Cântăreața de muzică populară Ornela Pasăre se pregătește pentru masa festivă de Revelion și ne împărtășește secretele sale culinare. Artista are câteva preferate, iar anul acesta, pe lângă tradiționalul cozonac și chec, va da o fugă și la Viena, unde va participa la un eveniment special.

Salata de boeuf, preferata solistei

„Mâncarea mea preferată de sărbători este salata de beouf și ca desert, checul și cozonacul. Pe lângă salată de boeuf, am să pregătesc și chec, de restul se ocupă mama mea pentru că mie nu îmi permite timpul, am un program foarte aglomerat, perioada aceasta”, a declarat solista, pentru Click!

Pentru sărbători, Ornela a ales o variantă mai sănătoasă a salatei de boeuf, în care maioneza este înlocuită cu iaurt, iar carnea de pui sau vită este înlocuită cu carne de curcan.

Salată de boeuf cu iaurt și curcan

Ingrediente:

800-1000 g cartofi roșii și dulci

500 g morcovi

600 g carne de curcan

500 g castraveți murați

500 g gogoșari în oțet

400 g iaurt cremos

200 g cremă de brânză

Muștar, sare și piper- o linguriță

Mod de preparare

Toate legumele și pieptul de curcan se fierb bine, pieptul separat. După răcire, se curăță de coajă și se taie cubulețe.

Se prepară sosul de iaurt, amestecând iaurtul cu jumătate din brânză, muștar, sare și piper. Sosul se toarnă peste legumele și carnea tăiate, se amestecă bine, apoi bolul se acoperă și se pune la frigider pentru 5-6 ore, pentru ca ingredientele să se „împrietenească” și să devină mai gustoase.

Sărbători între familie și evenimente speciale

Anul acesta, Ornela va fi prezentă și la Viena, la un eveniment de suflet: „De sărbători, o să fiu cu familia și cu cei dragi și bineînțeles la evenimente, mă împart între familie și evenimente de suflet”.

„O să plec și la Viena pentru că sunt invitată la un eveniment foarte frumos, tradițional. Și bineînțeles am să îmi bucur sufletul, mergând și în Hallstatt. Este o stațiune turistică montană în Austria, situată pe malul sudic al lacului Hallstättersee, fiind considerată de mulți drept unul dintre cele mai pitorești orășele-port la un lac de munte”, a mai spus Ornela Pasăre.