Raed Arafat: „Cred că la lockdown real nu vom putea ajunge din nou” / „Vom asista la creșterea numărului de cazuri mai departe, nu la platou și nu la scădere”

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat vineri seara pentru B1 TV că nu vom ajunge la un lockdown total în valul patru al pandemiei de COVID-19, asta în condițiile în care în prezent există mai multe mijloace de combatere a răspândirii virusului:

“Eu cred că la lockdown real nu vom putea ajunge din nou pentru că avem mai multe mijloace. Nici în valul trei nu am avut și am avut măsuri mult mai calculate și mai țintite decât un lock down în sensul cuvântului din alte țări, în care toată lumea a stat acasă și totul a fost închis. Noi nu am avut acest lucru”, a spus Raed Arafat.

Întrebat când vom putea atinge vârful pandemieiei de COVID-19, Raed Arafat a precizat:

“Clar că momentan vom asista la creștere mai departe, nu la platou și nu la scădere. Consider că vom vedea o creștere cel puțin în următoarea perioadă, o săptămână-două”, a precizat Raed Arafat.