Rasfata-te cu cosmetice cu ulei de canabis! Iata beneficiile pentru pielea ta

In momentul de fata, produsele pe baza de ulei CBD au cucerit diferite industrii, inclusiv pe cea cosmetica. Din moment ce acestea au un continut bogat de aminoacizi, Omega 3, Omega 6, vitamine A, B1, B2, B3, B6, C, D, E, minerale si proteine, cosmeticele CBD le ofera diferitelor tipuri de piele si ten ingrijirea necesara.

La baza produselor cu ulei de canabis se afla canabidiolul (prescurtat CBD), un compus extras din planta de canepa. Acesta echilibreaza nivelul de hidratare al pielii si are proprietati antiinflamatoare si antiimbatranire. In plus, nu provoaca efecte psihoactive si este 100% legal pe teritoriul Romaniei.

Descopera, in cele ce urmeaza, doar cateva beneficii de care vei avea parte atunci cand alegi sa iti rasfeti pielea si tenul cu produse care contin ulei de canabis!

Acneea este tratata

Produsele care contin ulei CBD sunt utilizate adesea pentru a trata acneea. Datorita efectului antibacterian si al proprietatilor antiinflamatoare, canabidiolul scade productia de sebum si contribuie la combatarea acestei probleme. Astfel de produse cosmetice sunt utilizate atat de catre adolescenti, cat si de adultii care se confrunta cu probleme de acnee.

Pielea sensibila este calmata

Tenul sensibil este extrem de pretentios, motiv pentru care trebuie sa fii intotdeauna atent la produsele de make-up si la cele pe care le introduci in rutina ta zilnica de ingrijire. Din fericire, cosmeticele cu ulei de canabis au un efect natural de calmare, care reduce iritatiile si roseata, motiv pentru care acestea pot fi folosite de oricine.

Ridurile sunt vizibil reduse si estompate

Datorita continutului ridicat de antioxidanti din produsele CBD, efectele cauzate de radicalii liberi sunt reduse si eliminate. Astfel, daca alegi sa utilizezi un ser pentru ochi sau piele ori o crema de ten hidratanta care sa contina acest ingrediente, liniile fine si ridurile vor fi estompate, iar pielea ta va capata un aspect sanatos si intinerit.

Inflamatia este redusa

Unul dintre principalele beneficii de care se bucura cei care utilizeaza produse care contin ulei extras din planta de canepa este reprezentat de efectul antiinflamator al canabidiolului. Drept urmare, aceste produse pot calma durerile articulare, precum si disconfortul cauzat de arsurile solare.

Contribuie la prevenirea si tratarea bolilor de piele

Desi produsele cu ulei de canabis nu inlocuiesc tratamentul prescris impotriva bolilor de piele, acestea pot reduce semnificativ senzatiile neplacute asociate cu psoriazisul, dermatita sau xeroza cutanata. Astfel, senzatiile de mancarime, uscaciune si ardere vor fi diminuate, iar tu vei simti ca procesul de vindecare este accelerat.

Potrivit pentru orice tip de piele si ten!

Uleiul CBD este compatibil cu orice tip de piele. In timp ce vitaminele si acizii grasi esentiali Omega-3 si Omega-6 hidrateaza pielea uscata, tot acestia echilibreaza secretia de sebum in cazul persoanelor care au tenul gras.

Febra musculara este redusa

In cazul in care te confrunti cu febra musculara dupa un efort fizic sustinut, te va ajuta sa aplici un gel cu ulei de canabis pe zona afectata. Acest tratament natural va relaxa muschii si va grabi procesul de vindecare.

Pentru a profita la maximum de toate beneficiile oferite de acest tip de ulei,