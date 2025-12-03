ESZ Prahova, Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, societate deținută integral de , este un rai al sinecuriștilor de partid. PNL, PSD și UDMR și-au plasat oamenii în această companie, unde sunt salarii mai mari decât ale președintelui.

ESZ Prahova, raiul sinecuriștilor politici

Criza apei potabile scoate la iveală informații scandaloase despre personajele care populează operatorul de apă din Prahova. ESZ compania deținută de Apele Române, este un adevărat rai pentru sinecuriștii PNL, PSD, UDMR. Locuri călduțe, salarii sigure, pentru băieții cu proptele politice, în vreme ce Ilie Bolojan pune presiune pe românii de rând ca să recupereze deficitul bugetar.

Este o situația pe care o întâlnim în multe companii și aflate sub protecție politică. Astfel de structuri populate cu membri de partid. rude, amante și cumetri nu sunt amenințate nici de tăieri salariale și nici de concedieri colective. De unele dintre ele aflăm doar când se produce o nenorocire precum criza apei potabile. De aici, departe de ochii opiniei publici, sunt alimentate cu sume uriașe rețelele clientelare de partide

Din analiza mai multor decizii ale Adunării Generale a Acționarilor și (CA) din ultimii zece ani, reiese că Exploatare Sistem Zonal Prahova SA a cheltuit bani în mod discreționar, chiar în această perioadă de criză bugetară. Probabil că aceste informații nu ar fi ieșit la suprafață dacă n-ar fi fost acuzațiile legate de dezastrul care a lăsat fără apă circa 100.000 de persoane din două județe și a pus în pericol sistemul energetic al țării.

Raiul sinecuriștilor de partid

Potrivit unei anchete realizate de G4media.ro, posturile din Consiliul de Administrație al ESZ Prahova sunt foarte căutate printre politicieni. Acestea sunt repartizate în funcție de partidul care deține Ministerul Mediului care are în subordine Apele Române, unicul acționar al companiei. Împărțirea acestor posturi se face între prietenii politici ai partidului care deține portofoliul de la Mediu.

De exemplu, în guvernul Ludovic Orban, când ministru era Costel Alexe, în CA la ESZ a ajuns Lucian Jugrin, un personaj despre care presa a relatat că i-a fost șofer. De asemenea, tot în mandatul acestuia, aici a fost plasat și un concetățean de-al ministrului, Marius Dănuț Minea. Și tot pe vremea lui Alexe, numărul sinecurilor din CA la ESZ a fost majorat de la cinci la șapte. Să fie loc pentru toată lumea.

În Consiliul de Administrație au mai fost aranjați, în timp, Laszlo Barabas (UDMR), Alexandru Gyorgy (PNL), Horea Arthur Șarlea (PNL), Anamaria Florescu (PNL), Monica Argentina Monica (PNL), Ionuț Sorin Banciu (PNL), Corvin Nedelcu (PNL), Szép Róbert Eugen (UDMR), Alin Mihaela Dănilă (PSD), Ervin Molnar (PNL) etc.

S-a mai găsit loc pentru un astrolog, Raluca Sarca Șandru, dar și pentru o fostă prezentatoare de televiziune, Olga Teodora Mețiu. În prezent, conform sursei citate, aceasta se prezintă ca „Trainer Public Speaking • Trainer dicție și voce • Specialist in citirea vocilor”.

Bani fără număr pentru sinecuriștii din ESZ

Deși este vorba despre o companie publică, veniturile șefilor și, mai ales, bonusurile și primele sunt trecute la secret. Sumele primite de sinecuriștii de partid sunt anonimizate în documentele transmise către Monitorul Oficial. Puține au fost situațiile în care astfel de informații au scăpat și au apărut în spațiul public, scandalizându-i pe cei care le-au văzut.

În 2022, conform informațiilor scăpate în spațiul public, directorul general Bogdan Chițescu urma să încaseze o indemnizația de 19.250 lei brut. La aceasta se adăuga încă 100.000 de lei brut componentă variabilă. Banii erau acordați pentru îndeplinirea anumitor indicatori de performanță. Floare la ureche în condițiile în care astfel de societăți au monopol pe piață.

În noiembrie 2023, indemnizația fixă a directorului, aprobată pentru 2024, a fost majorată la 34.149 lei brut. Într-un alt document, apare și venitul directorului economic: 26.000 lei brut pe lună. În plus, în 2021, Bogdan Chirițescu a beneficiat de o locuință de serviciu pentru care firma a plătit cheltuielile de întreținere.

În ce privește remunerația membrilor CA, avem un indiciu despre câștigurile acestora din declarația de avere a lui Alexandru Gyorgy (PNL). Datele sut vechi pentru că cele actuale sunt protejate de decizia CCR care interzice publicarea informațiilor din declarațiile de avere. Conform documetului în perioada februarie-decembrie 2020 Gyorgy a încasat de la ESZ aproape 65.000 de lei.

Pe ce s-au mai cheltuit banii companiei de stat

În condițiile în care sinecuriștii de partid câștigau sume uriașe, nici salariații nu puteau fi lăsați în sărăcie. Conform unei decizii din iunie 2024, la cererea Sindicatului de la Paltinu, angajații ESZ au primit câte 500 de lei net, primă de Ziua Operatorului. În acest an, în aprilie, tot sindicatul a aranjat ca lucrătorii să primească prime și tichete cadou cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Sumele au fost anonimizate și de această dată.

O informație din aprilie 2025, arată că în cadrul ESZ a fost înființat Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Această structură a fost formată din trei membri CA: Ervin Molnar, Alin Mihael Dănilă și Oana Silvia Dragomir.

Tot din documentele interne mai rezultă că în anul 2023-2024, a fost cumpărat un sediu în comuna Blejoi. Achiziția s-a făcut de la o firmă Kato Group, pentru 10 milioane de lei. Jumătate din bani au fost achitați dintr-un împrumut bancar.

Cazul Monica Hunyadi la ESZ

Noile dezvăluiri despre sinecuriștii care populează ESZ vin în completarea celor publicate despre Monica Hunyadi. Numele acesteia a apărut în documentele referitoare la zborurile Nordis, alături de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Despre aceasta, coafeză de lux, se spune că ar fi o apropiată a președintelui PSD. Pe vremea când era ministru al Transporturilor, Grindeanu a promovat-o ca administrator al Companiei CFR Electrificare.

Monica Hunyadi a făcut parte din conducerea firmei ESZ Prahova până la 21 noiembrie, potrivit declarației sale de avere. Manager al companiei de apă din Prahova, a menționat în declarația de avere din iunie 2025 că deține o mașină Porsche din 2018, un teren intravilan în județul Hunedoara și un apartament în Voluntari.

În 2024, a obținut venituri de la trei companii de stat: salariu de la Exploatare Sistem Zonal Prahova, indemnizație de membru în Consiliul de Administrație la Electrificare C.F.R. și Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana. Ultimele două structuri funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor. Anterior, a lucrat pe un post de consultant la și a deținut un salorn de coafură și înfrumusețare.