Ana Maria
08 apr. 2026, 09:03
Sursa foto: Captura video Youtube
Cuprins
  1. De ce consideră Georgescu că decizia este o problemă pentru democrație
  2. Ce apel transmite fostul candidat după decizia închiderii postului Realitatea Plus
  3. De ce a decis CNA închiderea Realitatea Plus

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a reacționat dur marți seară după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței postului Realitatea Plus. Acesta a catalogat măsura drept un „abuz” și a susținut că decizia afectează grav principiile democratice.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Georgescu a invocat libertatea de exprimare și rolul votului în democrație:

„Temelia democrației este voința poporului, exprimată liber prin vot și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept. Evenimentele din 6 decembrie 2024, pe care mulți le consideră un atac la democrație, au continuat astăzi, 7 aprilie 2026, prin decizia de închidere a postului TV Realitatea Plus, cunoscută ca „Televiziunea Poporului”, și a postului de radio Gold FM – o măsură pe care o consider un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale.”, a scris Georgescu.

De ce consideră Georgescu că decizia este o problemă pentru democrație

Călin Georgescu a susținut că măsura CNA se înscrie într-un context mai larg, pe care îl vede ca fiind problematic pentru statul de drept. Acesta a făcut referire inclusiv la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, despre care spune că a ridicat semne de întrebare.

Astfel de presiuni se adaugă unui șir de acțiuni care ridică semne serioase de întrebare asupra respectării regulilor democratice, inclusiv în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, fără probe clare și transparente.

Suntem deja percepuți, în sens negativ, de o parte a opiniei publice internaționale, ca o țară în care democrația a fost grav afectată în mileniul al treilea. Poporul, prin vocea și lacrimile lui, simte că nu mai contează pentru puterea de la București.”, a mai adăugat el.

De asemenea, acesta a făcut o referire la momentul în care a fost luată decizia, subliniind că aceasta a venit în Săptămâna Mare:

„Faptul că această decizie a fost luată chiar în Săptămâna Mare, când fiecărui om i se cere pocăință, cercetarea propriei conștiințe și să se ferească de asprime și de judecată nedreaptă, spune multe despre cei care o iau. Poate nu cunosc Legea lui Dumnezeu, dar fiecare o va cunoaște, mai devreme sau mai târziu.”

Ce apel transmite fostul candidat după decizia închiderii postului Realitatea Plus

În finalul mesajului, Călin Georgescu a făcut un apel la solidaritate și la apărarea libertății de exprimare:

„Nu putem rămâne indiferenți. Este firesc ca orice percepție de limitare a libertății de exprimare să conducă la o reacție de solidarizare în societate, în jurul valorilor democratice și dorinței de a consolida statul de drept. Este despre fiecare dintre noi. Este despre dreptul nostru de a gândi, de a vorbi și de a trăi liber. Este momentul să fim uniți, conștienți și demni.”, a conchis Georgescu.

De ce a decis CNA închiderea Realitatea Plus

Decizia de retragere a licenței a fost luată de CNA în ședința publică de marți, după analiza situației sancțiunilor neplătite de mai multe posturi TV. În cazul Realitatea Plus, autoritățile au constatat existența a 28 de amenzi neachitate din anul 2024, în valoare totală de 605.000 de lei. Deși postul achitase sancțiunile aferente anului 2025, datoriile mai vechi au dus la aplicarea măsurii.

Aceeași decizie a fost luată și în cazul Gold FM. În cadrul ședinței, membrul CNA Mircea Toma a precizat că instituția a avertizat postul încă din luna februarie cu privire la obligația de plată, însă acestea au fost achitate doar parțial.

Realitatea Plus este televiziunea la care Călin Georgescu a mers des, fiind una dintre platformele media unde și-a exprimat frecvent punctele de vedere.

Citește și...
Cum sărbătoreau bucureștenii Paștele în urmă cu 200 de ani? Tradiții, mese și obiceiuri
Ce a văzut un român pe Muntele Athos. Experiența care i-a schimbat viața: „Nu credeam că e posibil”
Protest în fața CNA, după închiderea Realitatea Plus. Moderatoarea spune că e un „protest uriaș”, însă la fața locului sunt doar câțiva oameni
(FOTO) Ford la preț de ocazie de la ANAF. Mașina care costă cât un telefon, dar are ușile blocate
Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului
Newsweek: Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
Dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Detalii inedite despre înscenare din ancheta procurorilor
Tinerii români aleg meseriile care aduc venituri rapide. Cum poți câștiga 10.000 de lei fără facultate
Programul funerariilor lui Mircea Lucescu. Când și unde pot fanii să-i aducă un ultim omagiu
Prețul petrolului Brent cade sub 95 USD pe baril după încetarea focului din Orientul Mijlociu
12:14 - Cum sărbătoreau bucureștenii Paștele în urmă cu 200 de ani? Tradiții, mese și obiceiuri
12:08 - Ce a văzut un român pe Muntele Athos. Experiența care i-a schimbat viața: „Nu credeam că e posibil”
12:04 - Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
11:56 - Protest în fața CNA, după închiderea Realitatea Plus. Moderatoarea spune că e un „protest uriaș”, însă la fața locului sunt doar câțiva oameni
11:36 - (FOTO) Ford la preț de ocazie de la ANAF. Mașina care costă cât un telefon, dar are ușile blocate
11:32 - Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului
11:23 - Newsweek: Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
11:17 - Armistițiul din Iran ieftinește gazele pe piața europeană. Cotația petrolului a scăzut sub 100 dolari pe baril
11:02 - Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința
10:59 - Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei