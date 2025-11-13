B1 Inregistrari!
Realitatea şi România TV, sancţionate de CNA după ce au difuzat o declaraţie falsă a Ministrului Apărării

Realitatea şi România TV, sancţionate de CNA după ce au difuzat o declaraţie falsă a Ministrului Apărării

Selen Osmanoglu
13 nov. 2025, 11:42
Realitatea şi România TV, sancţionate de CNA după ce au difuzat o declaraţie falsă a Ministrului Apărării
sursa foto: facebook/CNA
Cuprins
  1. Greșeala făcută
  2. Cât a fost amenda primită
  3. Ce a spus CNA despre eroare
  4. Ce a spus directorul de programe al România TV
  5. Concluziile Dorinei Rusu

Realitatea TV şi România TV au fost sancţionate de Consiliul Naţional al Audiovizualului după ce au difuzat o declaraţie falsă a Ministrului Apărării Ionuţ Moşteanu.

Greșeala făcută

Moşteanu a fost citat cu afirmaţia „E o chestiune de timp până vom vedea război”, conform paginademedia.ro.

Acesta spusese, de fapt, că „e o chestiune de timp până vom avea pace”. Derapajul celor două televiziuni a fost semnalat şi de Ionuţ Moşteanu care a publicat o dezminţire săptămâna trecută pe pagina sa de Facebook.

Cât a fost amenda primită

Pentru difuzarea declaraţiei false, Realitatea a fost amendată cu 100.000 de lei, în timp ce România TV a primit o amendă de 50.000 de lei.

„A fost o greşeală în capul video la prezentator. Într-adevăr domnul Moşteanu, aşa cum se vedea şi pe sincron. A fost o confuzie. El a spus este o chestiune de timp până vom avea pace aşa cum s-a văzut pe titraj şi în declaraţia lui, în schimb capul video care a rămas mai multe ore era cuvântul război. Chiar a fost o eroare”, a transmis Vlad Nichita, director editorial al Realitatea Plus.

Ce a spus CNA despre eroare

„A persistat această confuzie pe parcursul a două zile. Prezentatorii, moderatorii, cei care erau prezenţi în studio, dvs aţi dat de mai multe ori acel video din care se vedea ce a declarat în realitate Ionuţ Moşteanu. Nimeni nu ştie engleză acolo? Nimeni nu a fost atent?”, a declarat Membrul CNA Dorina Rusu.

„Discuţiile din studio furibunde împotriva ministrului Moşteanu scoteau la suprafaţă o idee unică, anume că Moşteanu declară că România va intra în curând în război. Aceasta era ideea care nu doar că plutea în aer, dar era pur şi simplu rostogolită în continuu. Nu există nuanţe aici. E vorba de preluarea total falsificată a unei idei şi rostogolirea ei în discuţii care durează ore în studio”, a mai declarat Vasile Bănescu, membru CNA.

Ce a spus directorul de programe al România TV

„Pentru noi nu a fost o greşeală. Vă spun foarte clar, a deranjat probabil burtiera unde era „O chestiune de timp până vedem război”. Declaraţia lui Ionuţ Moşteanu a fost mult mai complexă şi a fost difuzată de România TV. „După pacea din Ucraina, vom avea alte provocări. Nu ştim pe cine vor ataca după”, a spus Roxana Niculescu.

„Putin este destul de bătrân, am mai spus-o, dar nu ştim cine va apăsa butoanele industriei lor dar trebuie să ne pregătim să avem lecţia învăţată.” Aceasta este declaraţia ministrului Ionuţ Moşteanu

Toate informaţiile prezentate de la forumul NATO, inclusiv această declaraţie alarmistă, aşa i-am spus şi pe post, aşa am caracterizat-o şi în relatările de pe post”, a adăugat.

„Declaraţii care au fost dezbătute cu membri ai coaliţiei care de fiecare dată au spus că este foarte importantă apartenenţa noastră la NATO. Aceste lucruri au fost spuse nu numai de reprezentanţii partidelor politice, ci şi de reporterii şi moderatorii de la România TV. Nu a făcut nimeni propaganda războiului”, a mai spus aceasta.

Concluziile Dorinei Rusu

„Nu înţeleg cum poţi să ai în faţă declaraţia ministrului. Să se audă, să fie subtitrat, bănuiesc că oamenii de acolo ştiu engleză, şi totuşi să se dezbată pe o perioadă destul de lungă de timp despre faptul că ministrul ar fi spus că vom avea război. Nu înţeleg cum pe ambele posturi să avem această „greşeală”.

Pe două posturi să fie dezbătut în acelaşi fel acest lucru eu chiar nu înţeleg. Cred că este un lucru foarte ciudat. De câţi ani sunt în CNA nu mi s-a mai întâmplat să văd aşa ceva. O declaraţie care sună într-un fel iar pe posturi să fie dezbătută ca şi cum ar fi sunat invers. Eu aşa ceva nu am mai văzut”, a concluzionat Dorina Rusu.

