Recensământ 2022: România, o țară a promisiunilor / Recenzorii nu au fost încă plătiți pentru munca lor și cer explicații de la autorități

Cei aproape 20.000 de recenzori care au mers din ușă în ușă prin toată țara pentru a completa chestionarele de la nu și-au primit nici acum banii, la mai bine de o lună și jumătate de când procesul a ajuns la final. Institutul Național de Statistică (INS) trebuie să vireze sumele care se cuvin, dar pentru ca asta să se întâmple este nevoie de aprobarea unei Hotărâri de Guvern.

În tot acest timp, una dintre recenzoare a povestit pentru despre întreaga sa experiență și , dar pe care pare să nu o primească curând.

Experiența după Recensământ 2022

Laura Abrudan a aflat că se caută recenzori pentru Recensământul din acest an și cum, tocmai ce devensie șomeră, i-a surâs ideea de a obține niște bani, despre care auzise la început că nu vor fi deloc puțini. A căutat informații și a aflat că poate câștiga și 9.000 de lei, așa că a decis să intre în acest carusel din dorința de a-și oferi stabilitate financiară. Acum, la aproape două luni de când Recensământul a ajuns la final, Laura regretă decizia luată și afirmă că în momentul de față nu știe câți bani va primi exact, dar mai ales când anume va intra în posesia sumei promise.

Numele Laurei Abrudan a fost schimbat pentru a o proteja, întrucât potrivit contractului pe care îl are, îi este interzis să aducă atingere imaginii instituțiilor pentru care prestează. „Să nu-mi dați numele că e posibil să nu mai văd niciun leu”, a declarat femeia pentru sursa citată anterior.

„Eram în șomaj și voiam să fac bani, că nu mă mai ajungeam. Am aflat de la o prietenă că se caută recenzori așa că imediat mi s-a aprins beculețul și m-am dus să mă interesez cum să mă înscriu. În final, am reușit să intru în echipa recenzorilor. Eu veneam dintr-o firmă care se ocupa cu sondarea cetățenilor, așa că mi-a fost relativ ușor să completez chestionare”, a povestit aceasta pentru HotNews.

Cifrele unui recenzor în România

Laura a declarat că în medie, pe zi, un recenzor completa între 5 și 7 chestionare. Cifra relativ scăzută era din cauza faptului că mulți dintre cei căutați nu erau găsiți acasă, în timp ce alții refuzau să dea datele lor personale pentru această statistică. Chiar și așa, femeia a povestit că făcea și până la 20 de chestionare într-o zi, tocmai pentru a primi o sumă mai mare de bani.

„Ieșeam din casă la 7 dimineața și reveneam seara târziu. Prima surpriză neplăcută am avut-o cu doamna A. de la Direcția Județeană de Statistică. Timp de 3 săptămâni nu mi-a prelucrat niciun chestionar, iar după 3 săptămâni se adunaseră deja circa 300 de chestionare. Așa că și-a permis să mă certe că de ce îi dau eu atât de mult de lucru și că, din cauza mea, va trebui să muncească și în weekend”, a adăugat aceasta.

„Deși mi se arondase o zonă foarte…..să-i spunem precară, eu am terminat-o și am cerut o zonă nouă, tot în ideea de a face bani. Am fost refuzată, deși reprezentanții INS se plângeau public că nu au recenzori suficienți”, a continuat Laura.

„Ca să vă dați seama cum s-a muncit, vă pot spune că afară erau temperaturi peste 40°C. Pe teren fiind, nu aveai acces la toalete. Aveai de-a face uneori cu respondenți care adoptat un comportament agresiv. Mi s-a întâmplat să merg și de 7 ori, în zile diferite, la ore diferite la aceeași adresă, am lăsat mesaje scrise în cutia de scrisori, mesaje la vecini, mesaje pe grupurile de whatsapp ale asociației de proprietari, am lipit afișe la avizier…În final tot nu mi-a deschis nimeni. M-am lovit de lipsa de colaborare a exact celor din aparatul de stat implicați în procesul de recensământ. Tableta se bloca, se descărca, sistemul refuza să îmi încarce chestionarele recenzate”, a încheiat aceasta.

De ce nu și-au primit recenzorii banii

Banii nu sunt o problemă. La rectificarea bugetară s-a stabilit o sumă maximă de 192 de milioane de lei pentru Recensământ. Mai e nevoie ca Guvernul Ciucă să dea drumul la bani.

„Banii există, trebuie doar stabilit modul în care se vor împărți. INS a elabordat această hotărâre de guvern, a primit câteva avize, mai are de primit câteva. La începutul lunii octombrie banii vor fi virați”, a declarat în urmă cu o săptămână Bogdan Drăghia, purtător de cuvânt Recensământul Populației și al Locuințelor, pentru Digi24.

Fiecare recenzor trebuie plătit cu 7 lei pentru fiecare chestionar completat pentru și cu 3 lei și 50 de bani pentru recenzarea locuințelor.