Reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii locuințelor mai vechi de 50 și de 100 de ani

16 mart. 2026, 16:32
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Începând de astăzi, 16 martie a.c., o parte a contribuabililor din Sectorul 4 al Municipiului București (persoane cu handicap grav și accentuat, precum și proprietarii clădirilor mai vechi de 50 de ani și de 100 de ani) vor plăti impozite reduse, în contextul măsurilor fiscal-bugetare instituite de către Guvernul României.

Astfel, reducerile acordate în cazul clădirii folosite ca domiciliu de către persoanele cu handicap se aplică în cotă de 50% pentru persoanele cu handicap grav și în cotă de 25% pentru persoanele cu handicap accentuat, dacă acestea figurau ca fiind scutite în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4 la data de 31.12.2025.

În situația în care contribuabilii nu aveau depuse documentele la data de 31.12.2025, aceștia vor putea beneficia de reducere începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii, care poate fi depusă accesând platforma online:

https://start.ps4.ro/#/public/solicitari/dgitl

Tot pentru această categorie de contribuabili, se aplică aceleași cote de reduceri de 25% și 50%, în funcție de încadrarea în grad de handicap, pentru un singur autoturism cu o capacitate cilindrică de cel mult 2.000 de centimetri cubi.

Totodată, ca efect al acelorași măsuri, se aplică reduceri și în funcție de vechimea clădirilor, respectiv: 15% pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, inclusiv și 25% pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani.

În situația în care contribuabilii vizați de aceste măsuri au achitat deja impozitele aferente anului în curs, aceștia pot opta fie pentru restituirea sumelor, fie pentru compensarea acestora cu obligații fiscale viitoare. Oricare dintre opțiuni poate fi accesată prin intermediul platformei online: https://start.ps4.ro/#/public/solicitari/dgitl, la secțiunile „ALTELE/CERERE COMPENSARE” sau „ALTELE / CERERE RESTITUIRE”.

În cazul în care sistemul informatic nu deține informațiile necesare pentru aplicarea reducerii din oficiu, persoanele interesate pot depune o solicitare pe aceeași platformă, la pct. 8 – Rectificare date în evidențele fiscale, însoțită de documentele justificative care atestă dreptul de a beneficia de reducerea respectivă.

Citește și...
Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
Eveniment
Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor” (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor” (FOTO)
Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
Eveniment
Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
Eveniment
Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
Eveniment
Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
Eveniment
Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
Cum verifici dacă o bancnotă este falsă. Semnul ignorat de mulți când primesc bani cash
Eveniment
Cum verifici dacă o bancnotă este falsă. Semnul ignorat de mulți când primesc bani cash
De ce nu ar trebui să pui mâncarea fierbinte pe șervețele de hârtie? Riscurile ascunse pentru sănătate
Eveniment
De ce nu ar trebui să pui mâncarea fierbinte pe șervețele de hârtie? Riscurile ascunse pentru sănătate
Start curățenie de primăvară, în Sectorul 6. Durează două luni. Iată programul! (GALERIE FOTO)
Eveniment
Start curățenie de primăvară, în Sectorul 6. Durează două luni. Iată programul! (GALERIE FOTO)
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
Eveniment
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
17:07 - Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
16:55 - Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari
16:42 - Răsturnare de situație: Liberalii iau în calcul trecerea în Opoziție. Când va decide PNL dacă mai rămâne sau nu la guvernare
16:30 - Ministerul de Externe reacționează la amenințările Teheranului: „Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare”
16:05 - Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
16:01 - Se anunță scandal pe buget în Parlament. PNL a decis să nu voteze niciun amendament care nu a fost discutat în coaliție. Iar PSD are o listă întreagă
15:54 - Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor” (FOTO)
15:53 - Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
15:50 - Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
15:45 - WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor