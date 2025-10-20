Gazetarul Cristian Tudor Popescu a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre decizia CCR privind pensiile magistraților. Legea de modificare a pensiilor magistraților a fost respinsă, luni, de Curtea Constituțională.

CTP a subliniat că CCR nu este o victorie împotriva lui Ilie Bolojan, ci împotriva cetățenilor simpli ai României, care se supun unui regim de pensionare normal.

El a mai adăugat că cetățenii sunt batjocoriți deoarece sunt supuși unui regim de pensii normal, în timp ce magistrații beneficiază de , ieșind la pensie la 48 de ani și primind sume mari de bani.

Ce spune CTP despre decizia CCR privind pensiile magistraților

Această situație subminează ideea de dreptate în țară, creând un sentiment de inechitate profundă în rândul cetățenilor de rând, care văd cum lor li se taie pensiile sau li se cresc taxele, în timp ce „specialii” rămân neatinși.

“CCR a câștigat bătălia cu simplii cetățeni ai acestei țări, nu cu Ilie Bolojan. Cei care sunt loviți de această hotărâre, cei care sunt batjocoriți sunt cetățenii acestei țări, care se supun unui regim de pensionare normal, nu sunt speciali. Ei sunt loviți și lovită este, și mai grav, ideea de dreptate în țara asta. Pentru orice om de bun-simț din România, este evident că dreptate, în cazul de față, înseamnă să nu mai iasă niște inși la 48 de ani la pensie, în vreme ce cei mai mulți ies la 65, și să nu mai beneficieze de niște căpițe de bani de care alți oameni, mulți din țara asta, nu beneficiază.

Asta este dincolo de toate articolele de lege, erori de procedură, amânări, vorbe, vorbe, vorbe ale unora și altora. Este cât se poate de clar. Și această decizie are niște consecințe foarte grave la nivelul cetățeanului, pentru că el spune: ‘bine, dom’le, mie, dacă am mai mult de 3.000 de lei pensie, îmi taie din pensie. Și ăstora nu? Nouă ne pune taxe Guvernul, ne crește taxele, nouă nu ne crește salariul minim’, și așa mai departe. Dar ăstora, niciun fel de problemă. De ăștia nu se atinge. Și atunci, în sensul celor spuse de Ilie Bolojan, cum să continui, din punct de vedere moral, o astfel de reformă cu hotărârea asta a CCR?”, a explicat CTP.

Ar trebui să demisioneze Ilie Bolojan?

Gazetarul a mai menționat că, după părerea sa, Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze. El a mai adăugat că dacă decizia CCR s-ar fi bazat pe fondul legii, Bolojan ar fi putut demisiona, fiind „un om care își respectă cuvântul dat”.

Cristian Tudor Popescu a mai precizat că o demisie în urma unei decizii procedurale ar fi un act de orgoliu, rigiditate și lipsă de responsabilitate.

“Domnul Ilie Bolojan, după părerea mea, nu trebuie să-și dea demisia. Dacă această hotărâre a CCR ar fi fost bazată pe fond, deci dacă venea și spunea, ‘uite de ce nu se poate, nu e constituțional, cutare, cutare, cutare’. Atunci nu avea Ilie Bolojan ce să facă, e un om care își respectă cuvântul dat și îl înțeleg perfect.

V-am spus mai devreme că nu poate continua, din punct de vedere moral și uman, să taie în carne vie, așa cum face, în condițiile în care această nouă nomenclatură din Republica Ceaușistă România în care continuăm să trăim, adică magistrații, firește, și judecătorii de la Curtea Constituțională, își face mendrele așa cum vrea, pentru că nu o poate opri nimeni.

Dar nu este vorba de o astfel de hotărâre, e o hotărâre pe procedură. Și atunci, dacă și-ar da demisia în urma acestei hotărâri, ar putea fi acuzat domnul Ilie Bolojan de orgoliu, de rigiditate, de o lipsă de responsabilitate. Dom’le, facem alt proiect, modificăm, modificăm ca să corespundă procedural și așa mai departe. Pe lângă că dânsul e conștient acum că răul pe care l-ar face plecând de acolo, acum, de la Palatul Victoria, e chiar mai mare decât răul pe care-l face României această Curte Constituțională, în clipa de față.”, a mai spus CTP.