Românii blocați în Dubai trebuie să-și plătească singuri cazarea, iar Guvernul va deconta. Răzvan Pascu a anunțat unde să trimiți solicitarea

Ana Maria
02 mart. 2026, 14:19
Sursa foto: Facebook / @Razvan Pascu
Cuprins
  1. Vor fi decontate cheltuielile turiștilor? Ce a spus Răzvan Pascu
  2. Ce trebuie să facă românii pentru recuperarea banilor
  3. Există sprijin direct din partea autorităților locale?
  4. Ce model de solicitare pot trimite românii, potrivit lui Răzvan Pascu

Răzvan Pascu a venit cu informații importante. Tot mai mulți români aflați în Emiratele Arabe Unite întâmpină dificultăți după suspendarea zborurilor provocată de tensiunile din Orientul Mijlociu. Cei rămași în Dubai sunt nevoiți, cel puțin momentan, să suporte din propriul buzunar costurile suplimentare de cazare și masă.

Consultantul în turism Răzvan Pascu a transmis informații actualizate pentru turiștii afectați, explicând pașii necesari pentru recuperarea banilor cheltuiți în această perioadă.

Vor fi decontate cheltuielile turiștilor? Ce a spus Răzvan Pascu

Potrivit specialistului, autoritățile ar urma să ramburseze sumele plătite de români, însă, procedura presupune depunerea unei solicitări oficiale.

„UPDATE pentru românii ramasi în Dubai:
Trebuie să va achitati singuri costurile de cazare, iar Guvernul doreste sa deconteze tuturor. Trimiteti solicitare la:
[email protected] (Department of Economy and Tourism Dubai)”, a scris Pascu pe Facebook.

Ce trebuie să facă românii pentru recuperarea banilor

Răzvan Pascu a explicat că persoanele afectate de anularea zborurilor trebuie să trimită un email către Departamentul de Economie și Turism din Dubai pentru a fi înregistrate oficial.

„Dacă sunteți blocați din cauza anulării zborurilor și aveți costuri suplimentare de cazare și masă:

Trimiteți un email în care solicitați luarea în evidență și clarificarea procedurii de rambursare.

Atașați documentele justificative:

– rezervarea inițială

– anularea zborului

– noua confirmare de zbor

– facturile de la hotel

– chitanțele pentru cheltuieli.”, a mai adăugat el.

Există sprijin direct din partea autorităților locale?

Consultantul atrage atenția că, spre deosebire de alte emirate, în Dubai nu există momentan o decizie oficială privind plata directă a cazării către hoteluri.

„În acest moment, în Dubai nu există un anunț oficial privind plata directă catre hoteluri a facturilor de către autorități (spre deosebire de Abu Dhabi sau Ras Al Khaimah). De aceea este important să vă înregistrați oficial și să păstrați toate documentele.

Dacă hotelul solicită tarife mai mari decât cele inițiale, contactați Poliția Turistică Dubai:

+971 50 453 8107Distribuiți informația celor care au nevoie..”, a mai precizat el.

Ce model de solicitare pot trimite românii, potrivit lui Răzvan Pascu

Pentru a simplifica procedura, Răzvan Pascu a publicat și un model de email care poate fi transmis autorităților locale pentru înregistrarea oficială și solicitarea rambursării cheltuielilor generate de prelungirea șederii.

Mesajul include datele turistului, perioada suplimentară petrecută în Dubai și solicitarea clarificării procedurii de recuperare a costurilor pentru cazare, masă și transport local.

Atașez și model de email trimis

[email protected]

Subject: Request for Registration and Reimbursement – Extended Stay Due to Flight Suspension

To the Department of Economy and Tourism Dubai,

We kindly request to be officially registered as passengers affected by the recent flight suspensions and to receive guidance regarding reimbursement of the additional expenses incurred as a direct result of this situation.

Details of our case:

  • Name: –
  • Hotel: –
  • Address: Marasi Drive, Dubai
  • Room: –
  • Original check-out date: March
  • First alternative flight offered by ………. Air: ……….March

Due to the cancellation of our initial flight, we were unable to depart as scheduled and were therefore required to extend our stay in Dubai for the period …..March–……..March.

We respectfully request:

  1. Confirmation of our official registration as affected passengers.
  2. Clarification of the applicable procedure in our case.
  3. Information regarding reimbursement of the additional expenses incurred during the extended stay (accommodation, meals, and local transportation related to the flight rescheduling).

All supporting documents (initial booking confirmation, flight cancellation notice, new flight confirmation, hotel invoices, and receipts) are available upon request.

We appreciate your assistance and kindly ask for written confirmation of the next steps.

Sincerely,

……

Telephone ……”, a scris Pascu pe Facebook.

