Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a reacționat dur marți seară după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței postului Realitatea Plus. Acesta a catalogat măsura drept un „abuz” și a susținut că decizia afectează grav principiile democratice.

Într-un mesaj publicat pe , Georgescu a invocat libertatea de exprimare și rolul votului în democrație:

„Temelia democrației este voința poporului, exprimată liber prin vot și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept. Evenimentele din 6 decembrie 2024, pe care mulți le consideră un atac la democrație, au continuat astăzi, 7 aprilie 2026, prin decizia de închidere a postului TV Realitatea Plus, cunoscută ca „Televiziunea Poporului”, și a postului de radio Gold FM – o măsură pe care o consider un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale.”, a scris Georgescu.

De ce consideră Georgescu că decizia este o problemă pentru democrație

Călin Georgescu a susținut că măsura CNA se înscrie într-un context mai larg, pe care îl vede ca fiind problematic pentru statul de drept. Acesta a făcut referire inclusiv la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, despre care spune că a ridicat semne de întrebare.

„Astfel de presiuni se adaugă unui șir de acțiuni care ridică semne serioase de întrebare asupra respectării regulilor democratice, inclusiv în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, fără probe clare și transparente.

Suntem deja percepuți, în sens negativ, de o parte a opiniei publice internaționale, ca o țară în care democrația a fost grav afectată în mileniul al treilea. Poporul, prin vocea și lacrimile lui, simte că nu mai contează pentru puterea de la București.”, a mai adăugat el.

De asemenea, acesta a făcut o referire la momentul în care a fost luată decizia, subliniind că aceasta a venit în Săptămâna Mare:

„Faptul că această decizie a fost luată chiar în Săptămâna Mare, când fiecărui om i se cere pocăință, cercetarea propriei conștiințe și să se ferească de asprime și de judecată nedreaptă, spune multe despre cei care o iau. Poate nu cunosc Legea lui Dumnezeu, dar fiecare o va cunoaște, mai devreme sau mai târziu.”

Ce apel transmite fostul candidat după decizia închiderii postului Realitatea Plus

În finalul mesajului, Călin Georgescu a făcut un apel la solidaritate și la apărarea libertății de exprimare:

„Nu putem rămâne indiferenți. Este firesc ca orice percepție de limitare a libertății de exprimare să conducă la o reacție de solidarizare în societate, în jurul valorilor democratice și dorinței de a consolida statul de drept. Este despre fiecare dintre noi. Este despre dreptul nostru de a gândi, de a vorbi și de a trăi liber. Este momentul să fim uniți, conștienți și demni.”, a conchis Georgescu.

De ce a decis CNA închiderea Realitatea Plus

Decizia de retragere a licenței a fost luată de CNA în ședința publică de marți, după analiza situației sancțiunilor neplătite de mai multe posturi TV. În cazul Realitatea Plus, autoritățile au constatat existența a 28 de amenzi neachitate din anul 2024, în valoare totală de 605.000 de lei. Deși postul achitase sancțiunile aferente anului 2025, datoriile mai vechi au dus la aplicarea măsurii.

Aceeași decizie a fost luată și în cazul Gold FM. În cadrul ședinței, membrul CNA a precizat că instituția a avertizat postul încă din luna februarie cu privire la obligația de plată, însă acestea au fost achitate doar parțial.

Realitatea Plus este televiziunea la care Călin Georgescu a mers des, fiind una dintre platformele media unde și-a exprimat frecvent punctele de vedere.