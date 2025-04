Protest la un liceu din Timișoara: Elevii acuză profesoara de Română că face prozelitism religios şi propagandă politică la ore. Ce spun conducerea liceului și Inspectoratul Școlar

Elevii claselor a XII-a de la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara au protestat și luni, și marți față de comportamentul profesoarei de Limba Română, cerând schimbarea acesteia. Directorul școlii și inspector general al IȘJ Timiș confirmă acuzațiile, dar spun că legea nu le permite s-o schimbe pe profesoară.

De ce sunt supărați elevii pe profesoara lor de Română

Elevii o acuză pe profesoară că nu le predă materia cum trebuie, deși ei urmează să dea Bacalaureatul, că aceasta pune muzică în timpul orelor, își exprimă opinii pro-legionare, antisemite și de natură religioasă și pune note preferențial.

Ei au ieșit în fața școlii cu pancarte pe care erau înscrise mesaje precum: „Ultima noapte de supunere, întâia noapte de revoltă!”, „Inspectoratul să ne vadă, facem orele în stradă!” sau „Ghinion, nu cedăm!”.

„Cele sesizate sunt reale. Suntem nemulțumiți de metodele de predare ale doamnei profesoare, de materiile predate, de atitudinea ei. Ne ascultă abuziv, criteriile de evaluare sunt subiective, în plus, abuzează de exprimarea părerilor proprii la clasă, prozelitism religios, păreri politice care nu au legătură cu noi sau cu școala. Toate acestea s-au adunat în timp. Problemele sunt vechi de 4 ani, de când eram în clasa a IX-a. Acum suntem a XII-a și, în urma unei cercetări disciplinare a profesoarei, s-a promis că va fi schimbată de la clasă. Decizia fost revocată și de aceea am ieșit să protestăm. Măcar în ultimele două luni înainte de Bacalaureat vrem să avem o profesoară cu care să putem dialoga și învăța. Dacă pe noi ne-a afectat patru ani, nu de dorim ca elevii care sunt acum în clasa a IX-a să repete experiența noastră negativă, timp de patru ani, cu această profesoară”, a explicat Daniel Roșu, reprezentantul elevilor din clasa a XII-a SN de la Liceul „Nikolaus Lenau”, pentru

Potrivit , profesoara a declarat că „așa arată imaginea unui liceu care nu vrea să facă școală” și a refuzat alte comentarii.

Profesoara nu poate fi schimbată

Gabriela Mateiu, directoarea școlii, a declarat pentru că legea nu îi permite schimbarea profesorilor în timpul anului școlar: „Este dreptul elevilor să protesteze, să își exprime nemulțumirea în acest fel. Au fost de față și reprezentanții IȘJ Timiș, au stat de vorbă cu elevii. Se caută o soluție. Dacă o puteam schimba de la clasă, o făceam. Am avut o cercetare disciplinară, am aplicat sancțiuni, așa cum prevede Legea învățământului preuniversitar. Evident, fără o desfacere a contractului de muncă, pentru că a fost o singură cercetare disciplinară, prima. Nu am dreptul eu ca școală, ca director, ca și Consiliu de Administrație, să schimb profesorul de la clasă în timpul anilor școlar. Apelăm la inspectoratul școlar, de fapt elevii, prin acțiunea lor, au cerut sprijinul inspectoratului. Doamna profesoară predă la două clase de a XII-a, nemulțumirile sunt la ambele clase”.

Aura Danielescu, inspector general al IȘJ Timiș, a confirmat pentru Renașterea bănățeană că schimbarea profesoarei acum nu e posibilă legal: „La protestul de dimineață al elevilor a fost colegul meu, inspectorul școlar general adjunct, după ce ne-a anunțat doamna directoare despre protest. Sigur că elevii își doresc, din motive întemeiate pe care ei le susțin, schimbarea de la clasă a profesoarei de limba română. Acest lucru nu este posibil cât timp este un post de continuitate la acea clasă. Doar dacă ea renunță la continuitate poate fi alocat un alt cadru didactic. Dar, fiind în timpul anului școlar, ar însemna ca și un al doilea cadru didactic, care să o înlocuiască pe doamna profesor, să renunțe la propria clasă la care are deja continuitate. Copiii nu înțeleg lucrul acesta. Sunt niște aspecte legale pe care, din păcate, în situația actuală, trebuie să le luăm în considerare. I-am asigurat pe copii, prin inspectorul general adjunct, că vom monitoriza cu maximă atenție atât noi, cât și școala, parcursul activității doamnei profesor și că încercăm tot ceea ce se poate pentru ca ei să depășească cumva momentul de față și să își umple lacunele pe care le au în privinţa cunoștințelor, dacă la clasă se constată, din punct de vedere al actului didactic, că doamna profesoară nu își face treaba. A fost deja într-o comisie de cercetare disciplinară, a fost și sancționată, însă, ca să se ajungă să i se ia clasele unde predă, lucrul acesta, copiii trebuie să înțeleagă, este imposibil în acest moment”.