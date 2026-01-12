Câteva grade în plus pot părea un detaliu nesemnificativ, dar iarna se văd imediat la factură. În sezonul rece, devine un factor decisiv pentru consumul de gaz. Tot ea influențează direct suma pe care o plătești lunar. De multe ori, diferența dintre o locuință încălzită la 19°C și una la 23°C pare mică. În realitate, ea poate însemna ore întregi în plus de funcționare pentru centrală.

Estimările pentru luna ianuarie 2026 confirmă clar această realitate. Factura se modifică semnificativ atunci când temperatura din casă este ridicată cu doar câteva grade. Într-o lună geroasă, fiecare grad contează, nu doar pentru confort, ci și pentru buget.

Cât te costă, de fapt, fiecare grad în plus la termostat

Un singur grad în plus la termostat poate face diferența dintre o factură decentă și una mult mai mare. Temperatura aleasă influențează direct cât timp funcționează centrala termică și cât gaz se consumă într-o lună. Atunci când setezi o valoare mai ridicată, centrala pornește mai des și lucrează mai mult timp pentru a păstra căldura constantă în locuință.

În sezonul rece, acest lucru se simte imediat în consumul lunar și, automat, în costurile finale. Chiar și o creștere de la 19°C la 21°C sau la 23°C poate duce la un consum suplimentar vizibil. Conform estimărilor, fiecare grad în plus adaugă aproximativ 6–8% la consumul total de gaz, ceea ce se traduce rapid în mai mulți și mai mulți lei pe factură.

Ce diferență este între 19°C, 21°C și 23°C la factura de gaz

Diferența dintre 19°C și 23°C pare mică pe hârtie, dar în luna ianuarie se simte imediat la consum și la bani. Pentru un apartament de aproximativ 50 mp, cu izolație medie și un regim normal de utilizare, estimările oferă un reper util. Ele arată clar cum se modifică factura în funcție de temperatura setată la termostat. La 19°C, consumul lunar este de aproximativ 550 kWh, adică în jur de 55 m³ de gaz. În acest caz, factura ajunge la circa 190 de lei, potrivit Gândul, fiind varianta cu cel mai redus consum.

Dacă temperatura urcă la 21°C, centrala va funcționa mai des și pe perioade mai lungi. Astfel, consumul estimat crește la aproximativ 620 kWh pe lună, adică în jur de 62 m³ de gaz, iar ajunge la aproximativ 215 lei. La 23°C, consumul devine și mai mare pentru a menține căldura constantă. Aproximativ 680 kWh, adică 68 m³ de gaz, iar factura estimată se ridică la circa 240 de lei. În acest punct, diferența față de 19°C nu mai este una mică, ci una care se adună serios în bugetul lunar.