Remedii naturale: de ce să păstrezi cojile de ceapă, nucă sau ouă?

Bunicii obișnuiau să păstreze de ceapă, nucă sau ouă. Acestea au anumite pentru sănătate și frumusețe. Iată despre ce este vorba!

Cuprins

Cojile de ceapă

Cojile de nucă

Cojile de ouă

Cojile de ceapă sunt bogate în flavonoide și polifenoli, compuși cu puternic efect antioxidant și antiinflamator, conform .

Aceste substanțe protejează celulele împotriva stresului oxidativ, susțin sistemul imunitar și pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale.

Acestea se pot transforma ușor în ceai, dacă le fierbem. Pot fi folosite în afecțiuni digestive sau pentru întărirea organismului.

Cojile de nucă conțin tanini, vitamina C și minerale precum magneziu și potasiu.

Sunt cunoscute pentru proprietățile astringente și antiseptice. Ele sunt folosite pentru tratarea unor probleme ale pielii, dar și ca tonic pentru sistemul nervos.

Tradiția populară utilizează decocturi de coji de nucă pentru igiena scalpului și calmarea inflamațiilor. Pot avea efect antifungic și antiinflamator.

Cojile de ouă sunt o sursă de calciu natural care are un rol esențial pentru sănătatea oaselor și dinților.

În medicina naturistă, pudra obținută din cojile bine spălate și uscate era folosită pentru a suplimenta aportul de calciu.

Mai mult, cojile de ouă măcinate se folosesc și în grădinărit. Ele pot fi un fertilizator natural care îmbunătățește solul.