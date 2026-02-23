B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Momentul arestării fostului prinț Andrew, expus într-un tablou la Luvru în semn de protest. Ce mesaj au vrut să transmită activiștii (VIDEO)

Momentul arestării fostului prinț Andrew, expus într-un tablou la Luvru în semn de protest. Ce mesaj au vrut să transmită activiștii (VIDEO)

Iulia Petcu
23 feb. 2026, 18:37
sursa foto: X/@SaveSJarrah
Cuprins
  1. Care a fost scopul activiștilor și cum a reacționat muzeul
  2. Ce acuzații stau la baza arestării lui Andrew

Un grup de activiști a expus temporar în Muzeul Luvru un „tablou” cu fotografia fostului prinț Andrew după arestarea sa. Gestul de protest a fost documentat online și a transformat pentru scurt timp una dintre cele mai vizitate galerii ale lumii într-o scenă de comentariu politic.

Care a fost scopul activiștilor și cum a reacționat muzeul

 

Un grup de activiști intitulat „Everybody Hates Elon” („Toată lumea îl urăște pe Elon”) a publicat o înregistrare video în care o persoană agață pe un perete liber din interiorul Muzeului Luvru o copie înrămată a unei fotografii cu fratele regelui Charles, Andrew Mountbatten. Imaginea îl surprinde pe fostul duce de York în momentul în care părăsea, în stare de arest, o secție de poliție din Marea Britanie. Acțiunea a fost concepută ca o inserție rapidă, menită să provoace reacții și să capteze atenția publicului aflat deja în muzeu.

Activiștii au ales pentru lucrare titlul „Acum transpiră”, o trimitere directă la o declarație a lui Andrew dintr-un interviu din 2019. Atunci, acesta afirma că „nu poate transpira”, formulare devenită notorie și reinterpretată ironic în contextul acuzațiilor actuale. Jocul de cuvinte exploatează sensurile multiple ale expresiei englezești „to sweat”, accentuând mesajul critic al acțiunii.

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, „tabloul” a rămas expus timp de aproximativ 15 minute, până când reprezentanții muzeului l-au îndepărtat. În acest interval, Mona Lisa și Venus din Milo au împărțit simbolic celebritatea cu fostul prinț Andrew, într-o asociere menită să șocheze și să ironizeze. Momentul scurt a fost suficient pentru a declanșa discuții ample despre limitele protestului în spațiile culturale consacrate, relatează Antena3.

Ce acuzații stau la baza arestării lui Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat săptămâna trecută sub suspiciunea de abuz de putere în exercitarea unei funcții publice, conform informațiilor obținute de BBC. Măsura ar avea legătură cu documente din perioada în care era trimis comercial al Regatului Unit, pe care le-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein, încălcând obligațiile de confidențialitate ale funcției.

În Anglia, abuzul de putere în funcție publică este o infracțiune de drept comun care privește „abuzul sau neglijența gravă și intenționată a puterii sau responsabilităților funcției publice deținute”, potrivit Crown Prosecution Service. Fostul prinț Andrew a fost reținut de poliție timp de 12 ore înainte de a fi eliberat.

