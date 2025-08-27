B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Remedii naturale pentru febră. Iată ce trebuie să faci

Remedii naturale pentru febră. Iată ce trebuie să faci

Selen Osmanoglu
27 aug. 2025, 07:36
Remedii naturale pentru febră. Iată ce trebuie să faci

Febra este răspunsul natural al organismului la infecții sau inflamații. Soluția cea mai rapidă des utilizată o reprezintă administrarea pastilelor, însă, pentru cei care vor să le evite, există și remedii naturale.

Cuprins

  • Ceaiurile
  • Comprese reci
  • Aliați ai sistemului imunitar

Ceaiurile

Ceaiurile sudorifice stimulează transpirația, ajutând corpul să elimine toxinele și să reducă temperatura. Printre cele mai populare, conform Sfatnaturist, citat de Click, se numără:

  • Ceai de tei: are efect calmant și sudorific.
  • Ceai de soc: are proprietăți antivirale și capacitatea de a diminua febra.
  • Ceai de mușețel: calmează sistemul digestiv și favorizează transpirația ușoară.

Tot ce trebuie să faci este să lași la infuzat o linguriță de plantă în 250 ml apă clocotită, timp de 10-15 minute. Ceaiul se consumă cald.

Comprese reci

Aplicarea de comprese ajută la scăderea temperaturii corporale prin răcirea directă a pielii.

Aici avem două variante:

  • Comprese cu apă rece: aplicate pe frunte, ceafă, încheieturi sau tâmple.
  • Prosop înmuiat în apă cu oțet: oțetul poate intensifica efectul de răcire.

Aliați ai sistemului imunitar

  • Fructele de pădure sunt bogate în antioxidanți și vitamine care sprijină sistemul imunitar. Aici includem: afine, zmeură, mure. Ele conțin vitamina C și polifenoli, esențiali pentru combaterea infecțiilor. Fructele se pasează și se consumă proaspete, eventual diluate cu puțină apă.
  • Probioticele: susțin sănătatea intestinală, iar peste 70% din sistemul imunitar se află în tractul digestiv. Ele pot reduce riscul unor boli infectioase și pot îmbunătăți funcția imunitară chiar și în timpul febrei.

De asemenea, atunci când ai febră, de evitat sunt alimente procesate și zaharuri rafinate, alimente foarte grase sau prăjite, băuturi alcoolice și cafeină.

Mai mult, foarte important este să ne menținem hidratați, să ne odihnim și să evităm supraîncălzirea.

Dacă febra depășește 38°C și persistă mai mult de trei zile, este recomandat să ceri ajutor medical.

