să plătească doar prima noapte de cazare și cina, iar restul banilor să îi primească înapoi. Aici a intervenit problema pentru că proprietarul nu era de acord. După multe discuții și certuri, patronul a cedat și a zis că le va returna banii, dar a blocat turiștii peste tot, iar ei nu l-au mai putut contacta.

„Ajungând la locație am constatat că temperatura din salon era cam glacială. Termometrul pus pe un stâlp arăta un modest 12 grade C. În speranța că în camere va fi mai cald, nu am zis nimic. Dar intrând în camere speranța a murit instant. Acolo era și mai frig. Ni s-a explicat că nu demult au pornit centrala și încă nu s-a încălzit clădirea. Iar camera era rece fiindcă era de nord și am acceptat mutarea într-o cameră cu fața spre sud. Am câștigat un grad.

Simțind caloriferele cam călâi am întrebat dacă sigur-sigur va fi mai cald? Răspunsul asigurător, respectiv drumul înzăpezit și seara sosită ne-au adormit vigilența. Cu toate că în afară de momentul cinei, toată seara am petrecut-o încălzind cu propriul corp caloriferele din salon. Dimineața temperatura glacială era tot acolo.

De data asta am cerut explicații: ni s-a spus că peleții nu sunt de calitate și înfundă centrala. Cum perspective de schimbare a situației nu am observat, iar proprietara în loc de asumare devenea din ce în ce mai nervoasă, acuzându-ne deja de reavoință, am decis să părăsim locația.

Am informat doamna și după îndelungi parlamentări ne-am înțeles că până la urmă din suma achitată să rețină costul cazării pentru o noapte și costul cinei, respectiv a mâncării consumate.

Doamna proprietar a refuzat returnarea pe moment a sumei agreate, invocând probeleme de ordin tehnic la telefon. Am plecat cu promisiunea că luni, 4.12.2023, va face viramentul. Însă nu a făcut-o, a început să schimbe termenii înțelegerii, ne mințea că a virat banii, după care revenea, etc…Iar după ce ne-a blocat pe telefon, Facebook a început să scrie diverse realtări calomnioase pe diverse forumuri”, au spus turiștii.