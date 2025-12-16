Studenții din Cluj-Napoca au ales să își exprime public nemulțumirea luni seara. Aceștia s-au adunat în fața sediului central al Universității Babeș-Bolyai, unde au organizat o acțiune adresată ministrului Educației.
Protestul a fost conceput sub forma unui colind, ales special pentru a atrage atenția într-o perioadă cu semnificație aparte. Nemulțumirile lor vizează în special măsurile de austeritate, pe care le consideră nocive pentru sistemul universitar și pentru viitorul educației din România.
Simina Seliștean, una dintre organizatoarele protestului, a explicat public semnificația acțiunii. Mesajul său a avut o tentă ironică și profund critică. Aceasta i-a invitat pe participanți în fața Auditorium Maximum și a subliniat că protestatarii i-au „dăruit” ministrului Educației un brad de Crăciun, pe care l-a numit „vedeta serii”.
Gestul simbolic a fost întărit de amplasarea, în vârful bradului, a unei fotografii a ministrului. Imaginea era însoțită de un mesaj dur și explicit: „Daniel David = groparul educației. Ieși, bă!”.
„Așa mult curaj și avânt avem încât, dacă ar striga cineva într-o astfel de mulțime «jos austeritatea», toți ar tăcea mâlc. Studenții ies în stradă pentru lucruri de bun-simț: burse sociale ca să își poată continua studiile și condiții decente în cămine”, a mai transmis studenta, potrivit actualdecluj.ro.
Protestul organizat în fața Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca s-a desfășurat fără incidente. Studenții au ales să își transmită mesajele prin versuri adaptate în stil de colind. Acestea au fost transformate în critici directe la adresa ministrului Educației și a Guvernului.
„Am plecat să colindăm
Domn, Domn să-nălțăm
Pe ministru să-l rugăm
Domn, Domn să-nălțăm
Pe ministru să-l rugăm
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm
Burse nouă să ne dea
Domn, Domn să-nălțăm
Și mai vrem încă ceva
Domn, Domn să-nălțăm
Și mai vrem încă ceva
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm
Că demisia să ne-o dea
Domn, Domn să-nălțăm
David, du-te-n pana mea
Domn, Domn să-nălțăm
David, du-te-n pana mea
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm
Ia și guvernu’ cu tine
Domn, Domn să-nălțăm
Că fără el ni-i mai bine
Domn, Domn să-nălțăm
Că fără el ni-i mai bine
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm”