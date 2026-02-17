Un pui de macac în vârstă de șapte luni a devenit viral pe rețelele sociale după ce imagini cu el îmbrățișând un urangutan de pluș au emoționat mii de internauți. Maimuțica, pe nume Punch, a fost abandonată de mama sa la scurt timp după naștere și este crescută de îngrijitori la o grădină zoologică din . Iată despre ce este vorba!

Abandonat la naștere, crescut de îngrijitori

Punch a fost respins de mama sa la puțin timp după ce s-a născut, iar îngrijitorii au fost nevoiți să intervină pentru a-l crește. Lipsa legăturii materne i-a provocat dificultăți de adaptare și un comportament marcat de insecuritate, scrie Click.

Pentru a-l ajuta din punct de vedere emoțional, îngrijitorii i-au oferit un urangutan mare de pluș, care a devenit rapid „mama” sa simbolică.

Imagini virale cu maimuțica și jucăria de pluș

În fotografiile și videoclipurile distribuite în mediul online, Punch poate fi văzut dormind cu jucăria în brațe, plimbându-se prin țarc în timp ce o trage după el sau ghemuindu-se la pieptul acesteia. Gesturile sale au impresionat internauții, iar clipurile au făcut înconjurul lumii.

Reprezentanții grădinii zoologice din Ichikawa, prefectura Chiba, au explicat că jucăria nu este doar un obiect de distracție, ci un instrument important pentru dezvoltarea emoțională a puiului.

Încercări de integrare în grup

Cu toate că personalul încearcă să îl reintegreze în grupul de maimuțe, Punch rămâne adesea retras și preferă compania plușului. În unele imagini, el încearcă să interacționeze cu celelalte maimuțe, însă revine rapid la jucăria sa, pe care o ține aproape de piept.

Vizitatorii vin special pentru a-l vedea, sperând că, în timp, puiul va reuși să se adapteze complet și să își depășească singurătatea. Povestea sa a stârnit un val de emoție online și a atras atenția asupra importanței sprijinului emoțional în cazul animalelor tinere abandonate.