B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii

Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii

Selen Osmanoglu
18 dec. 2025, 15:00
Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Salata de boeuf, preferata solistei
  2. Salată de boeuf cu iaurt și curcan
  3. Mod de preparare
  4. Sărbători între familie și evenimente speciale

Cântăreața de muzică populară Ornela Pasăre se pregătește pentru masa festivă de Revelion și ne împărtășește secretele sale culinare. Artista are câteva preparate preferate, iar anul acesta, pe lângă tradiționalul cozonac și chec, va da o fugă și la Viena, unde va participa la un eveniment special.

Salata de boeuf, preferata solistei

„Mâncarea mea preferată de sărbători este salata de beouf și ca desert, checul și cozonacul. Pe lângă salată de boeuf, am să pregătesc și chec, de restul se ocupă mama mea pentru că mie nu îmi permite timpul, am un program foarte aglomerat, perioada aceasta”, a declarat solista, pentru Click!

Pentru sărbători, Ornela a ales o variantă mai sănătoasă a salatei de boeuf, în care maioneza este înlocuită cu iaurt, iar carnea de pui sau vită este înlocuită cu carne de curcan.

Salată de boeuf cu iaurt și curcan

Ingrediente:

  • 800-1000 g cartofi roșii și dulci
  • 500 g morcovi
  • 600 g carne de curcan
  • 500 g castraveți murați
  • 500 g gogoșari în oțet
  • 400 g iaurt cremos
  • 200 g cremă de brânză
  • Muștar, sare și piper- o linguriță

Mod de preparare

Toate legumele și pieptul de curcan se fierb bine, pieptul separat. După răcire, se curăță de coajă și se taie cubulețe.

Se prepară sosul de iaurt, amestecând iaurtul cu jumătate din brânză, muștar, sare și piper. Sosul se toarnă peste legumele și carnea tăiate, se amestecă bine, apoi bolul se acoperă și se pune la frigider pentru 5-6 ore, pentru ca ingredientele să se „împrietenească” și să devină mai gustoase.

Sărbători între familie și evenimente speciale

Anul acesta, Ornela va fi prezentă și la Viena, la un eveniment de suflet: „De sărbători, o să fiu cu familia și cu cei dragi și bineînțeles la evenimente, mă împart între familie și evenimente de suflet”.

„O să plec și la Viena pentru că sunt invitată la un eveniment foarte frumos, tradițional. Și bineînțeles am să îmi bucur sufletul, mergând și în Hallstatt. Este o stațiune turistică montană în Austria, situată pe malul sudic al lacului Hallstättersee, fiind considerată de mulți drept unul dintre cele mai pitorești orășele-port la un lac de munte”, a mai spus Ornela Pasăre.

Tags:
Citește și...
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Eveniment
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
Eveniment
Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
Eveniment
Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
Eveniment
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Eveniment
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
Eveniment
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor
Eveniment
Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor
Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
Eveniment
Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
Fenomen spectaculos pe o insulă din Iran! Apa a devenit roșie după mai multe ploi abundente
Eveniment
Fenomen spectaculos pe o insulă din Iran! Apa a devenit roșie după mai multe ploi abundente
Ultima oră
15:59 - Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
15:52 - Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
15:47 - Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
15:35 - Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
15:20 - Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)
15:08 - Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
14:38 - Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
14:32 - De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
14:30 - Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei
13:57 - Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)