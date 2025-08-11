Turiștii care aleg să stea pe prosop pe plajă trebuie să fie atenți și unde și-l așază. Este interzis ca acestea să fie puse în buza mării, zona fiind destinată intervenţiilor urgente ale salvamarilor. Cei care o blochează, forțându-i astfel pe salvatori să piardă timp prețios, riscă să fie sancționați.

Ce spun salvamarii din Eforie Nord despre situația de pe plaje

În , salvamarii înaintează cu dificultate prin mulțimea de turiști care și-au pus prosoapele în buza mării. Deși semnele care interzic pusul umbrelele, şezlongurile şi cearşaful, în acea zonă, sunt peste tot, oamenii le ignoră cu desăvârșire.

Conform reglementărilor, nimeni nu ar trebui să își pună umbrele, şezlonguri sau cearşafuri pe o distanță mai mică de cinci metri de la linia apei. Turiştii care încalcă regula ar trebui să fie îndepărtaţi din zona de siguranţă, destinată intervențiilor de urgență ale salvamarilor, dar nici acest lucru nu se întâmplă.

„Aşteptăm să se dea la o parte să ne deplasăm pe o distanţă foarte scurtă şi durează foarte, foarte mult timp. De multe ori, când încercăm să salvăm pe cineva, se îmbulzesc şi încearcă toţi să ne dea indicaţii”, a spus Claudiu Popescu, salvamar Eforie Nord, potrivit .

„Un traseu pe care îl facem, în principiu, în 10-20 de secunde, în momentul de faţă îl facem în câteva minute, 5 minute pot să zic câteodată”, spune Cristian Păun, salvamar Eforie Nord.

Ce îi face pe turiștii din Mamaia să evite zona apropiată apei

În , lucrurile stau altfel. Toată zona de intervenție este liberă, dar nu datorită eforturilro făcute de salvamari, ci de algele care se adună pe nisipul din apropierea apei.

O altă lege care nu se respectă este cea potrivit căreia turiștii nu au voie aceştia să nu se aventureze în apă atunci când steagul roşu e arborat. Deși nerespectarea ei le poate pune viața în pericol și ar trebui sancționată, acest lucru se întâmplă foarte rar spre niciodată.