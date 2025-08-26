B1 Inregistrari!
Cluj-Napoca a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august / Unde a nins în România (FOTO)

Traian Avarvarei
26 aug. 2025, 08:56
Sursa foto: Freepik

Cluj-Napoca a înregistrat, luni dimineață, cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august. De altfel, România e traversată de un val de aer rece. În unele zone muntoase a nins zilele acestea. Meteorologii au anunțat că se va încălzi pe final de august.

Cuprins

  • Ce temperatură a fost în Cluj și cum explică meteorologii
  • Unde a nins

Ce temperatură a fost în Cluj și cum explică meteorologii

În Cluj-Napoca s-au înregistrat ieri dimineață doar 4,9 grade Celsius, valoare care a doborât precedentul record stabilit în 1981, de 5 grade Celsius

Scăderea actuală a fost determinată de o pătrundere de aer rece, asociată cu cerul senin din timpul nopții, potrivit meteorologilor citați de Cluj24.

„Cauza a fost o pătrundere de aer rece care determină scăderea temperaturii. Doar că pătrunderea asta în mod normal se face în sezonul rece și pentru că e acum, au scăzut temperaturile. Precedenta valoare era 6.3 pentru ziua de 25 august. Dar fiind cerul senin, au scăzut temperaturile foarte mult”, au transmit cei de la Serviciul de Prognoză Cluj.

Dar pe final de august maximele vor ajunge la 30 – 32 de grade, iar la început de septembrie media zilnică a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade.

Unde a nins

Pe Vârful Omu, unde s-a înregistrat -1 grad Celsius, zăpada a acoperit creasta. A mai nins în Munții Rodnei la aproape 1.000 de metri altitudine, dar și în Retezat.

