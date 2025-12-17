B1 Inregistrari!
Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, arestați preventiv pentru 30 de zile. Filmul șpăgii pentru șeful RAR

Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, arestați preventiv pentru 30 de zile. Filmul șpăgii pentru șeful RAR

17 dec. 2025, 12:43
Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, arestați preventiv pentru 30 de zile. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-a decis șpaga pentru șeful RAR
  2. Declarații contradictorii în fața procurorilor
  3. Detalii ale întâlnirilor dintre personajele implicate în șpaga pentru șeful RAR

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri Cătălin Bușe, administrator al Euro Quip International SRL, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Între timp au apărut și detalii din drumul șpăgii pentru șeful RAR.

Cum s-a decis șpaga pentru șeful RAR

Ancheta DNA a scos la iveală un mecanism sofisticat de presiuni și intermedieri, desfășurat în toamna anului 2025, având ca scop obținerea unui acord-cadru avantajos pentru firma lui Bușe. Directorul RAR, Mihai Alecu, a fost cel care a denunțat inițiativa de mituire, refuzând să accepte oferta propusă.

Surse judiciare afirmă că Răzvan Cuc, alături de un fost parlamentar, ar fi exercitat presiuni asupra conducerii RAR pentru a garanta atribuirea contractului către firma lui Bușe. În cadrul discuțiilor, Bușe ar fi propus un procent de 6% din valoarea contractului drept mită, iar fostul ministru Cuc ar fi garantat pentru onestitatea omului de afaceri.

În fața procurorilor, Răzvan Cuc a declarat că a decis să-l sprijine pe Bușe din cauza problemelor de sănătate ale acestuia, informează Antena3CNN, citând surse judiciare.

Declarații contradictorii în fața procurorilor

Pe de altă parte, Cătălin Bușe susține că directorul RAR ar fi fost cel care a solicitat mită pentru prelungirea contractului și neagă că ar fi făcut vreo promisiune directorului Mihai Alecu.

Bușe a declarat că discuțiile cu directorul RAR au fost purtate în legătură cu acordul-cadru de mentenanță și service la instalațiile RAR, dar că nu a promis niciun procent din valoarea contractului.

Bușe a mai afirmat că fostul ministru Răzvan Cuc era la curent cu discuțiile dintre el și șeful RAR cu privire la comisionul de 6%. Potrivit lui Bușe, Cuc s-a oferit să poarte discuții cu Mihai Alecu pe acest subiect și să-i transmită ulterior un răspuns omului de afaceri.

Detalii ale întâlnirilor dintre personajele implicate în șpaga pentru șeful RAR

Pe 8 octombrie 2025, a avut loc o întâlnire la un restaurant din București între șeful RAR și Răzvan Cuc, unde fostul ministru ar fi confirmat propunerea de mituire. Ulterior, pe 22 octombrie 2025, Mihai Alecu și Cătălin Bușe s-au întâlnit la domiciliul omului de afaceri, unde cuantumul mitei a fost stabilit la 6% din valoarea contractului, sumă ce urma să fie plătită în tranșe la intervale de 3-5 luni.

Surse judiciare mai arată că, în data de 19 noiembrie 2025, cei doi s-au întâlnit din nou, discutând despre semnarea iminentă a acordului-cadru și despre modalitatea concretă de plată a mitei.

Omul de afaceri ar fi urmat să îi dea directorului RAR o primă tranșă înainte de Crăciun, bani care ar fi fost folosiți pentru a „recompensa” angajați din cadrul RAR implicați în procedura de achiziție.

Conform surselor judiciare, mita nu ar fi urmat să fie plătită integral, ci în tranșe, la intervale de aproximativ 3–5 luni. Din discuțiile interceptate ar fi rezultat că fostul ministru Răzvan Cuc nu ar fi avut o implicare financiară directă, însă și-ar fi asumat rolul de susținere și intermediere, promițând că va discuta cu șeful RAR pentru a „rezolva” atribuirea contractului.

