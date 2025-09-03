Patru noi spitale din România au fost incluse în rețeaua națională de tratament al accidentelor vasculare cerebrale, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Extinderea programului AP-AVC vine împreună cu o creștere a la 49 de milioane de lei în 2025, oferind șanse la viață pentru mii de .

Extinderea rețelei pentru tratamentul AVC

Într-o postare pe Facebook, ministrul Alexandru Rogobete a vorbit despre importanța intervențiilor rapide în cazul accidentelor vasculare cerebrale.

„Fiecare secundă contează când vorbim despre un accident vascular cerebral. Știm cu toții cât de dramatic poate fi impactul unui AVC: viața unui om poate depinde de rapiditatea cu care primește tratamentul potrivit.”, a transmis Rogobete, potrivit .

Pentru a crește accesul pacienților la tratamente moderne precum tromboliză și trombectomie, Ministerul Sănătății a adăugat patru centre medicale importante în rețeaua de spitale:

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București

Creșterea bugetului pentru Programul AP-AVC

Această extindere se bazează pe o finanțare majorată a Programului Acțiuni Prioritare – AVC.

„Ministerul Sănătății susține financiar aceste intervenții prin Programul Acțiuni Prioritare – AVC (AP-AVC). În 2025, bugetul alocat crește la 49 de milioane de lei, față de 29 de milioane în 2023. Este o creștere substanțială, care arată clar că investim mai mult în viața și siguranța pacienților.” , a precizat Alexandru Rogobete.

Un pas înainte pentru pacienți și familii

Ministrul Sănătății a transmis că prioritatea absolută este salvarea vieților și consolidarea încrederii în sistemul medical.

„Cred cu tărie că nu există investiție mai valoroasă decât aceea care salvează vieți. Astăzi, România face un pas înainte: mai multe spitale, mai multe șanse, mai multă încredere pentru pacienți și familiile lor.”, a mai adăugat Rogobete

El a declarat că ministerul va continua să sprijine extinderea rețelei și să investească în tehnologii medicale salvatoare de vieți.