Întâlnire istorică la Vatican! Regele Charles al III-lea și papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună

Selen Osmanoglu
22 oct. 2025, 18:29
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Andrew Matthews
Cuprins
  1. Un context delicat și un moment important
  2. Rugăciune comună
  3. „Confrate regal”

Regele Charles al III-lea se va ruga împreună cu papa Leon al XIV-lea, în timpul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină. Aceasta va fi o premieră istorică după schisma anglicană petrecută în urmă cu cinci secole.

Un context delicat și un moment important

Regele Charles al III-lea efectuează o vizită de stat miercuri și joi la Vatican. Astfel, el se va întâlni cu papa Leon al XIV-lea pentru o rugăciune comună.

Această vizită intervine într-un context delicat pentru monarhul britanic, al cărui frate Andrew face obiectul unor noi dezvăluiri copleșitoare în scandalul Epstein.

Regele Charles va fi însoțit de Regina Camilla, iar acest moment „va marca un moment important în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Anglicană”, a subliniat biroul de presă de la Palatul Buckingham, conform Agerpres.

Rugăciune comună

Papa și suveranul britanic se vor ruga împreună, joi, sub celebrele fresce pictate de Michelangelo. Tema va fi protejarea naturii, un subiect de suflet pentru Charles al III-lea.

Acest serviciu religios va combina tradiții catolice și anglicane. Corul Capelei Sixtine îl va acompania pe cel al Capelei Saint-Georges de la Castelul Windsor.

„Confrate regal”

În timpul vizitei lor, regele Charles și regina Camilla vor asista, de asemenea, la o altă slujbă religioasă ecumenică în Bazilica Sfântul Paul din afara Zidurilor, în Roma.

Cu această ocazie, regele britanic va fi denumit „confrate regal”, iar un scaun special a fost creat pentru el, care va rămâne în bazilică și va putea fi utilizat în viitor de succesorii săi la tron.

Papa Leon al XIV-lea și monarhul britanic vor celebra împreună anul jubiliar, „Anul Sfânt”,  al Bisericii Catolice, care se desfășoară la fiecare 25 de ani și care atrage milioane de pelerini la Vatican.

Întâlnirea dintre cei doi va fi una istorică. Cuplul regal britanic l-a întâlnit într-o vizită privată și pe predecesorul lui Leon al XIV-lea, papa Francisc, pe 9 aprilie, la Vatican, cu 12 zile înainte de decesul fostului suveran pontif.

