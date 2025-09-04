Peste 50 de persoane din Babadag au luat parte, miercuri, la un protest în fața sediului Poliției. Ei au cerut mărirea efectivelor, după ce un polițist lor a fost bătut crunt în timpul unei misiuni de menținere de asigurarea a ordinii și liniștii publice.

Cuprins:

Ce mesaje au transmis polițiștii în timpul protestului Cum s-a petrecut incidentul în care un polițist a fost rănit

Ce mesaje au transmis polițiștii în timpul protestului

Organizatorii manifestației au purtat tricouri pe care era inscripționat mesajul „Eu sunt Ciprian”, prenumele polițistului rănit în timpul unei misiuni. Ceilalți participanți au avut pancarte pe care au scris mesaje precum „Minori abandonați=Infractori condamnați” și au amplasat pe gardul instituției din texte de genul „Violența nu e soluția, Respectul e direcția”.

„Sperăm ca vocea oamenilor simpli să fie un semnal de alarmă pentru ce s-a întâmplat de-a lungul anilor în oraș și ce s-a întâmplat cu un copil practic, polițist, în timpul misiunii. A fost lovit. Am sperat că se va lua atitudine de-a lungul timpului, dar am fost nevoiți să ieșim. Cerem respectarea legii de către toți cetățenii, siguranță pentru toți cetățenii, având în vedere că suntem un oraș cu circa 10.000 de locuitori, de diferite naționalități și etnii, fiecare cu obiceiurile ei, nu mi se pare normal ca polițiștii din Babadag să aibă o singură patrulă care să acționeze în caz de intervenție la apeluri 112 și sesizări ale cetățenilor. E inuman. Polițiștii nu sunt roboți până la urmă și nu pot face față. Cerem mărirea efectivului de polițiști”, a menționat organizatoarea protestului, Raluca Horcinschi, potrivit .

Cum s-a petrecut incidentul în care un polițist a fost rănit

Incidentul dramatic, în urma căruia un polițist a ajuns pe patul de , s-a petrecut în noaptea dintre 23 și 24 august. Victima și alți polițiști au intervenit pentru aplanarea unui conflict apărut pe fondul consumului de alcool între mai mulți indivizi. În timp ce o parte dintre oamenii legii discutau cu o parte dintre persoanele implicate în , un polițist a fost lovit din spate, în zona capului.

Agresorul, un bărbat în vârstă de 39 de ani, a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, iar victima a fost externată din spital.