Raed Arafat: “Întregul sistem al nostru a fost ținta unor atacuri foarte concentrate, tocmai ca oamenii să nu mai aibă încredere”

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat sâmbătă pentru B1 TV, în emisiunea moderată de Laura Chiriac că eșecul campaniei de vaccinare și dificultățile din valul patru al pandemiei sunt cauzate de atacurile menite să decredibilizeze instituțiile care gestionează urgențele:

“Întregul sistem al nostru a fost ținta unor atacuri foarte concentrate, tocmai ca oamenii să nu mai aibă încredere. Dacă vrei să nu s efacă ceva unde țintești? Instituțiile eficiente care lucrează, persoanele care comunică, oamenii în care populația are încredere. Ataci continuu până reduci din influența lor. Asta s-a făcut un an jumate cu mine, peste un an continuu s-a făcut acest lucru. Îmi continui activitatea, u a avut niciun efect.

Taegetul a fost să reducă încrederea și să inducă teama de măuri, repulsia față de măsurile care îi protejează și ă inducă teama de vaccinare. Din păcate cel uțin parțial s-a reușit.

Puteau să fie evitate decesele care au avut loc, puteau să fie evitate situația care este în UPU și în ATI. Asta este responsabilitatea celor care au propagat mesajele împotriva instituțiilor care în perioada unuid ezastru trebuia să fim neutru cu ele”, a declarat Raed Arafat.