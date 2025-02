ANPC a amendat , compania din subordinea , cu 620.000 de lei. Motivele invocate sunt legate de încălcarea legislaţiei privind furnizarea de apă caldă menajeră și agent termic.

Noul șef al ANPC a trimis inspectorii în verificare la 31 de puncte termice şi la 86 de unităţi locative. Inspecțiile au vizat respectarea legislaţiei în ceea ce privește furnizarea apei calde menajere şi a agentului termic de încălzire.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului a desfăşurat azi la nivelul structurilor subordonate din cadrul municipiului Bucureşti un control operativ având drept scop verificarea respectării legislaţiei naţionale şi europene privind protecţia consumatorilor, în special în ceea ce priveşte furnizarea apei calde menajere şi a agentului termic de încălzire. Au fost verificate 31 de puncte termice şi totodată 86 de unităţi locative, arondate acestora, în mod aleatoriu, constatându-se încălcarea legislaţiei în vigoare”, a declarat Cristian Popescu Piedone, într-o conferinţă de presă.

Șeful ANPC a declarat că s-au constatat că temperatura agentului termic de încălzire verificat era sub parametrii contractaţi. Potrivit spuselor sale, în urma verificărilor s-a constatat că aparatele de măsurare din unităţile locative verificate din punct de vedere metrologic de către Termoenergetica Bucureşti în urmă cu 10 zile, nu au fost înlocuite de alte aparate de măsură, calcularea valorilor fiind tip „pauşal”.

„În cele 86 de imobile la care am intrat în casă s-au constatat 10 aparate lipsă, 10 aparate lipsă înseamnă pauşal. Pauşal înseamnă facturare şi omul nu ştie ce plăteşte, chiar dacă are apometru în casă şi îţi măsoară şi acel apometru, să ştiţi că este pe bază de aer. Dacă luaţi un apometru şi suflaţi în el se învârte. Dacă există o avarie în teritoriu, o intervenţie, există o bulă de aer în funcţionalitate, până iese această bulă de aer, care are o durată între 5 şi 10 minute, în funcţie de conductă, dacă e o magistrală mai mare sau conducte mai mici până să ajungă la reţelele telescopice care intră în bloc, bula de aer contorizează. 10 minute ca şi cum ar fi curs apa în tot blocul şi furnizorul de agent termic încasează pe bula de aer, ia bani pe nimic”, a explicat Cristian Popescu Piedone.

Aparate de măsurare neconforme

Cristian Popescu Piedone susține că, la nivelul Bucureştiului, s-a constatat că sunt foarte multe aparate de măsurare vechi de peste 20 – 30 de ani, neconforme cu realitatea.

„Nu sunt evaluate metrologic de către responsabili Termoenergetica (…) În ultimii 4 ani nu s-a efectuat un control metrologic al acestor aparate. Ştiţi foarte bine aparatele fiind şi într-o uzură avansată se pot deteriora şi nu se înregistrează exact o temperatură pe care trebuie să o aibă cetăţeanul beneficiar direct locuinţă”, a mai spus Piedone.

El a precizat că Termoenergetica nu respectă condiţiile prescrise şi declarate prin contract şi nici în statutul de performanţă pentru serviciul public.

„Având în vedere cele menţionate anterior se constată că operatorul economic nu respectă condiţiile prescrise şi declarate prin contract şi nici în statutul de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, unde se specifică faptul că pentru apa caldă de consum temperatura ar trebui să fie cuprinsă între 55 şi 60 de grade, menţinând această temperatură constantă, indiferent de consumul instantaneu, iar pentru încălzirea temperaturii agentul termic trebuie să fie conform diagramei de reglaj, astfel încât să asigure temperaturile interioare convenţionale, calcule specifice stabilite şi prevăzute în contractele încheiate”, a adăugat şeful ANPC.

Amenzi de 620.000 de lei pentru Termoenergetica

ANPC a dispus în conformitate cu normele legale aplicarea unei de 620.000 lei, controlul final urmând să se încheie marţi. Piedone a subliniat că au fost dispuse şi măsuri complementare, precum verificarea metrologică şi schimbarea, acolo unde este cazul, a tuturor aparatelor la intrarea în bloc. Termenul de verificare la blocurile din Capitală este 31 martie.

„Aceşti 620.000 lei înseamnă pentru ei nici picătura de ploaie sau nici bula de aer pe care încasează, dar măsurile complementare pe care le-am dispus sunt foarte drastice şi cu termene exacte. (…) Raportat la această acţiune, se va extinde de mâine în toate marile oraşe unde au termoelectrice, termoficare, sau cum se numesc în teritoriu cei care furnizează agent termic către populaţie”, a transmis preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone.

Totodată, preşedintele ANPC a anunţat că a dispus să fie demarate câteva iniţiative legislative în Parlamentul României pentru modificarea sau adaptarea legislaţiei, deoarece „există vid de legislaţie” privind aceşti furnizori şi drepturile consumatorului de a fi protejaţi, „de a nu mai plăti facturi peste real”.

„Iniţiem în cadrul ANPC inclusiv asistenţă juridică pentru cei care vor să fie despăgubiţi. Nu vorbim retroactiv, vorbim din momentul declaraţiei mele ca preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Consumatorul conform legii este protejat, dar legea nu e pusă în aplicare pentru că sunt vechi conductele, sunt scuze în continuare”, a precizat Cristian Popescu Piedone.