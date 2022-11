Raed Arafat: Criticii mei să spună ce nu a funcţionat la ”Colectiv”. Eu dacă mă simţeam vinovat de ceva, poate că plecam

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a declarat că, din punctul său de vedere, intervenția la , de acum șapte ani, a fost una corectă, dată fiind legislația de la acea vreme. Între timp, legile au mai fost îmbunătățite. Arafat a mai spus că dacă ar fi avut ceva să-și reproșeze, poate ar fi plecat.

„Au ieşit câteva personaje de la câteva ONG-uri şi cu anumite televiziuni să ne atace că nu am dus bolnavii direct în străinătate. Să îmi explice cineva cum poţi, într-o ţară, să iei bolnavii direct, adică să ai 150 şi ceva de arşi, să îi pui în avion şi să dai telefoane, Franţa, vin la voi, Germania, vin la voi. Noi după discuţii şi găsirea unor locuri în ţări cum e Belgia, Olanda, care ne-au oferit, au trebuit să vină oameni de la ei să vadă bolnavii, să îi aleagă”, a mai menţionat şeful DSU.

Arafat crede că intervenția la Colectiv a fost corectă

„Criticii mei să vină să îmi spună ce nu a funcţionat la Colectiv. Eu nu am nicio teamă să zic părerea mea şi părerea mea am auzit-o zisă prima dată de către observatori din afara ţării, care sunt specializaţi în domeniu, nu controlori de corpuri de control care au venit şi şi-au făcut treaba, care erau jurişti habarnişti despre sistemul de urgenţă. Şi aici mă refer când au venit atunci de la corpul de control al premierului şi au scris că intervenţia a fost sub medie. (…) Cel care stabileşte că o intervenţie este sub medie trebuie să înţeleagă mecanismele de intervenţie”, a declarat Arafat la Prima TV, potrivit

El a mai susținut că resuscitarea victimelor pe drum a fost corectă, chiar dacă impactul emoțional a fost mare: „Victimele nu se resuscitează la distanţă, decât dacă este un pericol imediat, să pleci, ca să nu pui viaţa salvatorului în pericol. În momentul în care victima e în stop cardiac, resuscitarea se începe imediat, pe un plan dur. Planul dur poate să fie caldarâmul. Nu poţi să îi duci, unde să îi duc, la hotel? Unde să îi duc?”.

Întrebat dacă îşi reproşează ceva, dacă se simte vinovat de ceva, Raed Arafat a răspuns: „Eu dacă mă simţeam vinovat de ceva, poate că plecam. Asta o spun, că am pus tot posibilul să lucrez, să fac toată treaba să mut bolnavii şi ne-am luptat să mutăm bolnavii şi să salvăm vieţi, eu nu am de ce să mă simt vinovat pentru că câteva personaje au îndreptat toate atacurile pe întreg sistemul de urgenţă. Da, au fost probleme pe partea de prevenire, dar şi aici vreau să spun, legislaţia am început să o modificăm înaintea Colectivului. Să nu creadă cineva că legislaţia s-a modificat la presiunea Colectivului”.

Ce s-a schimbat după incendiul din Colectiv. Explicațiile lui Arafat

Întrebat ce s-a schimbat de atunci, Arafat a răspuns: „Multe, s-a schimbat dispecerizarea, acum este una comună, deci Ambulanţa cu Pompierii, cu toată lumea sunt în acelaşi loc, la Cotroceni e un dispecerat care e făcut de Primăria Bucureşti şi unde funcţionează. Noi înainte nu reuşeam să îi aducem la un loc, pentru că unii refuzau să vină la un loc. După Colectiv, am trecut o listă de acţiuni pe care le-a aprobat Guvernul şi care deja în mare parte au fost realizate. O să venim la un moment dat cu o analiză pe ce s-a realizat. Şi ca proceduri s-au modificat unele lucruri, dar altele s-au dovedit că au fost foarte ok. Am învăţat cum să lucrăm cu internaţionalul”.

Raed Arafat nu a dorit să comenteze de ce Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăți de atunci, a spus că avem tot ce ne trebuie, dar a ținut să precizeze că el nu s-a opus transferului de