Radu Mocanu, unul dintre jurnaliștii bătuți într-o pădure din Suceava: Suntem nemulțumiți de felul în care a fost încadrat incidentul. Am fost jefuiți, iar la Boșutar cred că se poate vorbi și de tortură (VIDEO)

Jurnalistul Radu Mocanu a vorbit, miercuri, la „Special B1” cu Nadia Ciurlin, despre incidentul de săptămâna trecută, când el, activistul de mediu Tiberiu Boșutar și un alt jurnalist au fost bătuți crunt într-o pădure din comuna Cașna, județul Suceava. El s-a arătat de nemulțumit de felul în care a fost încadrat incidentul la nivel de anchetă, spunând că a fost vorba și de furt, și poate chiar și de tortură.

Ce a spus pe B1 TV Radu Mocanu, unul dintre jurnaliștii bătuți într-o pădure din Suceava

Întrebat ce le-a transmis premierul Florin Cîțu la întrevederea de miercuri și ce se mai întâmplă în anchetă, Radu Mocanu a afirmat: „Păi cred că ați sumarizat foarte bine ce s-a întâmplat acolo, adică care a fost discuția. Discuția a fost doar la acest nivel, adică anunțarea acestui grup de lucru, constituirea unui grup de lucru la care vor participa eventual și ONG-uri, și oameni care pot să își aducă aportul pentru îmbunătățirea și transparentizarea sistemului. Legat de anchetă, să știți că nu am foarte multe detalii, ce pot să vă spun este că noi avem o nemulțumire față de felul în care incidentul a fost încadrat. Noi credem că acolo s-au produs mai multe fapte mai grave. Noi credem că efectiv am fost jefuiți, pentru că echipamentul nostru a fost distrus, luat, ni s-au luat cardurile din recorder, adică asta mi se pare și furt. Eu aveam un card cu filmări din zilele anterioare, aveam un card în buzunar pe care n-am apucat să îl salvez și nu îl mai găsesc. Cameră distrusă, echipament audio-video distrus, iar pentru Boșutar cred că a fost și o tortură acolo, pentru că dânsul a fost dezbrăcat, a fost chinuit”.

Întrebat dacă prim-ministrul le-a ascultat toată povestea și le-a dat impresia că vrea cu adevărat să se implice, el a explicat: „Știți, eu sunt într-o postură în care… lucrez la un film documentar și mi s-a întâmplat să fiu cumva parte activă în acest eveniment, în acest fenomen. Sincer, n-aș vrea să mă pronunț față de aceste lucruri pentru că ar fi niște aprecieri personale pe care nu aș vrea să le fac”.

Întrebat dacă se teme să revină pe teren, Radu Mocanu a răspuns: „Să știți că am oareșce rețineri. Eu am avut o comoție cerebrală, acum m-ați sunat și sunt în cabinetul unui medic neurolog care îmi face un consult și îmi explică ce mi s-a întâmplat în acele momente. Am trecut printr-o comoție cerebrală. Eu mi-am pierdut conștiența pentru mai multe ori, deci eu nu îmi amintesc ore întregi din ziua respectivă, și bineînțeles că sunt încă cumva sub imperiul acelui șoc. Vă dați seama, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva”.