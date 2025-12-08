Lucrările pentru viitoarea stație de metrou din zona Aeroportului Henri Coandă schimbă din nou modul în care șoferii și călătorii pot ajunge la terminale. O serie de restricții și modificări ale fluxurilor auto au intrat în vigoare pe 8 decembrie 2025, afectând atât transportul personal, cât și rutele mijloacelor de transport în comun. Autoritățile transmit că măsurile sunt temporare, însă necesare pentru a permite continuarea șantierului.

Ce schimbări au fost introduse în fața Terminalului Plecări

Extinderea lucrărilor la stația de metrou „Aeroport Otopeni” a dus la reconfigurarea accesului auto din DN1 către terminalele „Plecări” și „Sosiri”. Noile reguli modifică substanțial fluxurile de circulație, iar oprirea vehiculelor în dreptul Terminalului Plecări nu mai este permisă.

„Oprirea și staționarea autovehiculelor pasagerilor și a mijloacelor de transport în comun pe banda auto din fața Terminalului «Plecări» nu mai pot fi permise”, se precizează în .

Pentru a menține funcțional accesul către , constructorul a amenajat rute alternative, ceea ce a implicat inclusiv dezafectarea unor zone din parcarea publică. În paralel, au fost create puncte speciale pentru debarcarea pasagerilor care ajung cu taxiul, cu mașina personală sau cu mijloacele de transport în comun. Noua zonă de debarcare se află în parcarea din fața Terminalului „Plecări”, în timp ce autocarele și microbuzele folosesc exclusiv estacada Terminalului „Sosiri”. Parcarea destinată acestora, situată la baza turnului de control, a fost închisă temporar, relatează libertatea.ro.

Pentru a preveni confuziile și blocajele, zona afectată a fost marcată corespunzător, iar angajați ai aeroportului asistă la dirijarea fluxurilor auto. În comunicat se subliniază: „Accesul este semnalizat corespunzător, iar personalul autorizat sprijină dirijarea vehiculelor. Recomandăm pasagerilor alocarea unui timp suplimentar pentru deplasare, având în vedere modificările temporare ale fluxurilor de circulație din fața aeroportului.”

Cum a fost reorganizat transportul public

Lucrările impuse pe bretelele care urcă spre Terminalul Plecări și cele de ieșire din Terminalul Sosiri au determinat restricționarea totală a traficului pe aceste artere. Din acest motiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a ajustat traseele principalelor linii care deservesc aeroportul.

Autobuzele 100 și 442 circulă acum în ambele sensuri pe o nouă arteră semnalizată cu balize direcționale. Conform anunțului TPBI: „Începând cu data de 8 decembrie 2025, de la ora 9.00, va fi restricționat total traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul «Plecări», respectiv de ieșire din terminalul «Sosiri», iar transportul public din incinta aeroportului va fi reorganizat pe o arteră nouă, amenajată de constructor, prin dezafectarea unor locuri de parcare din vecinătatea clădirii aeroportului”.

În plus, stațiile pentru transportul public din zona Plecări au fost mutate pe prima bandă, chiar lângă clădirea aeroportului. Șoferii sunt rugați să respecte noile semnalizări și indicațiile personalului, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.