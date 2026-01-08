Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a susținut, joi, declarații de presă la sediul ministerului, după controversele apărute în jurul zborului cu Spartanul efectuat de președintele României. Amintim că Nicușor Dan a zburat cu un avion militar C-27J Spartan, care nu a mai putut decola la întoarcerea din Paris.

Subiectul a atras atenția publică atât din cauza blocajului de peste 24 de ore pe aeroport, provocat de condițiile meteo, cât și după afirmațiile șefului statului, care a spus că, atunci când se află în aeronavă, „este deconectat de realitatea din România”, din cauza dotărilor tehnologice limitate.

De ce nu a putut decola Spartanul marți seara

Potrivit lui Radu Miruță, aeronava nu a decolat marți seara deoarece condițiile meteo de la București, în momentul în care ar fi trebuit să aterizeze, erau sub pragul minim necesar pentru siguranță.

„Aeronava nu a decolat marți seara pentru că starea meteo de la București în momentul în care ar fi trebuit să aterizeze erau sub nivelul necesar pentru aterizare”, a explicat ministrul.

Miruță a mai spus că este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare.

De ce au putut ateriza avioane comerciale, dar nu și Spartanul

O altă întrebare ridicată a fost de ce, în același interval, au aterizat mai multe avioane comerciale. a precizat că aceste aeronave dispun de sisteme tehnice diferite.

„În intervalul ăla au aterizat 16 avioane comerciale. Aceste avioane au avut caracteristici tehnice care să permită aterizarea. Avionul Spartan nu are aceste caracteristici”, a spus Radu Miruță.

El a subliniat că C-27J Spartan este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, nu pentru transport civil în condiții meteo dificile.

De ce nu a plecat avionul nici a doua zi

Ministrul a explicat că nici a doua zi decolarea nu a fost posibilă, deși aeronava era pregătită.

„De ce nu a plecat în a doua zi? Pentru că starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, însă ninsorile, cu capacitatea aeroportului, nu au permis rulajul pe pistă”, a declarat Radu Miruță.

Cât au costat zborurile lui Nicușor Dan cu avionul Spartan

În cadrul declarațiilor, ministrul Apărării a oferit detalii și despre costurile zborurilor efectuate cu aeronava militară, în contextul discuțiilor despre cheltuielile publice. Miruță a făcut o comparație cu deplasările similare din trecut ale fostei , mai exact, când era președinte Klaus Iohannis.

„Am verificat la costuri. Există două componente. Directe: pentru zborul la Paris de acum 3-4 săptămâni au fost de 6.720 de euro. Asta înseamnă combustibil, taxe de aeroport, diurna piloților.

Pe lângă aceste costuri, mai există o componentă de costuri indirecte, adică costuri de mentenanță, uleiuri. Aceste costuri sunt de 2.630 de euro. Penultimul zbor al lui Nicușor Dan la Paris a costat undeva la 30.000 de euro. Pe regimul fostei Administrații Prezidențiale un zbor tot până la Paris a fost de șase ori mai scump„, a mai explicat ministrul.