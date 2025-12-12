Laurențiu Ionel Beșu, judecătorul care a făcut dezvăluiri importante în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, a depus o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prin care solicită să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, informează Agerpres.

Decizia sa vine după ce a activat ca magistrat la Tribunalul București, iar acum dorește să schimbe instanța și funcția în care activează, .

Care este procedura pentru schimbarea funcției de la judecător la procuror

Conform Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, judecătorii pot solicita să fie numiți în funcția de procuror, iar această numire se face prin decret al președintelui României, la propunerea Secției pentru procurori din cadrul .

Anunțul oficial de pe site-ul CSM arată că săptămâna viitoare va avea loc interviul pentru acest proces, iar audierea lui Laurențiu Beșu este programată marți, 16 decembrie, la ora 12.00.

Ce dezvăluiri a făcut Laurențiu Ionel Beșu în documentarul „Justiție Capturată”

În documentarul publicat de Recorder, Laurențiu Beșu a vorbit despre presiuni și situații controversate din cadrul Curții de Apel București (CAB), unde a fost mutat prin delegare de la Tribunalul Giurgiu.

El a dezvăluit că mutarea sa la CAB a avut legătură cu faptul că era parte într-un complet care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție. „Judecătorii de la Curtea de Apel București, Secția a II-a, erau nedumeriți de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuții cu colegii de la Curte, care mi-au spus: «Vezi că tu aveai un dosar acolo și, din ce știm noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenței completului»”, a explicat Beșu.

Acesta a precizat că dosarul lui Beuran a fost soluționat de un alt coleg cu o decizie de achitare, iar delegarea sa la CAB a fost prelungită de mai multe ori, până când a avut o opinie contrară în alt dosar important și nu i s-a mai prelungit delegarea.