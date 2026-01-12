B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Reacţia unui american venit în România, după ce a băut vișinată la bunica iubitei: „Ooo, e foarte puternică” (VIDEO)

Ana Beatrice
12 ian. 2026, 16:24
Reacţia unui american venit în România, după ce a băut vișinată la bunica iubitei: „Ooo, e foarte puternică” (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok - mimiandjj2litt
Cuprins
  1. Ce rețetă „nebunească” a inventat americanul în România
  2. Ce reacție a avut JJ după primul „shot” de vișinată

Reacţia unui tânăr american venit în România de sărbători a atras rapid atenţia tuturor. A ajuns aici special pentru a face cunoştinţă cu familia iubitei sale. Și-a dorit să petreacă Crăciunul într-un stil complet diferit faţă de cel din SUA.

Odată intrat în atmosfera românească, a fost pus faţă în faţă cu mesele pline de bunătăţi tradiţionale. Curios și dornic să descopere tradițiile culinare românești, a încercat pentru prima oară preparate precum sarmalele și salata boeuf. Dar asta nu e tot! Surpriza adevărată a apărut când a început să combine ingredientele în stilul lui și a ajuns să  „inventeze” o rețetă complet nouă.

Ce rețetă „nebunească” a inventat americanul în România

Venit în România de sărbători, JJ, un tânăr american activ pe rețelele de socializare, a vrut să surprindă cu fiecare experiență culinară. A decis să transforme fiecare masă într-un moment de divertisment pentru urmăritorii lui.

Primele preparate tradiționale pe care le-a încercat au fost salata boeuf și sarmalele. Sunt două dintre cele mai iubite mâncăruri de sărbători. Curios și pus pe experimente, a vrut să le combine într-un mod total neașteptat. A luat o felie de pâine și a întins pe ea salata boeuf. Apoi a așezat sarmalele deasupra și a închis totul cu încă o felie, ca un sandwich.

Iubita lui româncă i-a explicat imediat că acestea nu se mănâncă așa. Cu toate acestea, JJ a râs și a insistat că știe perfect ce face, convins că tocmai a creat o rețetă genială.

@mimiandjj2litt just romanian stuff #mimiandjj2litt #🇷🇴🇺🇸 ♬ original sound – MimiandJJ

Ce reacție a avut JJ după primul „shot” de vișinată

Un alt clip care i-a făcut pe mulți să râdă îl surprinde pe JJ chiar în casa bunicii iubitei sale, unde este primit ca un adevărat musafir român. Evident, nu putea lipsi nici tradiționala vișinată, iar americanul a acceptat paharul fără să bănuiască ce urmează.

Sigur pe el, a dat băutura pe gât dintr-o dată, ca pe un shot, iar momentul a stârnit hohote de râs în jur. La câteva secunde după, surprins de cât de tare este, JJ a reacționat imediat: „Ooo, e foarte puternică!”.

Se pare însă că experiența i-a plăcut mai mult decât ar fi recunoscut pe moment. Iubita lui a postat filmarea pe TikTok, iar descrierea a devenit cea mai bună concluzie: „De atunci, îmi cere zilnic.”

@mimiandjj2litt he’s always asking for it now guys 😂 #mimiandjj2litt #🇷🇴🇺🇸 #romania #florida ♬ original sound – MimiandJJ

