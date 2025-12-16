Studenții din Cluj-Napoca au ales să își exprime public nemulțumirea luni seara. Aceștia s-au adunat în fața sediului central al , unde au organizat o acțiune adresată ministrului Educației.

Protestul a fost conceput sub forma unui colind, ales special pentru a atrage atenția într-o perioadă cu semnificație aparte. Nemulțumirile lor vizează în special măsurile de austeritate, pe care le consideră nocive pentru sistemul universitar și pentru viitorul educației din România.

Ce mesaj i-au transmis studenții ministrului prin protestul de la Cluj

Simina Seliștean, una dintre organizatoarele protestului, a explicat public semnificația acțiunii. Mesajul său a avut o tentă ironică și profund critică. Aceasta i-a invitat pe participanți în fața Auditorium Maximum și a subliniat că protestatarii i-au „dăruit” ministrului Educației un brad de Crăciun, pe care l-a numit „vedeta serii”.

Gestul simbolic a fost întărit de amplasarea, în vârful bradului, a unei fotografii a ministrului. Imaginea era însoțită de un mesaj dur și explicit: „Daniel David = groparul educației. Ieși, bă!”.

„Așa mult curaj și avânt avem încât, dacă ar striga cineva într-o astfel de mulțime «jos austeritatea», toți ar tăcea mâlc. Studenții ies în stradă pentru lucruri de bun-simț: burse sociale ca să își poată continua studiile și condiții decente în cămine”, a mai transmis studenta, potrivit actualdecluj.ro.

Cum a fost colindat ministrul Educației, Daniel David

Protestul organizat în fața Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca s-a desfășurat fără incidente. Studenții au ales să își transmită mesajele prin versuri adaptate în stil de . Acestea au fost transformate în critici directe la adresa ministrului Educației și a Guvernului.

„Am plecat să colindăm

Domn, Domn să-nălțăm

Pe ministru să-l rugăm

Domn, Domn să-nălțăm

Pe ministru să-l rugăm

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Burse nouă să ne dea

Domn, Domn să-nălțăm

Și mai vrem încă ceva

Domn, Domn să-nălțăm

Și mai vrem încă ceva

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Că demisia să ne-o dea

Domn, Domn să-nălțăm

David, du-te-n pana mea

Domn, Domn să-nălțăm

David, du-te-n pana mea

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Ia și guvernu’ cu tine

Domn, Domn să-nălțăm

Că fără el ni-i mai bine

Domn, Domn să-nălțăm

Că fără el ni-i mai bine

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm”