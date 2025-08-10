B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Reacții negative privind modificările pentru pensiile private: „Nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei”

Reacții negative privind modificările pentru pensiile private: „Nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei”

Selen Osmanoglu
10 aug. 2025, 10:33
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul ar fi avut pe ordinea de zi a ședinței, de acum câteva zile, adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilor private, dar a amânat discuția. Reacțiile negative privind acest proiect nu au încetat să apară.

Cuprins

  • Modificările privind pensiile private
  • Reacția președintelui AURSF
  • Reacția liberalului Florin Roman
  • Reacția lui Mihai Fifor, de la PSD

Modificările pentru pensiile private

Dacă proiectul va fi adoptat ar însemna schimbări majore în sistemul de pensii private pilonul II, conform Libertatea.

Participanţii la acest sistem nu vor mai putea retrage toţi banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, aşa cum este acum.

Ei vor putea, iniţial, să retragă doar un sfert din contribuţia totală, urmând ca apoi să îşi poată încasa banii prin retragere programată sau prin pensii viagere.

Reacția preşedintelui AURSF

Preşedintele AURSF (Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare) spune că autoritățile ignoră propunerile care să atenueze impactul negativ al proiectului de lege și care să mai echilibreze lucrurile.

„În expunerea de motive, se menționează că grupul de lucru a identificat nevoile participanților, elemente și date statistice relevante, astfel încât participanții și beneficiarii să obțină cel mai bun rezultat la pensionare. Nu știu cum le-a identificat, pentru că din grupul de lucru nu a făcut parte Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), membră a BETTER FINANCE – European Federation of Investors and Financial Services Users și nicio altă structură care să reprezinte interesele participanților și ale beneficiarilor de pensii private”, a scris acesta pe LinkedIn.

El spune că „proiectul lasă foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei”.

„Se propune ca banii acumulați în conturile de pensie privată să nu mai poată fi retrași la pensionare, ci maxim 25% din această sumă. În plus, perioada pentru plățile eșalonate se dublează, de la 5 la 10 ani, ceea ce, în contextul uneia dintre cele mai scăzute speranțe de viață din UE, va face ca mulți să nu mai apuce să se bucure de banii acumulați. Am încercat, în scurtul răstimp avut la dispoziție în consultarea publică organizată, să venim cu câteva propuneri care să atenueze impactul negativ al proiectului de lege și care să mai echilibreze lucrurile”, a adăugat.

„Absolut toate propunerile pe care le-am formulat și pe care le regăsiți în documentul de mai jos, au fost respinse de reprezentanții AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ. Am solicitat, imediat după primirea răspunsului intermediat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, organizarea unei dezbateri publice la care să participe reprezentanții tuturor stakeholderilor și mass-media, pentru că legea este una de hashtag#importanță majoră pentru viitorii hashtag#pensionari. Solicitarea noastră a fost ignorată de autorități”, a mai spus acesta.

„Vom folosi toate pârghiile legale pentru a solicita în continuare ca proiectul de lege să fie modificat, dacă nu de Guvernul României, atunci măcar în Parlament, pentru ca să răspundă cu adevărat intereselor participanților și ale beneficiarilor de pensii private”, a încheiat Alin Iacob, preşedintele AURSF.

Reacția liberalului Florin Roman

Nici Florin Roman nu a avut o reacție pozitivă cu privire la acest proiect.

„PNL a fost zeci de ani, gardianul Pilonului 2 de pensii private. A celor care muncesc cinstit în această țară, chiar și când dl Ciolacu a vrut «naționalizarea». Pe înțelesul fiecăruia, dacă nu se notifica în scris administratorul, nu mai rămâneau bani în cont, pentru beneficiar, asta spunea dl Ciolacu”, a scris el pe pagina de Facebook, în urmă cu două zile.

„Nu le-a ieșit, pentru că am demascat mascarada și atunci au încercat exact ce propune azi un guvern condus de un liberal și cu o componentă USR, ce atunci nici nu dorea deloc să se audă că se umblă la pensia privată. Noi am făcut-o din convingere, USR din motive de susținere financiară. E ca și cum depui bani la o bancă pentru economii și când vrei să îți retragi banii, toți o singură dată, banca îți dă banii înapoi în rate. Că așa vrea ea”, a adăugat.

Ulterior, după ce a aflat că discuția a fost amânată, Florin Roman a adăugat la postarea sa:

„UPDATE: Aflu ca le-a venit la cap mintea de pe urmă și au amânat discuția din guvern, pe acest subiect. Apasatoare este tăcerea celor care își spun ca sunt lideri liberali! Sper din nou ca guvernul condus de un liberal nu va reuși să pună în practică, o veche dorință a PSD!”, a scris el.

Reacția lui Mihai Fifor, de la PSD

Mihai Fifor, de la PSD, a fost și el printre nemulțumiți. El spune că proiectul „ e încă o lovitură dată celor care au muncit cinstit”.

„Hai că ne-a «liniștit» Guvernul Bolojan și cu pensia privată! Repet, PRIVATĂ!!! Bani depuși în conturi individuale! Cotizăm zeci de ani la Pilonul II sau III, sperând că măcar la bătrânețe vom avea un sprijin în plus, o pensie decentă, completată din economiile noastre proprii. Pilonul II înseamnă o parte din contribuția ta la pensie, pusă deoparte obligatoriu, într-un cont privat, în afara controlului statului. Nu e milă. Nu e ajutor social. Sunt banii tăi”, a scris pe pagina de Facebook.

„Și ce face Guvernul? Face reguli pe banii tăi. Pe economiile tale private. Decide că nu mai poți retrage toți banii deodată, ci doar lunar, în tranșe egale cu indemnizația socială – adică aproximativ 1.200 de lei, cât primește cineva care n-a contribuit deloc. Adică te obligă să economisești, îți ia lună de lună din salariu, și la final tot statul decide cum, când și cât ai voie să primești din ce e al tău. Asta nu mai e reformă. E încă o lovitură dată celor care au muncit cinstit și au sperat că, într-o zi, vor putea trăi demn din ce-au pus deoparte”, a adăugat acesta.

