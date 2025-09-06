B1 Inregistrari!
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi

Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi

Selen Osmanoglu
06 sept. 2025, 13:26
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) / captură video B1 TV

Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii se ridică sâmbătă, 6 septembrie.

Cuprins

  • Ce a transmis Băluță
  • Cum se vor desfășura celelalte etape ale lucrării

Ce a transmis Daniel Băluță

„Chiar dacă am reuşit să decopertăm o treime din planşeul Unirii, astăzi, graţie unui efort conjugat (…) suntem în situaţia să dăm drumul circulaţiei pe aceste benzi, astfel încât, poate cel mai important moment din an pentru noi toţi, începerea anului şcolar, să decurgă în condiţii cât mai bune”, a afirmat Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, sâmbătă, conform Observator.

„Oricum oraşul este aglomerat iar această sarcină suplimentară ar fi putut crea mult mai mult disconfort bucureştenilor decât cel pe care ăl au în acest moment”, a adăugat acesta.

Cum se vor desfășura celelalte etape ale lucrării

Băluță a transmis că lucrările sunt „într-un ușor avans”, iar celelalte etape ale acestora „se vor desfăşura fără o perturbare deosebită a traficului în oraş”.

„Această lucrare din Piaţa Unirii e una complexă şi are mai multe componente. (…) Pentru planşeu lucrurile se derulează. Pentru următoarea etapă, cea a pasajului, am discutat cu factorii responsabili vă informez că există şi finanţare şi disponibilitate pentru a rezolva această problemă”, a completat acesta.

