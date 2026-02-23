Ciocolatierul maltez Andrew Farrugia a intrat pentru a treia oară în Guinness World Records, după ce a realizat cea mai lungă sculptură din ciocolată din lume: un tren de epocă impresionant, care măsoară 55,27 metri.

22 de vagoane

Creația spectaculoasă este formată dintr-o și 22 de vagoane, fiecare cântărind până la 160 de kilograme. Întregul ansamblu a fost realizat exclusiv din ciocolată belgiană, iar detaliile minuțioase transformă sculptura într-o adevărată operă de artă gastronomică, scrie Click.

Impresionanta construcție a fost prezentată recent la Milano, unde a atras atenția publicului și a specialiștilor din domeniu.

Patru luni de muncă și peste 5.000 de piese realizate manual

Realizarea trenului a presupus patru luni de planificare și modelare atentă. Începând din august 2025, Andrew Farrugia a creat modele din lut pentru fiecare componentă a trenului, care ulterior au fost transformate în mii de piese din ciocolată.

În octombrie, ciocolatierul a început construcția propriu-zisă a vagoanelor, folosind plăci mari de ciocolată, lucrate în Bergamo. La final, toate componentele au fost asamblate de o echipă numeroasă de maeștri ciocolatieri.

„Dacă ar fi să calculez, mai mult sau mai puțin, am avut 5.000 de piese, toate tăiate manual și aproximativ 180 de roți doar pentru vagoane”, a explicat Andrew Farrugia. Cea mai dificilă etapă a fost transportul sculpturii, întrucât piesele sunt „extrem de delicate”.

„Prin acest record, mi-am dorit să las o moștenire institutului meu, țării mele și familiei mele”, a declarat artistul.

Pe lângă activitatea sa artistică, Andrew Farrugia este lector principal de arte culinare și ciocolaterie la Institute of Tourism Studies din Malta, instituție specializată în ospitalitate, gastronomie și turism.

Două recorduri mondiale în ultimul deceniu

Noua performanță nu este prima reușită de acest fel pentru ciocolatierul maltez. În 2012, la Bruxelles, el a realizat un tren din ciocolată lung de 34,05 metri, care a fost recunoscut la acea vreme drept cea mai lungă sculptură din ciocolată din lume.

Doi ani mai târziu, în 2014, Farrugia a impresionat din nou, reproducând celebrul Burj Khalifa din Dubai, într-o sculptură din ciocolată de 13,52 metri, devenind autorul celei mai înalte sculpturi din ciocolată realizate vreodată.