Mai multe organizații civice au organizat vineri seara un protest în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de propunerile făcute de ministrul Justiției pentru conducerea marilor parchete. Manifestanții îi cer președintelui Nicușor Dan să respingă aceste nominalizări. La un moment dat, șeful statului a venit în fața Palatului Cotroceni pentru a discuta direct cu cei prezenți la manifestație.

De ce protestează oamenii în fața Palatului Cotroceni

Protestul, intitulat „Cu ochii pe Cotroceni şi numirea procurorilor”, a început la ora 18:30 și a adunat câteva zeci de persoane în fața Palatului Cotroceni.

Participanții spun că sunt îngrijorați de propunerile pentru conducerea marilor parchete și îi solicită președintelui să nu semneze decretul de numire.

Protestatarii au venit cu pancarte cu mesaje adresate direct șefului statului, precum:

„Domnule președinte, România privește atent .”

sau

„Vrem integritate, vrem nume nepătate.”

De asemenea, în timpul manifestației s-au auzit scandări precum „Justiție, nu corupție”, „Vrem integritate, nu nume pătate” și „Nicușoare nu semna, că îngropi justiția”.

Protest în fața Palatului Cotroceni. Ce le-a spus Nicușor Dan protestatarilor

În timpul discuțiilor purtate în fața Palatului Cotroceni, președintele Nicușor Dan a explicat, potrivit , că decizia finală privind numirile la conducerea parchetelor îi aparține și că aceasta va fi luată pe baza tuturor informațiilor disponibile.

„Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu. Vă rog să mă credeți că am cam de 100 de ori mai multe informații despre sistemul de parchete din România decât aveți dumneavoastră”, le-a spus Nicușor Dan celor prezenți la manifestație.

Șeful statului i-a îndemnat pe manifestanți să discute direct cu oameni din sistemul judiciar pentru a înțelege mai bine situația. “Vă încurajez ca în afară de a vă informa din presă să discutați cu oamenii din procuratură”.

Ce a spus președintele despre numirile procurorilor

Întrebat despre situația unor procurori aflați în funcții de conducere (Marius Voineag și Alex Florența), președintele a precizat că nu poate comenta cazuri individuale.

„Nu pot să vă răspund persoană cu persoană pentru că m-aș antepronunța și nu ar fi legal”, a răspuns președintele.

Referitor la criticile privind activitatea lui Alex Florența, Nicușor Dan a spus:

„Haideți să decelăm care e vina procurorului, care e vina judecătorului, care e vina CCR și care e vina Parlamentului. Eu pot să învinuiesc unii lideri de opinie care încearcă să vă ducă într-o direcție greșită”.

Președintele a mai subliniat că schimbarea procurorilor nu ține de atribuțiile sale directe: „Nu se poate ca președintele să schimbe procurorii”.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan despre problemele din justiție

În timpul dialogului cu protestatarii, șeful statului a recunoscut că sistemul de justiție se confruntă cu numeroase dificultăți.

„Și eu constat că justiția are nenumărate probleme, trebuie însă să avem răbdare că e ca o boală lungă, lungă”, a spus Nicușor Dan.

Totodată, Nicușor Dan a spus că decizia privind numirile de procurori va fi luată după analizarea tuturor informațiilor disponibile: „Va fi o decizie absolut informată”.

În spațiul public au existat și întrebări legate de posibile înțelegeri politice, însă președintele a respins aceste speculații.

Întrebat de o protestatară dacă s-a înțeles cu PSD, Nicușor Dan a spus: „Eu respect legea, legea spune ca eu să aștept până vin propunerile la mine. E o diferență uriașă de percepție între ceea ce pare să creadă opinia publică și opinia mare”.