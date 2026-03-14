Putin i-a propus lui Trump ca uraniul Iranului să fie mutat în Rusia. Liderul american ar fi refuzat ideea

Selen Osmanoglu
14 mart. 2026, 09:06
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Disputa privind stocul de uraniu al Iranului
  2. Propunerea Rusiei: depozitarea uraniului
  3. Iranul a respins anterior transferul uraniului
  4. SUA iau în calcul mai multe scenarii

O propunere făcută de Vladimir Putin într-o discuție telefonică recentă cu Donald Trump a stârnit noi controverse pe tema programului nuclear iranian. Liderul rus ar fi sugerat transferarea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului în Rusia, însă, potrivit unor surse citate de publicația Axios, Trump ar fi respins această variantă.

Disputa privind stocul de uraniu al Iranului

În centrul negocierilor se află aproximativ 450 de kilograme de uraniu iranian îmbogățit la 60%, o cantitate considerată extrem de sensibilă din punct de vedere nuclear. Specialiștii spun că acest material ar putea fi adus la nivel de armament nuclear în doar câteva săptămâni.

Estimările arată că stocul ar fi suficient pentru producerea a peste zece bombe nucleare, motiv pentru care securizarea lui reprezintă una dintre principalele preocupări ale Statelor Unite și ale Israelului.

Propunerea Rusiei: depozitarea uraniului

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Vladimir Putin i-ar fi sugerat lui Donald Trump ca Rusia să preia și să depoziteze uraniul iranian. Teoretic, o astfel de soluție ar elimina riscul utilizării materialului nuclear fără a fi nevoie de desfășurarea de trupe americane sau israeliene pe teren.

Rusia este una dintre puținele țări care au capacitatea tehnică de a gestiona un astfel de material. În plus, Moscova a mai depozitat uraniu iranian slab îmbogățit în trecut, în cadrul acordului nuclear din 2015.

Surse din administrația americană spun însă că ideea nu este nouă și a fost analizată anterior.

„Nu este prima dată când apare această propunere. Nu a fost acceptată. Poziția SUA este că uraniul trebuie securizat”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Iranul a respins anterior transferul uraniului

Planuri similare au fost discutate și în timpul negocierilor nucleare dintre Statele Unite și Iran, desfășurate anul trecut, înainte ca SUA și Israelul să lovească instalațiile nucleare iraniene în luna iunie.

În acea perioadă, autoritățile de la Teheran au respins ideea transferării uraniului în afara țării. În schimb, Iranul a propus diluarea materialului nuclear în propriile instalații, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Nu este clar dacă Iranul ar accepta în prezent o variantă similară celei propuse de Rusia.

SUA iau în calcul mai multe scenarii

În paralel, Washingtonul și Israelul analizează mai multe opțiuni pentru controlul stocului nuclear. Printre scenariile discutate se află inclusiv posibilitatea trimiterii unor forțe speciale în Iran pentru a securiza materialul într-o etapă ulterioară a conflictului.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite au „o gamă largă de opțiuni” pentru a prelua controlul asupra uraniului puternic îmbogățit.

Una dintre variante ar fi chiar predarea voluntară a materialului de către Iran.

Într-un interviu acordat Fox News, Donald Trump a sugerat însă că problema uraniului nu reprezintă, cel puțin momentan, principala prioritate.

„Nu ne concentrăm pe asta acum, dar la un moment dat s-ar putea să o facem”, a declarat liderul american.

Trump a recunoscut, totodată, pentru prima dată, că Rusia ar putea oferi un anumit sprijin Iranului în actualul conflict.

