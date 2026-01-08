B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Apărării, explicații după zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul. Care au fost costurile cu avionul militar și de ce a rămas președintele blocat la Paris (VIDEO)

Ministrul Apărării, explicații după zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul. Care au fost costurile cu avionul militar și de ce a rămas președintele blocat la Paris (VIDEO)

Ana Maria
08 ian. 2026, 15:22
Ministrul Apărării, explicații după zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul. Care au fost costurile cu avionul militar și de ce a rămas președintele blocat la Paris (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1
Cuprins
  1. De ce nu a putut decola Spartanul marți seara
  2. De ce au putut ateriza avioane comerciale, dar nu și Spartanul
  3. De ce nu a plecat avionul nici a doua zi
  4. Cât au costat zborurile lui Nicușor Dan cu avionul Spartan

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a susținut, joi, declarații de presă la sediul ministerului, după controversele apărute în jurul zborului cu Spartanul efectuat de președintele României. Amintim că Nicușor Dan a zburat cu un avion militar C-27J Spartan, care nu a mai putut decola la întoarcerea din Paris.

Subiectul a atras atenția publică atât din cauza blocajului de peste 24 de ore pe aeroport, provocat de condițiile meteo, cât și după afirmațiile șefului statului, care a spus că, atunci când se află în aeronavă, „este deconectat de realitatea din România”, din cauza dotărilor tehnologice limitate.

De ce nu a putut decola Spartanul marți seara

Potrivit lui Radu Miruță, aeronava nu a decolat marți seara deoarece condițiile meteo de la București, în momentul în care ar fi trebuit să aterizeze, erau sub pragul minim necesar pentru siguranță.

„Aeronava nu a decolat marți seara pentru că starea meteo de la București în momentul în care ar fi trebuit să aterizeze erau sub nivelul necesar pentru aterizare”, a explicat ministrul.

Miruță a mai spus că este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare.

De ce au putut ateriza avioane comerciale, dar nu și Spartanul

O altă întrebare ridicată a fost de ce, în același interval, au aterizat mai multe avioane comerciale. Ministrul Apărării a precizat că aceste aeronave dispun de sisteme tehnice diferite.

În intervalul ăla au aterizat 16 avioane comerciale. Aceste avioane au avut caracteristici tehnice care să permită aterizarea. Avionul Spartan nu are aceste caracteristici”, a spus Radu Miruță.

El a subliniat că C-27J Spartan este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, nu pentru transport civil în condiții meteo dificile.

De ce nu a plecat avionul nici a doua zi

Ministrul a explicat că nici a doua zi decolarea nu a fost posibilă, deși aeronava era pregătită.

De ce nu a plecat în a doua zi? Pentru că starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, însă ninsorile, cu capacitatea aeroportului, nu au permis rulajul pe pistă”, a declarat Radu Miruță.

Cât au costat zborurile lui Nicușor Dan cu avionul Spartan

În cadrul declarațiilor, ministrul Apărării a oferit detalii și despre costurile zborurilor efectuate cu aeronava militară, în contextul discuțiilor despre cheltuielile publice. Miruță a făcut o comparație cu deplasările similare din trecut ale fostei Administrații Prezidențiale, mai exact, când era președinte Klaus Iohannis.

Am verificat la costuri. Există două componente. Directe: pentru zborul la Paris de acum 3-4 săptămâni au fost de 6.720 de euro. Asta înseamnă combustibil, taxe de aeroport, diurna piloților.

Pe lângă aceste costuri, mai există o componentă de costuri indirecte, adică costuri de mentenanță, uleiuri. Aceste costuri sunt de 2.630 de euro. Penultimul zbor al lui Nicușor Dan la Paris a costat undeva la 30.000 de euro. Pe regimul fostei Administrații Prezidențiale un zbor tot până la Paris a fost de șase ori mai scump„, a mai explicat ministrul.

Tags:
Citește și...
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă
Politică
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă
Marcel Ciolacu, vacanță cu Sorina Docuz în Vietnam. Imaginea care răspunde la multe întrebări
Politică
Marcel Ciolacu, vacanță cu Sorina Docuz în Vietnam. Imaginea care răspunde la multe întrebări
Piața Universității încaieră suveraniștii. Scandal între Claudiu Târziu și George Simion pe protestul de pe 15 ianuarie
Politică
Piața Universității încaieră suveraniștii. Scandal între Claudiu Târziu și George Simion pe protestul de pe 15 ianuarie
Nicușor Dan, blocat 8 ore pe aeroportul din Paris. Ce spun românii despre situație? Asta e imaginea României? (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, blocat 8 ore pe aeroportul din Paris. Ce spun românii despre situație? Asta e imaginea României? (VIDEO)
Ce avioane au folosit președinții României până la Spartanul lui Nicușor. Iohannis, campionul luxului în materie de călătorii (FOTO/VIDEO)
Politică
Ce avioane au folosit președinții României până la Spartanul lui Nicușor. Iohannis, campionul luxului în materie de călătorii (FOTO/VIDEO)
George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)
Politică
George Simion anunță protest pe 15 ianuarie, în Piața Universității, și-și dojenește colegii de partid: „Plătiți-vă cotizația!” (VIDEO)
Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
Politică
Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)
Politică
Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)
Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării
Politică
Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării
Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”
Politică
Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”
Ultima oră
15:38 - Un polonez care a mers în Ucraina crezând că războiul nu există a murit torturat de ruși (FOTO)
15:38 - Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
15:11 - Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
15:03 - Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
14:58 - Momentul în care o turmă de oi intră într-un supermarket din Germania. „Probabil căutau o ofertă specială” (VIDEO, FOTO)
14:45 - Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă
14:34 - Marcel Ciolacu, vacanță cu Sorina Docuz în Vietnam. Imaginea care răspunde la multe întrebări
14:30 - Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
14:26 - Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”
14:19 - Amenzi de peste 8 milioane de lei aplicate de ANSVSA în perioada sărbătorilor. Ce nereguli au descoperit inspectorii în controale