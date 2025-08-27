Remedii naturale pentru febră. Iată ce trebuie să faci

Febra este răspunsul natural al organismului la infecții sau inflamații. Soluția cea mai rapidă des utilizată o reprezintă administrarea pastilelor, însă, pentru cei care vor să le evite, există și remedii naturale.
Ceaiurile sudorifice stimulează transpirația, ajutând corpul să elimine toxinele și să reducă temperatura. Printre cele mai populare, conform Sfatnaturist, citat de Click, se numără:
Tot ce trebuie să faci este să lași la infuzat o linguriță de plantă în 250 ml apă clocotită, timp de 10-15 minute. Ceaiul se consumă cald.
Aplicarea de comprese ajută la scăderea temperaturii corporale prin răcirea directă a pielii.
Aici avem două variante:
De asemenea, atunci când ai febră, de evitat sunt alimente procesate și zaharuri rafinate, alimente foarte grase sau prăjite, băuturi alcoolice și cafeină.
Mai mult, foarte important este să ne menținem hidratați, să ne odihnim și să evităm supraîncălzirea.
Dacă febra depășește 38°C și persistă mai mult de trei zile, este recomandat să ceri ajutor medical.