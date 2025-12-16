B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Protest inedit la Cluj! Studenții l-au „colindat” pe Daniel David cu mesaje dure împotriva austerității: „Groparul educației” (VIDEO)

Protest inedit la Cluj! Studenții l-au „colindat” pe Daniel David cu mesaje dure împotriva austerității: „Groparul educației” (VIDEO)

Ana Beatrice
16 dec. 2025, 15:18
Protest inedit la Cluj! Studenții l-au „colindat” pe Daniel David cu mesaje dure împotriva austerității: „Groparul educației” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Simina Seliștean
Cuprins
  1. Ce mesaj i-au transmis studenții ministrului prin protestul de la Cluj
  2. Cum a fost colindat ministrul Educației, Daniel David

Studenții din Cluj-Napoca au ales să își exprime public nemulțumirea luni seara. Aceștia s-au adunat în fața sediului central al Universității Babeș-Bolyai, unde au organizat o acțiune adresată ministrului Educației.

Protestul a fost conceput sub forma unui colind, ales special pentru a atrage atenția într-o perioadă cu semnificație aparte. Nemulțumirile lor vizează în special măsurile de austeritate, pe care le consideră nocive pentru sistemul universitar și pentru viitorul educației din România.

Ce mesaj i-au transmis studenții ministrului prin protestul de la Cluj

Simina Seliștean, una dintre organizatoarele protestului, a explicat public semnificația acțiunii. Mesajul său a avut o tentă ironică și profund critică. Aceasta i-a invitat pe participanți în fața Auditorium Maximum și a subliniat că protestatarii i-au „dăruit” ministrului Educației un brad de Crăciun, pe care l-a numit „vedeta serii”.

Gestul simbolic a fost întărit de amplasarea, în vârful bradului, a unei fotografii a ministrului. Imaginea era însoțită de un mesaj dur și explicit: „Daniel David = groparul educației. Ieși, bă!”.

„Așa mult curaj și avânt avem încât, dacă ar striga cineva într-o astfel de mulțime «jos austeritatea», toți ar tăcea mâlc. Studenții ies în stradă pentru lucruri de bun-simț: burse sociale ca să își poată continua studiile și condiții decente în cămine”, a mai transmis studenta, potrivit actualdecluj.ro.

Cum a fost colindat ministrul Educației, Daniel David

Protestul organizat în fața Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca s-a desfășurat fără incidente. Studenții au ales să își transmită mesajele prin versuri adaptate în stil de colind. Acestea au fost transformate în critici directe la adresa ministrului Educației și a Guvernului.

„Am plecat să colindăm
Domn, Domn să-nălțăm
Pe ministru să-l rugăm
Domn, Domn să-nălțăm
Pe ministru să-l rugăm
Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm

Burse nouă să ne dea
Domn, Domn să-nălțăm
Și mai vrem încă ceva
Domn, Domn să-nălțăm
Și mai vrem încă ceva
Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm

Că demisia să ne-o dea
Domn, Domn să-nălțăm
David, du-te-n pana mea
Domn, Domn să-nălțăm
David, du-te-n pana mea
Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm

Ia și guvernu’ cu tine
Domn, Domn să-nălțăm
Că fără el ni-i mai bine
Domn, Domn să-nălțăm
Că fără el ni-i mai bine
Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm”

Tags:
Citește și...
Cazurile de lepră confirmate în România au dat startul unui val de conspirații. Cum se transmite, de fapt, boala
Eveniment
Cazurile de lepră confirmate în România au dat startul unui val de conspirații. Cum se transmite, de fapt, boala
Fiscul nu renunță la Klaus Iohannis. ANAF a atacat decizia de respingere a sechestrului pe bunurile fostului președinte
Eveniment
Fiscul nu renunță la Klaus Iohannis. ANAF a atacat decizia de respingere a sechestrului pe bunurile fostului președinte
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut. Șpagă de aproape 1,5 milioane de lei. Cine mai e implicat în dosar
Eveniment
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut. Șpagă de aproape 1,5 milioane de lei. Cine mai e implicat în dosar
De ce H2On este o soluție mai simplă decât baxurile de apă la PET pentru familii?
Eveniment
De ce H2On este o soluție mai simplă decât baxurile de apă la PET pentru familii?
Povestea bătrânei de 90 de ani care își dorește portocale și pufarine de Crăciun. Tanti Teleu locuiește într-un sat de munte pustiu
Eveniment
Povestea bătrânei de 90 de ani care își dorește portocale și pufarine de Crăciun. Tanti Teleu locuiește într-un sat de munte pustiu
Protest masiv în Piața Victoriei. Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Protest masiv în Piața Victoriei. Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan
Autostrada Moldovei (A7) ar putea primi încă 50 de kilometri dați în trafic înainte de Revelion. Ce spune șeful CNAIR
Eveniment
Autostrada Moldovei (A7) ar putea primi încă 50 de kilometri dați în trafic înainte de Revelion. Ce spune șeful CNAIR
Cum se alege o lumânare de nuntă în funcție de tematica evenimentului
Eveniment
Cum se alege o lumânare de nuntă în funcție de tematica evenimentului
Grevele din aeroporturile europene. Cum se pot strica vacanțele românilor
Eveniment
Grevele din aeroporturile europene. Cum se pot strica vacanțele românilor
De ce multe sloturi video folosesc sunete inspirate din jocurile arcade?
Eveniment
De ce multe sloturi video folosesc sunete inspirate din jocurile arcade?
Ultima oră
16:44 - Sorin Grindeanu se ferește de schimbarea legilor Justiției. Șeful PSD își atacă, din nou, partenerii de coaliție (VIDEO)
16:42 - Cazurile de lepră confirmate în România au dat startul unui val de conspirații. Cum se transmite, de fapt, boala
16:38 - Alocațiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Ce spune ministrul Muncii despre această măsură
16:30 - Fiscul nu renunță la Klaus Iohannis. ANAF a atacat decizia de respingere a sechestrului pe bunurile fostului președinte
16:12 - Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut. Șpagă de aproape 1,5 milioane de lei. Cine mai e implicat în dosar
16:06 - De ce H2On este o soluție mai simplă decât baxurile de apă la PET pentru familii?
15:58 - Povestea bătrânei de 90 de ani care își dorește portocale și pufarine de Crăciun. Tanti Teleu locuiește într-un sat de munte pustiu
15:52 - Protest masiv în Piața Victoriei. Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan
15:44 - Autostrada Moldovei (A7) ar putea primi încă 50 de kilometri dați în trafic înainte de Revelion. Ce spune șeful CNAIR
15:25 - Bărbat amenințat cu interdicție pe un an după ce a cumpărat dintr-un magazin zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun