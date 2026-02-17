B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Punch, puiul de macac care a emoționat internetul cu „mama” sa de pluș. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Punch, puiul de macac care a emoționat internetul cu „mama” sa de pluș. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Selen Osmanoglu
17 feb. 2026, 15:53
Punch, puiul de macac care a emoționat internetul cu „mama” sa de pluș. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Abandonat la naștere, crescut de îngrijitori
  2. Imagini virale cu maimuțica și jucăria de pluș
  3. Încercări de integrare în grup

Un pui de macac în vârstă de șapte luni a devenit viral pe rețelele sociale după ce imagini cu el îmbrățișând un urangutan de pluș au emoționat mii de internauți. Maimuțica, pe nume Punch, a fost abandonată de mama sa la scurt timp după naștere și este crescută de îngrijitori la o grădină zoologică din Japonia. Iată despre ce este vorba!

Abandonat la naștere, crescut de îngrijitori

Punch a fost respins de mama sa la puțin timp după ce s-a născut, iar îngrijitorii au fost nevoiți să intervină pentru a-l crește. Lipsa legăturii materne i-a provocat dificultăți de adaptare și un comportament marcat de insecuritate, scrie Click.

Pentru a-l ajuta din punct de vedere emoțional, îngrijitorii i-au oferit un urangutan mare de pluș, care a devenit rapid „mama” sa simbolică.

Imagini virale cu maimuțica și jucăria de pluș

În fotografiile și videoclipurile distribuite în mediul online, Punch poate fi văzut dormind cu jucăria în brațe, plimbându-se prin țarc în timp ce o trage după el sau ghemuindu-se la pieptul acesteia. Gesturile sale au impresionat internauții, iar clipurile au făcut înconjurul lumii.

Reprezentanții grădinii zoologice din Ichikawa, prefectura Chiba, au explicat că jucăria nu este doar un obiect de distracție, ci un instrument important pentru dezvoltarea emoțională a puiului.

Încercări de integrare în grup

Cu toate că personalul încearcă să îl reintegreze în grupul de maimuțe, Punch rămâne adesea retras și preferă compania plușului. În unele imagini, el încearcă să interacționeze cu celelalte maimuțe, însă revine rapid la jucăria sa, pe care o ține aproape de piept.

Vizitatorii vin special pentru a-l vedea, sperând că, în timp, puiul va reuși să se adapteze complet și să își depășească singurătatea. Povestea sa a stârnit un val de emoție online și a atras atenția asupra importanței sprijinului emoțional în cazul animalelor tinere abandonate.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Ce beneficii ai de la angajator dacă ești dat afară? Ce pierzi dacă îți dai demisia?
Eveniment
Newsweek: Ce beneficii ai de la angajator dacă ești dat afară? Ce pierzi dacă îți dai demisia?
Vaticanul introduce traducerea AI la slujbe pentru credincioșii din întreaga lume. Cum schimbă tehnologia experiența religioasă
Eveniment
Vaticanul introduce traducerea AI la slujbe pentru credincioșii din întreaga lume. Cum schimbă tehnologia experiența religioasă
Australian condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de reptile ascunse în pungi de popcorn
Eveniment
Australian condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de reptile ascunse în pungi de popcorn
Construcții Erbașu: Lucrările la Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca se află într-un stadiu foarte avansat (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu: Lucrările la Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca se află într-un stadiu foarte avansat (FOTO)
Caz revoltător în Brăila: Un băiețel de 3 ani a ajuns plin de vânătăi acasă. Ce făceau educatoarele în tot timpul acela
Eveniment
Caz revoltător în Brăila: Un băiețel de 3 ani a ajuns plin de vânătăi acasă. Ce făceau educatoarele în tot timpul acela
Raport: UE nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice. Investițiile în adaptare, considerate insuficiente
Eveniment
Raport: UE nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice. Investițiile în adaptare, considerate insuficiente
Cartier rezidențial cu condiții de Ev Mediu, în Constanța. Oamenii n-au curent, gaze, apă și canalizare, dar plătesc impozite uriașe: „Absolut nimic nu s-a făcut”
Eveniment
Cartier rezidențial cu condiții de Ev Mediu, în Constanța. Oamenii n-au curent, gaze, apă și canalizare, dar plătesc impozite uriașe: „Absolut nimic nu s-a făcut”
Wizz Air lansează o platformă pentru pasagerii care călătoresc mult. Ce beneficii aduce sistemul Wizz Link pentru rutele complexe
Eveniment
Wizz Air lansează o platformă pentru pasagerii care călătoresc mult. Ce beneficii aduce sistemul Wizz Link pentru rutele complexe
Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
Eveniment
Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
Eveniment
O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
Ultima oră
16:00 - Newsweek: Ce beneficii ai de la angajator dacă ești dat afară? Ce pierzi dacă îți dai demisia?
16:00 - Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
15:51 - Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
15:45 - Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri
15:39 - Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
15:25 - Vaticanul introduce traducerea AI la slujbe pentru credincioșii din întreaga lume. Cum schimbă tehnologia experiența religioasă
15:16 - Australian condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de reptile ascunse în pungi de popcorn
15:14 - Construcții Erbașu: Lucrările la Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca se află într-un stadiu foarte avansat (FOTO)
15:08 - Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
14:59 - Monica Tatoiu i-a zis iubitei fiului ei că nu o place: „Eu spun în față. Nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs”