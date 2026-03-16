B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)

Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)

Ana Maria
16 mart. 2026, 19:44
Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Ce informații apar în lista transmisă către MAE
  2. Ce spun reprezentanții MAE despre lista zborului de evacuare
  3. Ce explicații a oferit ministrul de Externe despre cazul fiicei lui Victor Ponta
  4. A existat o problemă de comunicare între consulat și minister?

O nouă răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Irina ar fi figurat pe o listă pentru zborul de repatriere din Dubai.

Un document transmis de Consulatul României din Dubai către Ministerul Afacerilor Externe scoate la iveală noi informații legate de situația Irinei Octavia Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Conform documentului, numele acesteia ar fi fost trecut într-o listă asociată zborului de repatriere organizat pe 6 martie.

Datele din document contrazic poziția exprimată anterior de oficialii Ministerului Afacerilor Externe, care afirmaseră că tânăra nu apare în sistemele consulare și nu ar fi înregistrată în platforma oficială folosită pentru solicitarea de sprijin consular.

Sursa foto: B1TV

Subiectul a generat discuții în spațiul public, în contextul operațiunilor de evacuare organizate pentru românii aflați în Orientul Mijlociu.

Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Ce informații apar în lista transmisă către MAE

Potrivit documentului provenit de la Consulatul României din Dubai și transmis către Ministerul Afacerilor Externe, Irina Octavia Ponta este menționată într-un document care are legătură cu organizarea zborului de repatriere din 6 martie.

Această situație ridică semne de întrebare, deoarece anterior autoritățile române afirmaseră că numele acesteia nu figurează în evidențele consulare.

La acel moment, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, declara că „persoana la care faceți referire nu apare în evidențele Ministerului Afacerilor Externe în sistemul e-consular”, precizând că aceasta nu fusese înscrisă în platforma oficială utilizată pentru solicitarea de asistență consulară.

Ce spun reprezentanții MAE despre lista zborului de evacuare

După apariția controversei, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au declarat că nicio persoană inclusă pe lista oficială pentru zborul de evacuare nu a fost eliminată.

Nicio persoană comunicată de România nu a fost cumva privată de accesul la acest zbor”, declara purtătorul de cuvânt al instituției.

Acesta a subliniat că ministerul nu comentează cazuri individuale, dar a precizat că cetățenii români care se află în evidențele misiunilor diplomatice și solicită ajutor primesc sprijin.

Ce explicații a oferit ministrul de Externe despre cazul fiicei lui Victor Ponta

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a explicat că zborurile organizate prin mecanisme europene pentru evacuarea cetățenilor presupun un număr limitat de locuri pentru fiecare stat participant.

România a acoperit integral fiecare scaun care i-a fost alocat”, a declarat aceasta.

Potrivit ministrului, locurile rămase libere în avion erau rezervate cetățenilor altor state europene care confirmaseră inițial participarea, însă nu s-au prezentat la îmbarcare.

A existat o problemă de comunicare între consulat și minister?

Referitor la situația Irinei Ponta, ministrul de Externe a precizat că în bazele de date centrale ale ministerului nu era înregistrată o solicitare pentru categoria „minor neînsoțit”.

Totuși, aceasta a admis că ar fi putut exista o problemă de comunicare la nivel consular.

A existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale, în care personal consular a dus o conversație separată de înregistrările formale. Aceasta a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programărilor raportate către centrală”, a explicat Oana Țoiu, potrivit Știripesurse.

În cele din urmă, Irina Ponta s-a întors în România cu o cursă comercială, nu cu avionul organizat pentru evacuarea cetățenilor români din regiune.

După apariția documentului care sugerează că numele său ar fi figurat pe o listă consulară, Ministerul Afacerilor Externe nu a transmis până acum un punct de vedere oficial suplimentar.

Tags:
Ultima oră
